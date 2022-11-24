Зачарованная 2, 2022

Фильм станет продолжением оригинальной ленты «Зачарованная» (2007). Картина является своеобразной данью уважения анимационным фильмам Disney и содержит в себе многочисленные отсылки на прошлые работы студии. «Зачарованная» знаменует собой возвращение традиционной анимации в художественный фильм Disney после решения компании полностью перейти на компьютерную анимацию в 2004 году.

Сиквел находится в разработке с начала 2010 года.

6 октября 2016 года было объявлено, что Адам Шенкман заменит Энн Флетчер в качестве режиссера второй части фильма.

15 января 2018 года Адам Шенкман сообщил, что сценарий фильма почти закончен, а после этого будут написаны песни. Он также подтвердил, что картина будет содержать больше песен, чем первый фильм, но столько же рисованной анимации, сколько и первый.

14 января 2021 года во время интервью Good Morning America Патрик Демпси заявил, что у него есть сценарий и что съемки начнутся весной 2021 года.

В марте 2020 года на бродвейском шоу Рози О'Доннелл Алан Менкен подтвердил, что он и Стивен Шварц уже написали песни для фильма.

Ходили слухи, что съемки начались в мае 2017 года, но это оказалось неправдой.

Фильм будет транслироваться исключительно на Disney +.

Действие фильма будет происходить в Ирландии. Эми Адамс ранее уже работала в Дублине во время съемок фильма «Как выйти замуж за 3 дня».

21 декабря 2020 года стало известно, что Патрик Демпси повторит свою роль парня Жизель, Роберта Филиппа.

Оригинальное название фильма – Disenchanted, то есть «Разочарованная».