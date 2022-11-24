Зачарованная 2, 2022

Американский фэнтези-мюзикл, спродюсированный студией Walt Disney Pictures в сотрудничестве с Barry Sonnenfeld и Josephson Entertainment, является продолжением фильма «Зачарованная».
В 2007 году в ленте «Зачарованная» стереотипная принцесса Жизель из своей сказочной анимированной вселенной внезапно оказывается в реальном городе. В пугающем Нью-Йорке она сталкивается с разочарованным в жизни адвокатом по разводам Робертом и его маленькой дочерью Морган, которая моментально очаровывается новой знакомой. Тем временем принц героини Эдвард, с которым она успела обручиться в другом мире, следует за ней в настоящую суровую реально, чтобы спасти свою любимую от внешних угроз. Картина, которая деконструировала анимационные фильмы Disney, получила несколько наград и номинаций, в том числе три номинации за лучшую оригинальную песню на премии «Оскар».
В конце «Зачарованных» Жизель выходит замуж за Роберта и остается в огромном мегаполисе со своей новой дружной семьей. Однако в продолжении истории принцесса, прожившая в шумном городе уже целых десять лет, начинает размышлять о прошлом и анализировать свое настоящее. Теперь героиня ставит под сомнение свою долгую и счастливую жизнь рядом с обычными людьми в обыкновенном городе. Она начинает скучать по простой и понятной сказке, которая осталась далеко в Андалазии, откуда она когда-то пришла. Ненароком девушка вызывает события, которые одновременно переворачивают с ног на голову жизнь жителей Нью-Йорка и волшебной вселенной.
Фильм станет продолжением оригинальной ленты «Зачарованная» (2007). Картина является своеобразной данью уважения анимационным фильмам Disney и содержит в себе многочисленные отсылки на прошлые работы студии. «Зачарованная» знаменует собой возвращение традиционной анимации в художественный фильм Disney после решения компании полностью перейти на компьютерную анимацию в 2004 году.
Сиквел находится в разработке с начала 2010 года.
6 октября 2016 года было объявлено, что Адам Шенкман заменит Энн Флетчер в качестве режиссера второй части фильма.
15 января 2018 года Адам Шенкман сообщил, что сценарий фильма почти закончен, а после этого будут написаны песни. Он также подтвердил, что картина будет содержать больше песен, чем первый фильм, но столько же рисованной анимации, сколько и первый.
14 января 2021 года во время интервью Good Morning America Патрик Демпси заявил, что у него есть сценарий и что съемки начнутся весной 2021 года.
В марте 2020 года на бродвейском шоу Рози О'Доннелл Алан Менкен подтвердил, что он и Стивен Шварц уже написали песни для фильма.
Ходили слухи, что съемки начались в мае 2017 года, но это оказалось неправдой.
Фильм будет транслироваться исключительно на Disney +.
Действие фильма будет происходить в Ирландии. Эми Адамс ранее уже работала в Дублине во время съемок фильма «Как выйти замуж за 3 дня».
21 декабря 2020 года стало известно, что Патрик Демпси повторит свою роль парня Жизель, Роберта Филиппа.
Оригинальное название фильма – Disenchanted, то есть «Разочарованная».
Принцесса Жизель, прожив в Нью-Йорке 10 лет, начинает скучать по своей сказочной жизни, разочаровавшись в жизни реальной.