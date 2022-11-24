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Зачарованная 2
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Disenchanted

Зачарованная 2, 2022

2022 / США
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американский фэнтези-мюзикл, спродюсированный студией Walt Disney Pictures в сотрудничестве с Barry Sonnenfeld и Josephson Entertainment, является продолжением фильма «Зачарованная».

В 2007 году в ленте «Зачарованная» стереотипная принцесса Жизель из своей сказочной анимированной вселенной внезапно оказывается в реальном городе. В пугающем Нью-Йорке она сталкивается с разочарованным в жизни адвокатом по разводам Робертом и его маленькой дочерью Морган, которая моментально очаровывается новой знакомой. Тем временем принц героини Эдвард, с которым она успела обручиться в другом мире, следует за ней в настоящую суровую реально, чтобы спасти свою любимую от внешних угроз. Картина, которая деконструировала анимационные фильмы Disney, получила несколько наград и номинаций, в том числе три номинации за лучшую оригинальную песню на премии «Оскар».

В конце «Зачарованных» Жизель выходит замуж за Роберта и остается в огромном мегаполисе со своей новой дружной семьей. Однако в продолжении истории принцесса, прожившая в шумном городе уже целых десять лет, начинает размышлять о прошлом и анализировать свое настоящее. Теперь героиня ставит под сомнение свою долгую и счастливую жизнь рядом с обычными людьми в обыкновенном городе. Она начинает скучать по простой и понятной сказке, которая осталась далеко в Андалазии, откуда она когда-то пришла. Ненароком девушка вызывает события, которые одновременно переворачивают с ног на голову жизнь жителей Нью-Йорка и волшебной вселенной.

Фильм станет продолжением оригинальной ленты «Зачарованная» (2007). Картина является своеобразной данью уважения анимационным фильмам Disney и содержит в себе многочисленные отсылки на прошлые работы студии. «Зачарованная» знаменует собой возвращение традиционной анимации в художественный фильм Disney после решения компании полностью перейти на компьютерную анимацию в 2004 году.

Сиквел находится в разработке с начала 2010 года.

6 октября 2016 года было объявлено, что Адам Шенкман заменит Энн Флетчер в качестве режиссера второй части фильма.

15 января 2018 года Адам Шенкман сообщил, что сценарий фильма почти закончен, а после этого будут написаны песни. Он также подтвердил, что картина будет содержать больше песен, чем первый фильм, но столько же рисованной анимации, сколько и первый.

14 января 2021 года во время интервью Good Morning America Патрик Демпси заявил, что у него есть сценарий и что съемки начнутся весной 2021 года.

В марте 2020 года на бродвейском шоу Рози О'Доннелл Алан Менкен подтвердил, что он и Стивен Шварц уже написали песни для фильма.

Ходили слухи, что съемки начались в мае 2017 года, но это оказалось неправдой.

Фильм будет транслироваться исключительно на Disney +.

Действие фильма будет происходить в Ирландии. Эми Адамс ранее уже работала в Дублине во время съемок фильма «Как выйти замуж за 3 дня».

21 декабря 2020 года стало известно, что Патрик Демпси повторит свою роль парня Жизель, Роберта Филиппа.

Оригинальное название фильма – Disenchanted, то есть «Разочарованная».

Принцесса Жизель, прожив в Нью-Йорке 10 лет, начинает скучать по своей сказочной жизни, разочаровавшись в жизни реальной.

Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 ноября 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Стрим-сервис Disney+
Режиссер
Адам Шэнкман
Адам Шэнкман
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Иветт Николь Браун
Иветт Николь Браун
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Постер фильма Зачарованная 2 2 постера
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