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Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства, 2018: актеры и роли
The Nutcracker and the Four Realms
Щелкунчик и четыре королевства
2018 / США
Трейлер
7.2
Оцените
86
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Щелкунчик и четыре королевства, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Морган Фриман
Morgan Freeman
Маккензи Фой
Mackenzie Foy
Кира Найтли
Keira Knightley
Мисти Коупленд
Misty Copeland
Чарльз Райли
Сергей Полунин
Sergei Polunin
Хелен Миррен
Helen Mirren
Мэттью Макфейден
Matthew Macfadyen
Джэк Уайтхолл
Jack Whitehall
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