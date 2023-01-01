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Щелкунчик и четыре королевства Щелкунчик и четыре королевства
Киноафиша Фильмы Щелкунчик и четыре королевства Щелкунчик и четыре королевства, 2018: актеры и роли
The Nutcracker and the Four Realms Щелкунчик и четыре королевства 2018 / США
7.2 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Щелкунчик и четыре королевства, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Lasse Hallström
В ролях
Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Маккензи Фой Маккензи Фой Mackenzie Foy Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Мисти Коупленд Мисти Коупленд Misty Copeland Чарльз Райли Чарльз Райли Сергей Полунин Сергей Полунин Sergei Polunin Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Мэттью Макфейден Мэттью Макфейден Matthew Macfadyen Джэк Уайтхолл Джэк Уайтхолл Jack Whitehall
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