Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодние фильмы для всей семьи
Киноафиша Подборки Новогодние фильмы для всей семьи

Новогодние фильмы для всей семьи

Принято считать, что Новый Год и Рождество – это семейные праздники. Во время выходных можно посмотреть фильмы, которые понравятся всем членам семьи.

Все 45 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Олаф и холодное приключение
Олаф и холодное приключение
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, короткометражный, анимация, комедия, приключения
2017, США
Дед Мороз: Битва Магов
Дед Мороз: Битва Магов
6.0
приключения, семейный, фэнтези
2016, Россия
Холодное торжество
Холодное торжество
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, комедия
2015, США
Энни
Энни
7.0
мюзикл, комедия, семейный, драма
2014, США
Ёлки лохматые
Ёлки лохматые
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2014, Россия
Мой друг Дед Мороз
Мой друг Дед Мороз
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2014, Франция / Бельгия
Три Гавкотера
Три Гавкотера
Смотреть за 1 рубль
3.0
семейный
2014, США
Подарок на Рождество 2
Подарок на Рождество 2
Смотреть за 1 рубль
3.0
комедия, семейный
2014, США
В канун Рождества
В канун Рождества
6.0
комедия, драма, семейный
2014, США
Ёлки 3
Ёлки 3
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2013, Россия
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, анимация
2012, США
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, криминал, семейный
2012, США / Канада
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Ёлки 2
Ёлки 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2011, Россия
Когда Санта упал на Землю
Когда Санта упал на Землю
6.0
комедия, семейный, фэнтези
2011, Германия
Ледниковый период: Гигантское Рождество
Ледниковый период: Гигантское Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, комедия
2011, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Анимация Семейный Детский Фэнтези Короткометражный Комедия Приключения Мюзикл Драма Сказка Криминал Мелодрама Триллер Боевик Фантастика
Страна
Все США Россия Франция Бельгия Канада Германия Великобритания Япония СССР
Год
Все 1940-1949 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

5 лучших фильмов про Новый год для семейного просмотра

В большинстве стран новогодние праздники принято встречать с родственниками. Это лучшее время, чтобы вспомнить о том, как важно ценить отношения с близкими людьми. Тем, кто забыл это, о ценности семьи напомнят фильмы на рождественскую тематику. У главных героев этих лент не всегда есть родственники и друзья. А иногда они и вовсе оказываются на улице. Но однажды каждый из них найдет тех, кого сможет назвать семьей.

«Кудряшка Сью»

Билли и девятилетняя Сью живут на улице. Они не родственники, но Билли считает девочку своей дочерью. На жизнь они зарабатывают мелкими аферами. Во время очередной из них мужчина инсценирует аварию, притворившись жертвой. За рулем сбившего его автомобиля находилась Грейс – преуспевающий адвокат. Она угощает мужчину и девочку ужином.

Чувство вины не дает Грейс покоя, и она приглашает Билли и Сью пожить у нее дома. Это выводит из себя ее жениха Уолкера. Грейс привязывается к девочке и не хочет, чтобы она уходила. Однако у Уолкера свои планы, в которых нет ни Билли, ни Сью.

«Гринч – похититель Рождества»

Культовый фильм с Джимом Керри в главной роли – отличный выбор для семейного просмотра. Главный герой и злодей одновременно – это волосатое существо с зеленой кожей по имени Гринч. Он ненавидит Рождество и живет в одиночестве на вершине горы. У него есть только один товарищ – пес Макс.

Всю жизнь Гринч видел только насмешки и издевательства от жителей Ктограда. И в канун Рождества он попробует им отомстить. Он всячески портит веселье, а затем решает украсть праздник и подарки. И лишь маленькая Синди верит в то, что в глубине души Гринч не такой злой, каким кажется.

«Чудо на 34-й улице»

Классическая рождественская сказка была снята в первые послевоенные годы. Фильм рассказывает историю маленькой девочки, у которой нет отца. Шестилетняя Сьюзан давно узнала, что Санта-Клаус не настоящий. Ей об этом рассказала мама. Девочка знает, что не должна просить дорогих подарков. Ведь покупать их предстоит маме.

Но в канун праздника Сьюзан отправляется в магазин, где видит мужчину в костюме Санта-Клауса. Он утверждает, что и в самом деле настоящий. Ему предстоит доказать это не только недоверчивой девочке, но и городскому суду. Иначе Санту отправят в психиатрическую лечебницу.

«Энни»

Действие мюзикла переносит нас в канун Рождества. 11-летняя сирота Энни живет в приюте. Им руководит жесткая и неприятная женщина. Все, о чем мечтает девочка, – сбежать из приюта и отправиться на поиски родителей. Но все ее попытки обречены на провал.

Однажды Энни выпадает невероятный шанс. Девочка может провести рождественские праздники в доме миллионера-филантропа. Она так сильно впечатляет его, что он собирается удочерить сироту. Но Энни не намерена отказываться от поисков родителей. И тогда миллионер предлагает ей свою помощь. Он обещает вознаграждение тому, кто найдет родителей девочки.

«В канун Рождества»

На носу праздники, а сотрудники одного из торговых центров находят у входа подарочную коробку. В ней сидит маленький щенок бигля, а записка содержит просьбу пристроить его в добрые руки. Служащие никак не могут договориться о том, кто будет заниматься щенком, и решают подбросить монетку.

Добрая история со счастливым концом подарит зрителям множество неожиданных сюжетных поворотов. Главные герои будут постоянно попадать в неприятности, чтобы в дальнейшем с честью из них выпутаться. Семейная комедия учит тому, что черная полоса рано или поздно закончится. И главное – не утратить при этом человеческие качества.

Выбор редакции
7 культовых сериалов, которые возвращаются в апреле
7 культовых сериалов, которые возвращаются в апреле
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши