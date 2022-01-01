5 лучших фильмов про Новый год для семейного просмотра

В большинстве стран новогодние праздники принято встречать с родственниками. Это лучшее время, чтобы вспомнить о том, как важно ценить отношения с близкими людьми. Тем, кто забыл это, о ценности семьи напомнят фильмы на рождественскую тематику. У главных героев этих лент не всегда есть родственники и друзья. А иногда они и вовсе оказываются на улице. Но однажды каждый из них найдет тех, кого сможет назвать семьей.

«Кудряшка Сью»

Билли и девятилетняя Сью живут на улице. Они не родственники, но Билли считает девочку своей дочерью. На жизнь они зарабатывают мелкими аферами. Во время очередной из них мужчина инсценирует аварию, притворившись жертвой. За рулем сбившего его автомобиля находилась Грейс – преуспевающий адвокат. Она угощает мужчину и девочку ужином.

Чувство вины не дает Грейс покоя, и она приглашает Билли и Сью пожить у нее дома. Это выводит из себя ее жениха Уолкера. Грейс привязывается к девочке и не хочет, чтобы она уходила. Однако у Уолкера свои планы, в которых нет ни Билли, ни Сью.

«Гринч – похититель Рождества»

Культовый фильм с Джимом Керри в главной роли – отличный выбор для семейного просмотра. Главный герой и злодей одновременно – это волосатое существо с зеленой кожей по имени Гринч. Он ненавидит Рождество и живет в одиночестве на вершине горы. У него есть только один товарищ – пес Макс.

Всю жизнь Гринч видел только насмешки и издевательства от жителей Ктограда. И в канун Рождества он попробует им отомстить. Он всячески портит веселье, а затем решает украсть праздник и подарки. И лишь маленькая Синди верит в то, что в глубине души Гринч не такой злой, каким кажется.

«Чудо на 34-й улице»

Классическая рождественская сказка была снята в первые послевоенные годы. Фильм рассказывает историю маленькой девочки, у которой нет отца. Шестилетняя Сьюзан давно узнала, что Санта-Клаус не настоящий. Ей об этом рассказала мама. Девочка знает, что не должна просить дорогих подарков. Ведь покупать их предстоит маме.

Но в канун праздника Сьюзан отправляется в магазин, где видит мужчину в костюме Санта-Клауса. Он утверждает, что и в самом деле настоящий. Ему предстоит доказать это не только недоверчивой девочке, но и городскому суду. Иначе Санту отправят в психиатрическую лечебницу.

«Энни»

Действие мюзикла переносит нас в канун Рождества. 11-летняя сирота Энни живет в приюте. Им руководит жесткая и неприятная женщина. Все, о чем мечтает девочка, – сбежать из приюта и отправиться на поиски родителей. Но все ее попытки обречены на провал.

Однажды Энни выпадает невероятный шанс. Девочка может провести рождественские праздники в доме миллионера-филантропа. Она так сильно впечатляет его, что он собирается удочерить сироту. Но Энни не намерена отказываться от поисков родителей. И тогда миллионер предлагает ей свою помощь. Он обещает вознаграждение тому, кто найдет родителей девочки.

«В канун Рождества»

На носу праздники, а сотрудники одного из торговых центров находят у входа подарочную коробку. В ней сидит маленький щенок бигля, а записка содержит просьбу пристроить его в добрые руки. Служащие никак не могут договориться о том, кто будет заниматься щенком, и решают подбросить монетку.

Добрая история со счастливым концом подарит зрителям множество неожиданных сюжетных поворотов. Главные герои будут постоянно попадать в неприятности, чтобы в дальнейшем с честью из них выпутаться. Семейная комедия учит тому, что черная полоса рано или поздно закончится. И главное – не утратить при этом человеческие качества.