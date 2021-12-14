«В России любят все большое, поэтому будущая любовь к Клиффорду очевидна»: интервью с режиссером, продюсером и актерами фильма «Большой красный пес Клиффорд»

Актриса Дэрби Кэмп об игрушечном псе с человеческими ногами. Коллега Джек Уайтхолл о последствиях съемок. Режиссер Уолт Бекер о том, что роднит Клиффорда с E.T. А продюсер Джордан Кернер – об уверенности успеха в российском прокате. В общем, кто о чем, но все о «Большом красном псе Клиффорде».