Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джэк Уайтхолл

Джэк Уайтхолл

Jack Whitehall
Джэк Уайтхолл
Джэк Уайтхолл Jack Whitehall
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 июля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джэка Уайтхолла

Родился 7 июля 1988 года. Великобритания.

Фильмография Джэка Уайтхолла
Круиз по джунглям
Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.0
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.0
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
В ролике о создании «Большого красного пса Клиффорда» показали кукольный макет огромного щенка В фильме пес сделан при помощи спецэффектов, а макет был нужен для более эффективного взаимодействия с актерами на съемочной площадке.
Написать
14 декабря 2021 14:34
«В России любят все большое, поэтому будущая любовь к Клиффорду очевидна»: интервью с режиссером, продюсером и актерами фильма «Большой красный пес Клиффорд» Актриса Дэрби Кэмп об игрушечном псе с человеческими ногами. Коллега Джек Уайтхолл о последствиях съемок. Режиссер Уолт Бекер о том, что роднит Клиффорда с E.T. А продюсер Джордан Кернер – об уверенности успеха в российском прокате. В общем, кто о чем, но все о «Большом красном псе Клиффорде».
Написать
8 декабря 2021 17:33
Джек Уайтхолл рассказал, почему съемки в семейном фильме «Большой красный пес Клиффорд» оказались жуткими Временами ему приходилось работать с отдельными частями тела огромной собаки.
Написать
3 декабря 2021 15:09
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши