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Джэк Уайтхолл
Джэк Уайтхолл
Jack Whitehall
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Джэк Уайтхолл
Jack Whitehall
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Дата рождения
7 июля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джэка Уайтхолла
Родился 7 июля 1988 года. Великобритания.
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Фильмография Джэка Уайтхолла
Круиз по джунглям
приключения
2021, США
8.0
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.0
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный
2018, США
7.0
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В ролике о создании «Большого красного пса Клиффорда» показали кукольный макет огромного щенка
В фильме пес сделан при помощи спецэффектов, а макет был нужен для более эффективного взаимодействия с актерами на съемочной площадке.
Написать
14 декабря 2021 14:34
«В России любят все большое, поэтому будущая любовь к Клиффорду очевидна»: интервью с режиссером, продюсером и актерами фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Актриса Дэрби Кэмп об игрушечном псе с человеческими ногами. Коллега Джек Уайтхолл о последствиях съемок. Режиссер Уолт Бекер о том, что роднит Клиффорда с E.T. А продюсер Джордан Кернер – об уверенности успеха в российском прокате. В общем, кто о чем, но все о «Большом красном псе Клиффорде».
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8 декабря 2021 17:33
Джек Уайтхолл рассказал, почему съемки в семейном фильме «Большой красный пес Клиффорд» оказались жуткими
Временами ему приходилось работать с отдельными частями тела огромной собаки.
Написать
3 декабря 2021 15:09
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