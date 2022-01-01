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Джо Джонстон
Джо Джонстон
Joe Johnston
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Джо Джонстон
Joe Johnston
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Дата рождения
13 мая 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Джо Джонстон
Родился 13 мая 1950 года. Форт-Уорт, Техас, США.
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Фильмография Джо Джонстон
Хроники Нарнии: Серебряное Кресло
фэнтези, приключения
2019, США
0.0
Кодекс Готти
биография, драма, криминал
2017, США
4.0
Небезопасно для работы
триллер
2014, США
5.0
Первый мститель
приключения, фантастика
2011, США
7.0
Человек-волк
триллер, ужасы
2010, США
6.0
Идальго: Погоня в пустыне
вестерн, драма, приключения, боевик
2004, США
7.0
Парк Юрского периода 3
боевик, приключения, триллер, фантастика
2001, США
6.0
Октябрьское небо
биография, драма
1999, США
8.0
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