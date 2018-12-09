Наша рецензия

Дословная экранизация – вещь едва ли возможная, все-таки перевод романа или рассказа на киноязык предполагает отступления от оригинала. К тому же у читателя складывается свое представление о том, как выглядят герои полюбившегося литературного произведения, и кинематографистам приходится серьезно потрудиться, чтобы их прочтение смогло вызвать хоть мало-мальски позитивный отклик у знакомых с первоисточником. Не стоит забывать и о том, что фильм может быть попыткой посмотреть, как изменился…