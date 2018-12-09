Дословная экранизация – вещь едва ли возможная, все-таки перевод романа или рассказа на киноязык предполагает отступления от оригинала. К тому же у читателя складывается свое представление о том, как выглядят герои полюбившегося литературного произведения, и кинематографистам приходится серьезно потрудиться, чтобы их прочтение смогло вызвать хоть мало-мальски позитивный отклик у знакомых с первоисточником. Не стоит забывать и о том, что фильм может быть попыткой посмотреть, как изменился…
Не понравилось- сюжет, голову сломаешь. Замок трёх королевств очень похож на Храм Василия Блаженного, может быть случайно конечно. Щелкунчик-не основной герой, мыши-добрые герои, короля Мышей нет. От Нового года только елка в доме крестного главной героини😂
ярко, красочно, очень хорошая актёрская игра(особенно девочка!)
мало музыки Чайковского и смутил негр-щелкунчик.
6 баллов из 10ти!
Перебор с неграми.
Сам фильм ерунда, перепрочтение у них не удалось. Это совсем не тот Щелкунчик!
Не тратьте время
А детям, всем, у нас их трое, понравилось.
Итого: взрослым идти отдельно не стоит, а вот семьей провести время - можно запросто.
Авторизация по e-mail