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Щелкунчик и четыре королевства Щелкунчик и четыре королевства
Киноафиша Фильмы Щелкунчик и четыре королевства Отзывы о фильме «Щелкунчик и четыре королевства»
The Nutcracker and the Four Realms Щелкунчик и четыре королевства 2018 / США
7.2 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Щелкунчик и четыре королевства»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Дословная экранизация – вещь едва ли возможная, все-таки перевод романа или рассказа на киноязык предполагает отступления от оригинала. К тому же у читателя складывается свое представление о том, как выглядят герои полюбившегося литературного произведения, и кинематографистам приходится серьезно потрудиться, чтобы их прочтение смогло вызвать хоть мало-мальски позитивный отклик у знакомых с первоисточником. Не стоит забывать и о том, что фильм может быть попыткой посмотреть, как изменился…

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alija295 9 декабря 2018, 15:18
Оценка
Фильм на 4. Наворотили много конечно. Понравилось-костюмы, Музыка, главная героиня)
Не понравилось- сюжет, голову сломаешь. Замок трёх королевств очень похож на Храм Василия Блаженного, может быть случайно конечно. Щелкунчик-не основной герой, мыши-добрые герои, короля Мышей нет. От Нового года только елка в доме крестного главной героини😂
9 декабря 2018, 15:18 Ответить
mr-kuznetsova 12 декабря 2018, 18:42
Оценка
а мне фильм очень понравился! смотрела с большим удовольствием)
12 декабря 2018, 18:42 Ответить
Андрей 13 декабря 2018, 00:04
Оценка
мне было скучно, но с детьми и для детей - рекомендую!
ярко, красочно, очень хорошая актёрская игра(особенно девочка!)
мало музыки Чайковского и смутил негр-щелкунчик.
6 баллов из 10ти!
13 декабря 2018, 00:04 Ответить
obr-10 13 декабря 2018, 12:44
Совсем американцы уже перебарщивают в любви к неграм
13 декабря 2018, 12:44 Ответить
Татьяна Болохонова 15 декабря 2018, 11:41
Оценка
Костюмы красивые, актеры хорошие. Главная героиня супер!
Перебор с неграми.
Сам фильм ерунда, перепрочтение у них не удалось. Это совсем не тот Щелкунчик!
15 декабря 2018, 11:41 Ответить
zdthjybrf 16 декабря 2018, 17:08
Оценка
Кошмарная мешанина из русских мотивов и афроамериканцев. Самая ужасная часть, крепкая, с мускулистыми руками тяжелоатлета негритянка, танцующая балет. В остальном действие нудновато и предсказуемо, при этом отдельные сцены приключений плохо проработаны и мало связаны между собой. Еле досмотрели, хотя начало было обещающим.
16 декабря 2018, 17:08 Ответить
zdthjybrf 16 декабря 2018, 17:09
Оценка
Кошмарная мешанина из русских мотивов и афроамериканцев. Самая ужасная часть, крепкая, с мускулистыми руками тяжелоатлета негритянка, танцующая балет. В остальном действие нудновато и предсказуемо, при этом отдельные сцены приключений плохо проработаны и мало связаны между собой. Еле досмотрели, хотя начало было обещающим.
16 декабря 2018, 17:09 Ответить
Милана Нечай 20 декабря 2018, 01:48
Оценка
Хотелось уйти уже после 15 минут просмотра, скучный до безумия
Не тратьте время
20 декабря 2018, 01:48 Ответить
subarodt485 22 декабря 2018, 22:08
Оценка
Фильм интересный с не очень сложным сюжетом. Но мне больше показалось, что это просто смесь Щелкунчика и фильма Оз: великий и ужасный. Поэтому 3,5 звезды. Для ребёнка 6-12 лет думаю будет интересно.
22 декабря 2018, 22:08 Ответить
Анастасия Родионова 23 декабря 2018, 10:50
Оценка
Это т фильм просто потрясающий! Не верьте плохим отзывам и обязательно идите его смотреть. Мы с сыном (33 и 13) были в восторге. Красивый, милый, добрый. И да, на первый взгляд темнокожая балерина смутила, но она настолько талантлив и красива, что думаешь да и черт с ним с этим цветом кожи. Мы все равны и все красивы. В конце, после титров, она и балерун ТАК танцевали, что я не смогла сдержать слез. Очень красиво. А музыка Чайковского до мурашек и влаги в глазах😊 Красивая сказка
23 декабря 2018, 10:50 Ответить
Аполлинария Дейкун 2 января 2019, 15:56
Фильм красиво снят .Подойдет для просмотра только детям .
2 января 2019, 15:56 Ответить
yura2401 4 января 2019, 09:44
Оценка
Из сказки «Щелкунчик» только музыка в конце фильма. Назвать фильм можно было как угодно, но только не «Щелкунчик»! Пару раз засыпал. Второй раз смотреть ни я, ни дети не захотят.
4 января 2019, 09:44 Ответить
Сергей 4 января 2019, 12:35
Оценка
Поставил 7. Но из-за детей. Ходили всей семьей. Нам с женой - ровно. Просто добрая сказка, красивая, как и многое, снятое Диснеем.

А детям, всем, у нас их трое, понравилось.

Итого: взрослым идти отдельно не стоит, а вот семьей провести время - можно запросто.
4 января 2019, 12:35 Ответить
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