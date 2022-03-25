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Мира Сайал
Мира Сайал
Meera Syal
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Мира Сайал
Meera Syal
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Дата рождения
27 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Уольверхэмптон, Англия, Великобритания
Биография Миры Сайал
Родилась 27 июня 1961 года. Уольверхэмптон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Миры Сайал
Повелитель драконов
анимация, приключения, семейный
2020, Германия
7.0
Yesterday
мюзикл, комедия
2019, Великобритания
7.0
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