Пять лучших новогодних сказок

Известные сказки на новый лад и уже ставшие родными персонажи на экране телевизора стали таким же неотъемлемым атрибутом новогодней атмосферы, как сияющая елка. Снежные пейзажи и прекрасная музыка, на фоне которых главные герои преодолевают трудности и ищут счастье – прекрасный способ ненадолго отвлечься от праздничных хлопот и скоротать время в ожидании чуда.

Щелкунчик и четыре королевства, 2018

События происходят в Лондоне конца XIX века. В семье Штальбаум горе – трое детей остались сиротами. Клара, одна из них, накануне Рождества идет на бал к крестному, где внезапно получает подарок. Музыкальная шкатулка, которая переносит девочку в мир, когда-то созданный Мари, ее мамой. Раньше там было четыре мирно существовавших сказочных королевства, но матушка Имбирь, правительница бывшей Страны Развлечений, развязала войну. Кларе и Щелкунчику нужно защитить остальных жителей волшебного мира и остановить жестокий беспорядок.

Секретная служба Санта-Клауса, 2011

В рождественскую ночь у Санты и его маленьких эльфов много работы. Пока они трудится, чтобы вручить подарок всем послушным детям, у детей Санты свои заботы. Стив, старший сын, надеется унаследовать отцовскую должность, а младший, Артур, уже смирился с тем, что никто не воспринимает его серьезно. Но однажды к нему попадает письмо от маленькой девочки Гвен. Она была послушной весь год, но секретная служба Санты ошиблась, и для малышки нет подарка. Ни отец Артура, ни Стив не собираются менять планы из-за одного ребенка. Главный герой принимает решение самостоятельно восстановить справедливость и не порадовать девочку настоящим Рождеством.

Хранитель времени, 2011

Маленький Хьюго потерял отца и остался сиротой. Он вынужден вести беспризорную жизнь на парижском вокзале вместе со своим дядей. Ребенок окружен несчастными, бедными людьми, что бесконечно его расстраивает. Но однажды он находит странный механизм – заводную куклу, раньше принадлежавшую его папе. Находка кардинально меняет его жизнь. Впереди мальчика ждут приключения, в которых он наконец узнает тайну его отца и познакомится с другими персонажами. Он обретет преданных друзей, которые помогут ему преодолеть все неприятности и испытания на пути.

Хроники Нарнии, 2005-2010

Потрясающе красивая трилогия создана по серии книг Клайва Льюиса. Четверо детей во время военных действий в Англии отправлены к родственникам в загородный дом. В попытках убить скуку они играют в прятки, и Люси, младшая девочка, находит в шкафу путь к сказочной стране Нарнии. Королевство заколдовала злая Белая Колдунья, и теперь здесь царит вечная зима. Ребятам предстоит познакомиться со множеством загадочных существ и говорящих животных, а потом мужественно преодолеть свои страхи, чтобы спасти волшебный мир от злых чар. В нелегкой задаче им поможет мудрейший лев Аслан.

Полярный экспресс, 2004

Это первый фильм Земекиса, полностью созданный с помощью компьютерной графики. Сюжет основан на одноименной книге. Главный герой – мальчик, который однажды потерял веру в новогоднее чудо. Перед Рождеством он не радуется в предвкушении, а рассуждает о лживых рассказах взрослых о Санта Клаусе. Но в канун праздника прямо у дверей дома останавливается настоящий поезд, хотя здесь и близко нет железнодорожных путей. Добродушный кондуктор предлагает мальчику отправиться в поездку и посетить родные края Санта Клауса.