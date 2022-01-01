Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучшие новогодние сказки
Киноафиша Подборки Лучшие новогодние сказки

Лучшие новогодние сказки

Сказочные новогодние истории чудесно подходят для того, чтобы приятно провести время всей семьей. Они понятны и детям, и взрослым, и каждый найдет для себя урок в этих увлекательных историях.

Все 14 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, анимация
2012, США
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Хранитель времени
Хранитель времени
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, семейный
2011, США
Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения
2010, Великобритания
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
Золотой компас
Золотой компас
7.0
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
Чарли и шоколадная фабрика
Чарли и шоколадная фабрика
7.0
приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
Полярный экспресс
Полярный экспресс
7.0
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Питер Пэн
Питер Пэн
7.0
семейный, приключения, сказка, боевик
2003, США
Эльф
Эльф
6.0
комедия, семейный, сказка
2003, США
Рождественская сказка Маппетов
Рождественская сказка Маппетов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка, комедия, мюзикл
1992, США
Сбросить
Жанр
Все Фэнтези Семейный Анимация Приключения Сказка Драма Триллер Комедия Боевик Мюзикл
Страна
Все США Великобритания
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Пять лучших новогодних сказок

Известные сказки на новый лад и уже ставшие родными персонажи на экране телевизора стали таким же неотъемлемым атрибутом новогодней атмосферы, как сияющая елка. Снежные пейзажи и прекрасная музыка, на фоне которых главные герои преодолевают трудности и ищут счастье – прекрасный способ ненадолго отвлечься от праздничных хлопот и скоротать время в ожидании чуда.

Щелкунчик и четыре королевства, 2018

События происходят в Лондоне конца XIX века. В семье Штальбаум горе – трое детей остались сиротами. Клара, одна из них, накануне Рождества идет на бал к крестному, где внезапно получает подарок. Музыкальная шкатулка, которая переносит девочку в мир, когда-то созданный Мари, ее мамой. Раньше там было четыре мирно существовавших сказочных королевства, но матушка Имбирь, правительница бывшей Страны Развлечений, развязала войну. Кларе и Щелкунчику нужно защитить остальных жителей волшебного мира и остановить жестокий беспорядок.

Секретная служба Санта-Клауса, 2011

В рождественскую ночь у Санты и его маленьких эльфов много работы. Пока они трудится, чтобы вручить подарок всем послушным детям, у детей Санты свои заботы. Стив, старший сын, надеется унаследовать отцовскую должность, а младший, Артур, уже смирился с тем, что никто не воспринимает его серьезно. Но однажды к нему попадает письмо от маленькой девочки Гвен. Она была послушной весь год, но секретная служба Санты ошиблась, и для малышки нет подарка. Ни отец Артура, ни Стив не собираются менять планы из-за одного ребенка. Главный герой принимает решение самостоятельно восстановить справедливость и не порадовать девочку настоящим Рождеством.

Хранитель времени, 2011

Маленький Хьюго потерял отца и остался сиротой. Он вынужден вести беспризорную жизнь на парижском вокзале вместе со своим дядей. Ребенок окружен несчастными, бедными людьми, что бесконечно его расстраивает. Но однажды он находит странный механизм – заводную куклу, раньше принадлежавшую его папе. Находка кардинально меняет его жизнь. Впереди мальчика ждут приключения, в которых он наконец узнает тайну его отца и познакомится с другими персонажами. Он обретет преданных друзей, которые помогут ему преодолеть все неприятности и испытания на пути.

Хроники Нарнии, 2005-2010

Потрясающе красивая трилогия создана по серии книг Клайва Льюиса. Четверо детей во время военных действий в Англии отправлены к родственникам в загородный дом. В попытках убить скуку они играют в прятки, и Люси, младшая девочка, находит в шкафу путь к сказочной стране Нарнии. Королевство заколдовала злая Белая Колдунья, и теперь здесь царит вечная зима. Ребятам предстоит познакомиться со множеством загадочных существ и говорящих животных, а потом мужественно преодолеть свои страхи, чтобы спасти волшебный мир от злых чар. В нелегкой задаче им поможет мудрейший лев Аслан.

Полярный экспресс, 2004

Это первый фильм Земекиса, полностью созданный с помощью компьютерной графики. Сюжет основан на одноименной книге. Главный герой – мальчик, который однажды потерял веру в новогоднее чудо. Перед Рождеством он не радуется в предвкушении, а рассуждает о лживых рассказах взрослых о Санта Клаусе. Но в канун праздника прямо у дверей дома останавливается настоящий поезд, хотя здесь и близко нет железнодорожных путей. Добродушный кондуктор предлагает мальчику отправиться в поездку и посетить родные края Санта Клауса.

Выбор редакции
Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах
Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши