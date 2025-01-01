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Киноафиша Фильмы Щелкунчик и четыре королевства Цитаты из фильма Щелкунчик и четыре королевства

Цитаты из фильма Щелкунчик и четыре королевства

Drosselmeyer [из тизер-трейлера] Канун Рождества. Время тайн, ожиданий, кто знает, что может случиться?
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Drosselmeyer [Кларе; из трейлера] Твоя мать была самой талантливой изобретательницей, которую я когда-либо знал.
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Philip [видит, как Клара смотрит на мост в Четвёртое королевство] Стой!
[наводит меч на неё]
Philip Кто там?
Clara [испуганно] Это я!
Philip [неправильно понял] Назовись, Просто Я.
Clara Нет, меня зовут Клара. Мне нужно перейти этот мост.
Philip Невозможно. Никто не переходит мост в Четвёртое королевство без прямого приказа регентов.
Clara [смущённо] Четвёртое королевство? Где я?
Philip [убирает меч] Ты в Лесу Рождественских Ёлок. А ТО — Четвёртое королевство, сейчас воюет с остальными тремя.
Clara [в ужасе] Война?
Philip Именно так, мисс Клара Просто Я.
Clara [раздражённо] Нет, меня не 'Клара Просто Я'. Я Штальбаум. Клара Штальбаум.
Philip [удивлённо] Штальбаум? Ты родственница Мари Штальбаум?
Clara [кивает] Это моя мама.
Philip [становится на колени] Простите, Ваше Величество! Я не узнал вас, принцесса Клара.
Clara [удивлённо и с улыбкой] Принцесса?
Philip [встаёт] Капитан Филип Хоффман. К вашим услугам, Ваше Величество.
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Shiver [показывает старую тронную залу Клары Мари] Это трон вашей матери, Ваша Светлость.
Sugar Plum Ты пришла нас спасти, Клара?
Clara Нет.
[регенты выглядят разочарованными]
Clara Прости. Я даже не знала, что это место существует до сегодняшнего дня. Видишь ли, я искала рождественский подарок от моего крестного.
Hawthorne [в восторге] О, я обожаю Рождество!
[к Сахарной Слизе и Дрожи; растерянно]
Hawthorne Что такое Рождество?
Clara Потом я наткнулась на этого бездомного мышонка.
Shiver [обеспокоенно] Мышонок?
Clara И тогда я встретила капитана.
Philip [входит в тронный зал] Мы едва успели уйти от Матери Имбирь. И от Короля Мышей.
Sugar Plum [вздыхает] Ты встретила Мать Имбирь? О, дорогая Клара, тебе повезло остаться в живых!
Hawthorne Ты должна пообещать никогда не возвращаться в Страну Забав, Клара.
Sugar Plum [раздражённо] Хоторн!
Shiver [тоже раздражённо] Её титул был ограничен.
Hawthorne Ах, конечно. Я имел в виду Четвёртое Царство.
[к Сахарной Слизе и Дрожи]
Hawthorne Извините. Я просто так расстроен.
[к Кларе]
Hawthorne Забудь, что я вообще упоминал Страну Забав.
[Сахарная Слизь и Дрожь заставляют его замолчать]
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Sugar Plum [Кларе] Балет рассказывает историю Четырёх королевств. О том, как твоя мама открыла наш мир.
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Mr. Stahlbaum [из трейлера] Это время было тяжёлым для всех нас, но когда приходит Рождество, мы должны постараться насладиться им.
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Sugar Plum [кларе] Мама Имбирь хочет править Королевствами!
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Шивер [Кларе, когда она пытается сбежать из башни] Дорогая, это выглядит не слишком надёжно.
Хоуторн [взволнованно] Ты не можешь!
[к Шиверу]
Хоуторн Это не сработает.
Клара Это просто законы физики.
Филипп А эти законы ВСЕГДА работают?
Клара Всегда.
Клара [тихо] Насколько я знаю.
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Sugar Plum [Кларе, после того как она оделась для балета о четырёх королевствах] Ты похожа на дочь королевы.
[звучит начало «Марша игрушек» из первого акта балета при входе в театр]
Shiver [обращаясь к жителям трёх королевств] Дамы и господа, в этот знаменательный день в истории Четырёх королевств...
Hawthorne Мы гордимся и *честь* представить вам Клару Стальбаум, дочь королевы Мари!
[все аплодируют]
🧡
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Sugar Plum Парни в форме с оружием! Прямо насквозь меня пронзило.
🧡
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Drosselmeyer [для гостей на вечеринке] Дамы и господа, моя самая любимая часть Рождества. Моя любимая часть этого вечера. Представляю вам: ваши подарки!
🧡
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Мать Имбирь [из трейлера] Я тебя ждала.
[безумный смех]
🧡
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