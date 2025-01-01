Philip
[видит, как Клара смотрит на мост в Четвёртое королевство]
Стой!
[наводит меч на неё]
Philip
Кто там?
Philip
[неправильно понял]
Назовись, Просто Я.
Clara
Нет, меня зовут Клара. Мне нужно перейти этот мост.
Philip
Невозможно. Никто не переходит мост в Четвёртое королевство без прямого приказа регентов.
Clara
[смущённо]
Четвёртое королевство? Где я?
Philip
[убирает меч]
Ты в Лесу Рождественских Ёлок. А ТО — Четвёртое королевство, сейчас воюет с остальными тремя.
Philip
Именно так, мисс Клара Просто Я.
Clara
[раздражённо]
Нет, меня не 'Клара Просто Я'. Я Штальбаум. Клара Штальбаум.
Philip
[удивлённо]
Штальбаум? Ты родственница Мари Штальбаум?
Clara
[кивает]
Это моя мама.
Philip
[становится на колени]
Простите, Ваше Величество! Я не узнал вас, принцесса Клара.
Clara
[удивлённо и с улыбкой]
Принцесса?
Philip
[встаёт]
Капитан Филип Хоффман. К вашим услугам, Ваше Величество.