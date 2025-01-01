Philip [видит, как Клара смотрит на мост в Четвёртое королевство] Стой!

[наводит меч на неё]

Philip Кто там?

Clara [испуганно] Это я!

Philip [неправильно понял] Назовись, Просто Я.

Clara Нет, меня зовут Клара. Мне нужно перейти этот мост.

Philip Невозможно. Никто не переходит мост в Четвёртое королевство без прямого приказа регентов.

Clara [смущённо] Четвёртое королевство? Где я?

Philip [убирает меч] Ты в Лесу Рождественских Ёлок. А ТО — Четвёртое королевство, сейчас воюет с остальными тремя.

Philip Именно так, мисс Клара Просто Я.

Clara [раздражённо] Нет, меня не 'Клара Просто Я'. Я Штальбаум. Клара Штальбаум.

Philip [удивлённо] Штальбаум? Ты родственница Мари Штальбаум?

Clara [кивает] Это моя мама.

Philip [становится на колени] Простите, Ваше Величество! Я не узнал вас, принцесса Клара.

Clara [удивлённо и с улыбкой] Принцесса?