«Щелкунчик и четыре королевства»: Рецензия Киноафиши

Мыши-трансформеры

Дословная экранизация – вещь едва ли возможная, все-таки перевод романа или рассказа на киноязык предполагает отступления от оригинала. К тому же у читателя складывается свое представление о том, как выглядят герои полюбившегося литературного произведения, и кинематографистам приходится серьезно потрудиться, чтобы их прочтение смогло вызвать хоть мало-мальски позитивный отклик у знакомых с первоисточником. Не стоит забывать и о том, что фильм может быть попыткой посмотреть, как изменился мир с момента написания оригинала. В таком случае слепо следовать тексту вовсе не требуется. Более того, главные герои могут посторониться, чтобы пропустить вперед персонажей, таившихся в их тени или вовсе не прописанных в первоисточнике, и на сцену вместе с ними выходят доселе не проговоренные в полный голос проблемы и темы. Последнее особенно часто касается сказок, новые интерпретации которых, кажется, не дают спокойно спать по ночам деятелям киноиндустрии. «Щелкунчика и четыре королевства» можно отнести к числу таких осовремененных прочтений. Вот только от сказки Гофмана и чарующего балета Чайковского в фильме Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона совсем мало что осталось.

Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

Новая киносказка – невнятная комбинация «Алисы в Зазеркалье» Джеймса Бобина и «Красавицы и Чудовища» Билла Кондона. Главная героиня «Щелкунчика и четырех королевств» тинейджер Клара (Маккензи Фой) увлекается физикой и способна починить причудливый механизм, иными словами, она бы нашла о чем поговорить с Белль Эммы Уотсон. Обе девушки также остались без матерей. К слову, путешествие в таинственный волшебный мир стало для Клары своеобразным рождественским подарком от мамы. Организовал путешествие уже ее крестный Дроссельмейер (Морган Фримен). Сами же четыре королевства получились похожими на Зазеркалье, где блуждала Алиса Миа Васиковски. В частности, в реальность Шляпника особенно четко вписывается четвертое королевство, во главе которого поставили Хелен Миррен в образе фарфоровой куклы с трещиной на щеке. Живет она в передвижном цирке и повелевает клоунами. Не обошлось в новой версии «Щелкунчика» без оглядки на фильмы о Гарри Поттере, по крайней мере, навязчивое присутствие совы и панорама Лондона беззастенчиво напоминают о Поттериане. Только картины о мальчике, который выжил, и о фантастических тварях дарят удивительное ощущение погружения в мир магии, а в рождественской сказке Халльстрёма и Джонстона, где вроде бы есть и Мышиный король, и Щелкунчик, волшебство на экране почти не искрится.

Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

Создатели ленты сделали ставку на причудливые декорации, эстетику отлакированного до глянцевого блеска стимпанка, балетный номер с Мисти Коупленд и, видимо, на то, что главные роли здесь женские. Кстати, Кире Найтли досталось больше простора для творчества, чем ее коллегам, задействованным в съемках. Ее регентша эмоциональна, нервозна и обманчиво поверхностна – этакая внебрачная дочь Квинни из «Фантастических тварей» и того же Шляпника в исполнении Джонни Деппа с прапрабабушкой феей в придачу. Но сюжетные ходы в «…четырех королевствах» не обыгрывают достоинства ленты, а сам фильм теряется в интонациях, и даже болезненные и вечные темы, как скорбь и взросление, в нем не звучат с волнительной силой и сопереживанием. Вывели в качестве одной из тем на повестку дня и материнство, представлено оно не в тривиальном ключе – именно в отсутствии материнского начала видит корень зла одна из героинь картины. Но ждать, что «Щелкунчик» пойдет путем «Мелефисенты» и задержит внимание на пробуждении материнской заботы и внимания, не приходится. Как и многие другие задумки, этот заход не был детально проработан и остался репликой, отчаянно хватающейся за пышный декор и обилие вскользь упомянутых проблем.

Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

Самые серьезные трансформации в фильме коснулись Щелкунчика. В этой сказке «Щелкунчик» не молодой человек, чей лик обезображен проклятьем матери Мышиного короля, перешедшим на него с неблагодарной принцессы, а простой капитан без следов проклятья на лице. По большому счету, персонажа Джейдена Фовора Найта можно было бы именовать и как-то иначе – вряд ли в сюжете этой киносказки что-то бы серьезно изменилось. В фигуре Щелкунчика тут напрочь отсутствует трагический элемент, нет в нем мощнейшего переплетения хрупкости с отвагой и самопожертвованием, пропала из фильма и романтическая составляющая. От изменения не ускользнул и Мышиный король – вместо чудовища с семью головами он представляет собой тело, состоящее из оравы маленьких мышей. Когда видишь такого монстра на экране впервые, то он безусловно производит впечатление. В голове рождаются идеи о том, что же такая интерпретация значит и чем опасен этот коллективный организм. Но потом Мышиный король появляется в кадре еще раз и еще раз… и теряет свою пугающую сущность. Если у Гофмана этот мыш был омерзительным, то, быть может, надо радоваться, что в диснеевском семейном кино он не стал окончательно похож на Микки Мауса.

Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

«Щелкунчик и четыре королевства» ‒ кино, которое вроде бы знает о проблемах, искренне волнующих и детей, и взрослых, и даже пытается сказать что-то интересное по этому поводу, но быстро забывает о затеянном разговоре и переходит от одной темы к другой, ни на чем не останавливаясь надолго. Этот фильм нафаршировали слишком многим и мало чему уделили достойное внимание, повторив местами ходы других киносказок, переосмысляющих известные сюжеты.

Елена Громова

В российском прокате с 8 декабря 2018 года

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