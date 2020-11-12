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Маккензи Фой

Mackenzie Foy
Маккензи Фой
Маккензи Фой Mackenzie Foy
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Дата рождения
10 ноября 2000
Возраст
21 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Маккензи Фой

Содержание:

Маккензи Фой — Фильмы
 - Маккензи Фой — «Сумерки»
 - Маккензи Фой — «Заклятие»
 - Маккензи Фой — «Щелкунчик и четыре королевства»
Маккензи Фой — Личная жизнь

Американская актриса Маккензи Фой родилась 10 ноября 2000 года в Лос-Анджелесе. Уже в 2004 году она начала модельную карьеру, снимаясь для Polo Ralph Lauren, Garnet Hill, Guess Kids и других компаний. Ее отец работает водителем грузовика, а мать является домохозяйкой. У Маккензи также есть старший брат по имени Бэйли.

Маккензи Фой — Фильмы

Первое появление на экране для Маккензи Фой произошло в 2009 году. Она сыграла в телесериале «Долго и счастливо». Год спустя она также получила роли в проектах «Вспомни, что будет» и «Гавайи 5.0». Маккензи пока не может похвастаться большой фильмографией, однако к 18 годам она уже сыграла в нескольких крупных проектах с участием голливудских звезд. Помимо участия в съемках двух частей «Сумерек», ее также можно увидеть в таких проектах, как «Заклятие», «Желаю вам добра», «Пластиковый Иисус» и в нескольких сериалах.

Одной из самых значимых ролей в кино для Фой стала роль дочери главного героя по имени Мерфи в фильме «Интерстеллар», где она сыграла с такими звездами, как Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Мэтт Деймон и другими.

Маккензи Фой — «Сумерки»

Можно сказать, что карьера на большом экране началась для Маккензи Фой именно с участия в «Сумерках». Она сыграла дочь Беллы Свон и Эдварда Каллена в картинах «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» и «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». Ее героиня Ренесми имеет не так много сцен, однако большое влияние на сюжет. Картины рассказывают о том, как Белла становится частью семьи Каллен. Несмотря на предостережения, она беременеет от Эдварда, и роды могут оказаться для нее летальными. Однако все проходит хорошо — Белла становится вампиром. И теперь Каллены должны справиться с угрозой в лице Вольтури, которые следят за соблюдением порядка в мире вампиров. В фильме также сыграли Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Тэйлор Лотнер, Майкл Шин и другие.

Маккензи Фой — «Заклятие»

В 2013 году на экраны выходит фильм ужасов Джеймса Вана «Заклятие». Фильм рассказывает о загадочных происшествиях 1971 года, которые расследуют супруги-экстрасенсы Эд и Лоррейн Уоррены. Они оказываются в доме, в который недавно заехала семья с пятью дочерьми. Маккензи Фой сыграла дочь по имени Синди, которая каждую ночь заходит в комнату к своей сестре Андреа и начинает биться головой о шкаф. Фильм был высоко оценен критиками и получил сиквел в 2016 году. В картине сыграли Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джои Кинг и другие.

Маккензи Фой — «Щелкунчик и четыре королевства»

В 2018 году на экраны выходит новая сказка производства студии «Дисней» под названием «Щелкунчик и четыре королевства». В центре сюжета окажется юная Клара, которая внезапно попадает в удивительные места после получения необычного рождественского подарка. Ее ждут встречи с добрыми волшебниками и удивительными существами, однако вместе с тем и с опасным Мышиным королем, которого способна победить лишь она. В качестве постановщиков картины выступили Лассе Хальстрем и Джо Джонстон, а главные роли в ней исполнили Маккензи Фой, Кира Найтли, Морган Фриман и другие.

Маккензи Фой — Личная жизнь

Подробности о личной жизни Маккензи Фой в настоящий момент не известны.

Интересные факты о Маккензи Фой

- Маккензи Фой — обладательница черного пояса по тхэквондо.

- Маккензи Фой является большой любительницей животных, и у нее есть пес по кличке Файерфлай (родезийский риджбек).

- Маккензи Фой получила премию за худшие достижения в кинематографе «Золотая малина» в возрасте 13 лет.

Фильмография Маккензи Фой
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.0
Маленький принц
Маленький принц
анимация, фэнтези 2015, Франция
7.0
Интерстеллар
Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
Заклятие
Заклятие
триллер, ужасы 2013, США
8.0
Пластиковый Иисус
драма 2013, США
8.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
7.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.0
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