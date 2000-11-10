Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маккензи Фой 7 фотографий
Маккензи Фой Mackenzie Foy
Киноафиша Персоны Маккензи Фой

Маккензи Фой

Mackenzie Foy

Дата рождения
10 ноября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Маккензи Фой

Содержание:

Маккензи Фой — Фильмы
 - Маккензи Фой — «Сумерки»
 - Маккензи Фой — «Заклятие»
 - Маккензи Фой — «Щелкунчик и четыре королевства»
Маккензи Фой — Личная жизнь

Американская актриса Маккензи Фой родилась 10 ноября 2000 года в Лос-Анджелесе. Уже в 2004 году она начала модельную карьеру, снимаясь для Polo Ralph Lauren, Garnet Hill, Guess Kids и других компаний. Ее отец работает водителем грузовика, а мать является домохозяйкой. У Маккензи также есть старший брат по имени Бэйли.

Маккензи Фой — Фильмы

Первое появление на экране для Маккензи Фой произошло в 2009 году. Она сыграла в телесериале «Долго и счастливо». Год спустя она также получила роли в проектах «Вспомни, что будет» и «Гавайи 5.0». Маккензи пока не может похвастаться большой фильмографией, однако к 18 годам она уже сыграла в нескольких крупных проектах с участием голливудских звезд. Помимо участия в съемках двух частей «Сумерек», ее также можно увидеть в таких проектах, как «Заклятие», «Желаю вам добра», «Пластиковый Иисус» и в нескольких сериалах.

Одной из самых значимых ролей в кино для Фой стала роль дочери главного героя по имени Мерфи в фильме «Интерстеллар», где она сыграла с такими звездами, как Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Мэтт Деймон и другими.

Маккензи Фой — «Сумерки»

Можно сказать, что карьера на большом экране началась для Маккензи Фой именно с участия в «Сумерках». Она сыграла дочь Беллы Свон и Эдварда Каллена в картинах «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» и «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». Ее героиня Ренесми имеет не так много сцен, однако большое влияние на сюжет. Картины рассказывают о том, как Белла становится частью семьи Каллен. Несмотря на предостережения, она беременеет от Эдварда, и роды могут оказаться для нее летальными. Однако все проходит хорошо — Белла становится вампиром. И теперь Каллены должны справиться с угрозой в лице Вольтури, которые следят за соблюдением порядка в мире вампиров. В фильме также сыграли Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Тэйлор Лотнер, Майкл Шин и другие.

Маккензи Фой — «Заклятие»

В 2013 году на экраны выходит фильм ужасов Джеймса Вана «Заклятие». Фильм рассказывает о загадочных происшествиях 1971 года, которые расследуют супруги-экстрасенсы Эд и Лоррейн Уоррены. Они оказываются в доме, в который недавно заехала семья с пятью дочерьми. Маккензи Фой сыграла дочь по имени Синди, которая каждую ночь заходит в комнату к своей сестре Андреа и начинает биться головой о шкаф. Фильм был высоко оценен критиками и получил сиквел в 2016 году. В картине сыграли Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джои Кинг и другие.

Маккензи Фой — «Щелкунчик и четыре королевства»

В 2018 году на экраны выходит новая сказка производства студии «Дисней» под названием «Щелкунчик и четыре королевства». В центре сюжета окажется юная Клара, которая внезапно попадает в удивительные места после получения необычного рождественского подарка. Ее ждут встречи с добрыми волшебниками и удивительными существами, однако вместе с тем и с опасным Мышиным королем, которого способна победить лишь она. В качестве постановщиков картины выступили Лассе Хальстрем и Джо Джонстон, а главные роли в ней исполнили Маккензи Фой, Кира Найтли, Морган Фриман и другие.

Маккензи Фой — Личная жизнь

Подробности о личной жизни Маккензи Фой в настоящий момент не известны.

Популярные фильмы

Интерстеллар 8.5
Интерстеллар (2014)
Заклятие 7.9
Заклятие (2013)
7.6
Пластиковый Иисус (2013)

Фильмография Маккензи Фой

Щелкунчик и четыре королевства 6.4
Щелкунчик и четыре королевства The Nutcracker and the Four Realms
фэнтези, семейный 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Маленький принц 7.5
Маленький принц The Little Prince
анимация, фэнтези 2015, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза 7.3
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза Jesse Stone: Lost in Paradise
криминал, драма 2015, США / Канада
Интерстеллар 8.5
Интерстеллар Interstellar
фантастика 2014, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Заклятие 7.9
Заклятие The Conjuring
триллер, ужасы 2013, США
Смотреть трейлер
Билеты
7.6
Пластиковый Иисус Plastic Jesus
драма 2013, США
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 6.8
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 The Twilight Saga: Breaking Dawn
мелодрама, фэнтези 2012, США
Смотреть трейлер Рецензия
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 6.6
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn
фэнтези, мелодрама 2011, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Маккензи Фой
Маккензи Фой дружит с конем в трейлере новой версии «Черного Красавца»
Маккензи Фой дружит с конем в трейлере новой версии «Черного Красавца»
Маккензи Фой поддерживает связь с Кристен Стюарт и другими звездами «Сумерек»
Маккензи Фой поддерживает связь с Кристен Стюарт и другими звездами «Сумерек»
Фото: повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для Glamour
Фото: повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для Glamour

Интересные факты о Маккензи Фой

- Маккензи Фой — обладательница черного пояса по тхэквондо.

- Маккензи Фой является большой любительницей животных, и у нее есть пес по кличке Файерфлай (родезийский риджбек).

- Маккензи Фой получила премию за худшие достижения в кинематографе «Золотая малина» в возрасте 13 лет.

Фотографии Маккензи Фой

Маккензи Фой Маккензи Фой Маккензи Фой Маккензи Фой Маккензи Фой Маккензи Фой
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше