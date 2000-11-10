Содержание:

Маккензи Фой — Фильмы

- Маккензи Фой — «Сумерки»

- Маккензи Фой — «Заклятие»

- Маккензи Фой — «Щелкунчик и четыре королевства»

Маккензи Фой — Личная жизнь

Американская актриса Маккензи Фой родилась 10 ноября 2000 года в Лос-Анджелесе. Уже в 2004 году она начала модельную карьеру, снимаясь для Polo Ralph Lauren, Garnet Hill, Guess Kids и других компаний. Ее отец работает водителем грузовика, а мать является домохозяйкой. У Маккензи также есть старший брат по имени Бэйли.

Маккензи Фой — Фильмы

Первое появление на экране для Маккензи Фой произошло в 2009 году. Она сыграла в телесериале «Долго и счастливо». Год спустя она также получила роли в проектах «Вспомни, что будет» и «Гавайи 5.0». Маккензи пока не может похвастаться большой фильмографией, однако к 18 годам она уже сыграла в нескольких крупных проектах с участием голливудских звезд. Помимо участия в съемках двух частей «Сумерек», ее также можно увидеть в таких проектах, как «Заклятие», «Желаю вам добра», «Пластиковый Иисус» и в нескольких сериалах.

Одной из самых значимых ролей в кино для Фой стала роль дочери главного героя по имени Мерфи в фильме «Интерстеллар», где она сыграла с такими звездами, как Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Мэтт Деймон и другими.

Маккензи Фой — «Сумерки»

Можно сказать, что карьера на большом экране началась для Маккензи Фой именно с участия в «Сумерках». Она сыграла дочь Беллы Свон и Эдварда Каллена в картинах «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» и «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». Ее героиня Ренесми имеет не так много сцен, однако большое влияние на сюжет. Картины рассказывают о том, как Белла становится частью семьи Каллен. Несмотря на предостережения, она беременеет от Эдварда, и роды могут оказаться для нее летальными. Однако все проходит хорошо — Белла становится вампиром. И теперь Каллены должны справиться с угрозой в лице Вольтури, которые следят за соблюдением порядка в мире вампиров. В фильме также сыграли Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Тэйлор Лотнер, Майкл Шин и другие.

Маккензи Фой — «Заклятие»

В 2013 году на экраны выходит фильм ужасов Джеймса Вана «Заклятие». Фильм рассказывает о загадочных происшествиях 1971 года, которые расследуют супруги-экстрасенсы Эд и Лоррейн Уоррены. Они оказываются в доме, в который недавно заехала семья с пятью дочерьми. Маккензи Фой сыграла дочь по имени Синди, которая каждую ночь заходит в комнату к своей сестре Андреа и начинает биться головой о шкаф. Фильм был высоко оценен критиками и получил сиквел в 2016 году. В картине сыграли Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джои Кинг и другие.

Маккензи Фой — «Щелкунчик и четыре королевства»

В 2018 году на экраны выходит новая сказка производства студии «Дисней» под названием «Щелкунчик и четыре королевства». В центре сюжета окажется юная Клара, которая внезапно попадает в удивительные места после получения необычного рождественского подарка. Ее ждут встречи с добрыми волшебниками и удивительными существами, однако вместе с тем и с опасным Мышиным королем, которого способна победить лишь она. В качестве постановщиков картины выступили Лассе Хальстрем и Джо Джонстон, а главные роли в ней исполнили Маккензи Фой, Кира Найтли, Морган Фриман и другие.

Маккензи Фой — Личная жизнь

Подробности о личной жизни Маккензи Фой в настоящий момент не известны.