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Фильмы-сказки про Новый год
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Фильмы-сказки про Новый год

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Страна чудес
Страна чудес
5.0
комедия
2015, Россия
Ёлки лохматые
Ёлки лохматые
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6.0
семейный
2014, Россия
Хранители снов
Хранители снов
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7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Ёлки
Ёлки
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7.0
комедия
2010, Россия
Снежная пятёрка
Снежная пятёрка
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5.0
приключения, семейный
2008, США
Золотой компас
Золотой компас
7.0
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
Полярный экспресс
Полярный экспресс
7.0
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Эльф
Эльф
6.0
комедия, семейный, сказка
2003, США
Чародеи
Чародеи
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7.0
мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
Морозко
Морозко
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7.0
детский, семейный, сказка
1964, СССР
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Жанр
Все Комедия Семейный Анимация Приключения Драма Сказка Триллер Мюзикл Фантастика Мелодрама Детский
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Все Россия США Великобритания СССР
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В зимнюю пору душа так и просит посмотреть новогодние фильмы-сказки про этот чудесный праздник! Такие фильмы дарят зрителям возможность окунуться в атмосферу волшебства и чуда, вспомнить про то, насколько прекрасен и непредсказуем мир, и просто насладиться хорошей историей в кругу семьи и близких. Новый год – это время для самых необычных историй, самых неожиданных событий и самых ярких впечатлений. Специально для всех ценителей сказок мы собрали подборку онлайн-фильмов, которые непременно порадуют вас интересными историями, добрыми персонажами и необычными приключениями!

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