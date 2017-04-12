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Форсаж 8 Форсаж 8
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The Fate of the Furious

Форсаж 8, 2017

2017 / США
7.9 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начало долгоиграющей на кинорынке франшизы «Форсаж» положил Роб Коэн. Большинство из последующих сиквелов было снято режиссёром Джастином Лином, который покинул проект после шестой части. Постановщиком седьмой картины был назначен Джеймс Ван, известный по таким фильмам ужасов, как «Пила: Игра на выживание», «Астрал» и «Заклятие». Этот выбор привёл к большому финансовому успеху, который исчисляется более чем в полтора миллиарда долларов. Хоть и седьмая часть ознаменовалась трагедией, гибелью актёра Пола Уокера, вопрос о продолжении был очевидным. Исполнитель главной роли и продюсер Вин Дизель заявил, что местом действия впервые станет Нью-Йорк, и сам Пол Уокер мечтал о том, чтобы «Форсаж 8» был снят.

Режиссёром картины стал Ф. Гэри Грей («Законопослушный гражданин», «Голос улиц»). Естественно, в «Форсаж 8» вернутся старые герои в исполнении Вина Дизеля, Джейсона Стэйтема, Мишель Родригез, Дуэйна Джонсона и других. Также каст ждёт пополнение в лице Курта Рассела, который появлялся в 7 части и по слухам станет одним из основных двигателей сюжета. Плюс вы увидите сразу двух звёзд «Игры престолов»: Кристофера Хивью и Натали Эммануэль. Также в фильме появится Скотт Иствуд (сын того самого Клинта), который активно набирает популярность. Детали сюжета «Форсажа 8» пока что держатся в тайне.

- Луи Летерье, Уильям Юбэнк, Адам Вингард и даже оператор первого «Форсажа» Эриксон Кор рассматривались на пост режиссёра «Форсажа 8»

- Уже заявлено, что у фильма появится ещё два сиквела, которые выйдут в 2019 и 2021 г.г.

- Шарлиз Терон стала первой женщиной злодейкой в серии фильмов «Форсаж»

- Шарлиз Терон и Джейсон Стэйтем уже сотрудничали с режиссёром Ф. Гэри Грэем на съёмках фильма «Ограбление по-итальянски». В его фильмах также снимались Вин Дизель и Дуэйн Джонсон

- «Форсаж 8» снимался на Кубе, в Исландии и в американском Кливленде, а также в Нью-Йорке и Атланте

- У брата Пола Уокера, который был дублёром на съёмках ленты «Форсаж 7», в картине «Форсаж 8» - полноценная роль

- Роль Курта Рассела в этот раз гораздо более значительная, чем было ранее

Пристегните ремни - гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе.   Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…

7.9 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 апреля 2017
Премьера онлайн 27 июня 2017
Премьера в мире 12 апреля 2017
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ф. Гэри Грей
Ф. Гэри Грей
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Фадей Ёлбов 11 мая 2017, 01:22
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Дина 4 мая 2017, 06:10
Как я любила раньше Форсажи,это что то,но чем дальше тем тупее и нереальнее...не понимаю откуда почти 9 баллов оценки взялось?
Единственная радость в этом фильме -милейщий карапуз=)
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28 января 2022 18:53
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По словам Дуэйна Джонсона, команда «Форсажа» «тихо поблагодарила» его за гневную тираду в адрес Вина Дизеля Сейчас Джонсон жалеет о сказанном, но не отказывается от своих слов. 
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