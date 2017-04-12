Форсаж 8, 2017

Начало долгоиграющей на кинорынке франшизы «Форсаж» положил Роб Коэн. Большинство из последующих сиквелов было снято режиссёром Джастином Лином, который покинул проект после шестой части. Постановщиком седьмой картины был назначен Джеймс Ван, известный по таким фильмам ужасов, как «Пила: Игра на выживание», «Астрал» и «Заклятие». Этот выбор привёл к большому финансовому успеху, который исчисляется более чем в полтора миллиарда долларов. Хоть и седьмая часть ознаменовалась трагедией, гибелью актёра Пола Уокера, вопрос о продолжении был очевидным. Исполнитель главной роли и продюсер Вин Дизель заявил, что местом действия впервые станет Нью-Йорк, и сам Пол Уокер мечтал о том, чтобы «Форсаж 8» был снят.

Режиссёром картины стал Ф. Гэри Грей («Законопослушный гражданин», «Голос улиц»). Естественно, в «Форсаж 8» вернутся старые герои в исполнении Вина Дизеля, Джейсона Стэйтема, Мишель Родригез, Дуэйна Джонсона и других. Также каст ждёт пополнение в лице Курта Рассела, который появлялся в 7 части и по слухам станет одним из основных двигателей сюжета. Плюс вы увидите сразу двух звёзд «Игры престолов»: Кристофера Хивью и Натали Эммануэль. Также в фильме появится Скотт Иствуд (сын того самого Клинта), который активно набирает популярность. Детали сюжета «Форсажа 8» пока что держатся в тайне.