Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 года в городе Хэйворд (Калифорния, США) в семье промоутера Аты Майвиа и известного рестлера Соулмена Рокки Джонсона. У Дуэйна есть полинезийские и шотландские корни. В юном возрасте Дуэйн Джонсон некоторое время жил с семьей матери в Новой Зеландии, где посещал начальную школу, но позднее переехал в Гонолулу (Гавайи). В юношестве Джонсон играл в футбол, а также увлекался борьбой. Но травма не позволила Дуэйну продолжить профессионально играть в футбол, и он переключился на рестлинг. Поскольку и отец, и дед Джонсона были рестлерами, мальчик решил пойти по проторенной дорожке.

Дуэйн Джонсон - рестлинг

Его карьера профессионального рестлера началась в 1996 году, когда он дебютировал на сцене с псевдонимом Рокки Майвиа, который был составлен из имен его отца и деда. Благодаря тому, что Дуэйн стал первым рестлером в третьем поклонении, к нему быстро пришла слава. Поначалу зрители холодно принимали Джонсона, отдавая предпочтение другим фаворитам, но постепенно его популярность стала расти вместе с количеством побед на ринге. За время своей карьеры в качестве рестлера Дуэйн Джонсон, уже получивший прозвище Скала, завоевал титул чемпиона WWF несколько раз, а имена его отца и деда вошли в зал славы. Джонсон решил закончить с карьерой рестлера в середине 2000-х, но несколько раз в последующие годы все-таки появлялся на ринге.

Фильмы с Дуэйном Джонсоном

В 2000 году Дуэйн Джонсон написал книгу «The Rock Says», которая быстро стала бестселлером New York Times и продержалась на лидирующей строчке несколько недель подряд. В следующем году он решил попробовать себя в кинематографе и быстро получил главную роль в фильме «Царь скорпионов» , который стал спин-оффом знаменитой «Мумии». Бывший борец WWF, а ныне актер быстро набрал популярность у зрителей. Поклонники рестлинга знали его и раньше, а новые поклонники появились после роли Матаеса, царя скорпионов, за которую Джонсон получил небывалый гонорар – 5,5 млн долларов. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой гонорар за первую главную роль. Далее последовали роли в успешных боевиках: «Doom», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Геракл», а также в серии фильмов «Форсаж».

Но Дуэйн Джонсон удивил всех своим комедийным талантом. Он снимается не только в экшн-фильмах, но и в комедиях, например: «Зубная фея», «Копы в глубоком запасе», «Напряги извилины» и др. Сейчас Джонсон задействован во множестве голливудских проектов, которые собирают неплохую кассу по всему миру.

Личная жизнь Дуэйна Джонсона

Дуэйн Джонсон был 10 лет женат на Дэни Гарсии, и у них есть дочь Симон Александра. Пара рассталась в 2007 году, однако заявила, что они остаются хорошими друзьями. У Дуэйна Джонсона есть второй ребенок – дочь Жасмин от его девушки Лорен Хэшиан, с которой Джонсон встречается уже более девяти лет. Они познакомились в то время, когда Дуэйн был еще женат, и слухи об их романе ходили довольно долго.

Помимо актерской карьеры, Дуэйн Джонсон занимается благотворительностью. В 2006 году он основал Dwayne Johnson Rock Foundation, фонд, который помогает неизлечимо больным детям.

У Дуэйна Джонсона также есть еще один интересный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гинесса: самое большое количество селфи за три минуты. Актер успел сделать 105 снимков с фанатми во время премьеры фильма «Разлом Сан-Андреас».

Джонсон не раз был занесен в список самых влиятельных знаменитостей Голливуда. Он снялся в ряде успешных голливудских картин, успел записать несколько саундтреков к фильмам, а также планирует стать режиссером.

Награды и премии Дуэйна Джонсона

2016 год

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучший герой («Разлом Сан-Андреас») и Лучшая экшн-сцена («Разлом Сан-Андреас»)

2014 год

- Премия Kid's Choice Awards

Победитель: Самый крутой актер

2011 год

- Премия «Gues Choice» канал Spike

Победитель: Главный вышибала

- Премия Teen Choice Awards

Номинация: Actor Action ( «Форсаж 5", «Быстрее пули» )

2009 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучший злодей («Напряги извилины»)

2006 год

- Премия Золотая малина

Номинация: Худшая мужская роль («Doom»)

2004 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая драка («Сокровище Амазонки»)