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Дуэйн Джонсон

Dwayne Johnson
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson
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Дата рождения
2 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Хэйворд, США
Рост
196 см
Биография Дуэйна Джонсона

Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 года в городе Хэйворд (Калифорния, США) в семье промоутера Аты Майвиа и известного рестлера Соулмена Рокки Джонсона. У Дуэйна есть полинезийские и шотландские корни. В юном возрасте Дуэйн Джонсон некоторое время жил с семьей матери в Новой Зеландии, где посещал начальную школу, но позднее переехал в Гонолулу (Гавайи). В юношестве Джонсон играл в футбол, а также увлекался борьбой. Но травма не позволила Дуэйну продолжить профессионально играть в футбол, и он переключился на рестлинг. Поскольку и отец, и дед Джонсона были рестлерами, мальчик решил пойти по проторенной дорожке.

Дуэйн Джонсон - рестлинг

Его карьера профессионального рестлера началась в 1996 году, когда он дебютировал на сцене с псевдонимом Рокки Майвиа, который был составлен из имен его отца и деда. Благодаря тому, что Дуэйн стал первым рестлером в третьем поклонении, к нему быстро пришла слава. Поначалу зрители холодно принимали Джонсона, отдавая предпочтение другим фаворитам, но постепенно его популярность стала расти вместе с количеством побед на ринге. За время своей карьеры в качестве рестлера Дуэйн Джонсон, уже получивший прозвище Скала, завоевал титул чемпиона WWF несколько раз, а имена его отца и деда вошли в зал славы. Джонсон решил закончить с карьерой рестлера в середине 2000-х, но несколько раз в последующие годы все-таки появлялся на ринге.

Фильмы с Дуэйном Джонсоном

В 2000 году Дуэйн Джонсон написал книгу «The Rock Says», которая быстро стала бестселлером New York Times и продержалась на лидирующей строчке несколько недель подряд. В следующем году он решил попробовать себя в кинематографе и быстро получил главную роль в фильме «Царь скорпионов» , который стал спин-оффом знаменитой «Мумии». Бывший борец WWF, а ныне актер быстро набрал популярность у зрителей. Поклонники рестлинга знали его и раньше, а новые поклонники появились после роли Матаеса, царя скорпионов, за которую Джонсон получил небывалый гонорар – 5,5 млн долларов. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой гонорар за первую главную роль. Далее последовали роли в успешных боевиках: «Doom», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Геракл», а также в серии фильмов «Форсаж».

Но Дуэйн Джонсон удивил всех своим комедийным талантом. Он снимается не только в экшн-фильмах, но и в комедиях, например: «Зубная фея», «Копы в глубоком запасе», «Напряги извилины» и др. Сейчас Джонсон задействован во множестве голливудских проектов, которые собирают неплохую кассу по всему миру.

Личная жизнь Дуэйна Джонсона

Дуэйн Джонсон был 10 лет женат на Дэни Гарсии, и у них есть дочь Симон Александра.  Пара рассталась в 2007 году, однако заявила, что они остаются хорошими друзьями. У Дуэйна Джонсона есть второй ребенок – дочь Жасмин от его девушки Лорен Хэшиан, с которой Джонсон встречается уже более девяти лет. Они познакомились в то время, когда Дуэйн был еще женат, и слухи об их романе ходили довольно долго.

Помимо актерской карьеры, Дуэйн Джонсон занимается благотворительностью. В 2006 году он основал Dwayne Johnson Rock Foundation, фонд, который помогает неизлечимо больным детям.

У Дуэйна Джонсона также есть еще один интересный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гинесса: самое большое количество селфи за три минуты. Актер успел сделать 105 снимков с фанатми во время премьеры фильма «Разлом Сан-Андреас».

Джонсон не раз был занесен в список самых влиятельных знаменитостей Голливуда. Он снялся в ряде успешных голливудских картин, успел записать несколько саундтреков к фильмам, а также планирует стать режиссером.

Награды и премии Дуэйна Джонсона

2016 год
- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучший герой («Разлом Сан-Андреас») и Лучшая экшн-сцена («Разлом Сан-Андреас»)

2014 год
- Премия Kid's Choice Awards
Победитель: Самый крутой актер

2011 год
- Премия «Gues Choice» канал Spike
Победитель: Главный вышибала

- Премия Teen Choice Awards
Номинация: Actor Action ( «Форсаж 5", «Быстрее пули» )

2009 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучший злодей («Напряги извилины»)

2006 год
- Премия Золотая малина
Номинация: Худшая мужская роль («Doom»)

2004 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация: Лучшая драка («Сокровище Амазонки»)

Интересные факты о Дуэйне Джонсоне

- Профессионально играл в американский футбол

- Джонсон - чемпион по версии Всемирной федерации рестлинга

- Дублером Дуэйна работает его двоюродный брат

- Снялся в клипе Вайклеф Жана «It Doesn’t Matter»

Фильмография Дуэйна Джонсона
Суперпитомцы
Суперпитомцы
комедия, анимация 2022, США
0.0
Черный Адам
Черный Адам
боевик, фантастика 2022, США
0.0
Красное уведомление
Красное уведомление
боевик, комедия 2021, США
7.0
Король
исторический 2021, США
0.0
Круиз по джунглям
Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.0
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.0
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.0
Бойцовская семейка
Бойцовская семейка
биография, драма, комедия 2019, США / Великобритания
7.0
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8 июня 2022 17:14
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15 марта 2022 10:46
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2 марта 2021 15:27
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