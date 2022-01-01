В каком порядке смотреть все фильмы серии «Форсаж» по хронологии

Этот проект стал одним из самых прибыльных продуктов студии «Universal». В общей сложности кассовые сборы всех частей принесли около 6 миллиардов долларов. Практически во всех частях снимались Вин Дизель и Пол Уокер. Актер, исполнивший роль полицейского Брайана, трагически погиб, не успев закончить съемки седьмого фильма. Но картина все же вышла на экраны, а за ней последовала и восьмая часть. Восстанавливаем хронологию событий за просмотром всех эпизодов «Форсажа».

2001 – «Форсаж»

В первой части мы знакомимся с главными героями – полицейским под прикрытием Брайаном и уличным гонщиком Домиником Торетто. Брайан должен выяснить, кто грабит грузовики с техникой. И Доминик – один из главных подозреваемых. Но страсть к машинам и гонкам объединит полицейского и преступника…

2003 – «Двойной форсаж»

После событий первого фильма прошла пара лет. Брайан бросил работу, и все свободное время гоняет по улицам Майами. Но для него нашли работу. Бывшему полицейскому предстоит вновь внедриться в банду, на этот раз принадлежащую известному мафиози. Вместе с новым напарником и агентом ФБР он разоблачит наркоторговца.

2009 – «Форсаж 4»

В новой части популярной франшизы на экраны вернулся Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля. На этот раз бывшему полицейскому (а теперь агенту ФБР) и преступнику предстоит действовать вместе. Главные герои должны войти в доверие к наркоторговцу и разоблачить его. Доминик будет беспощаден, ведь именно наркобарон виноват в смерти его возлюбленной – Летти.

2011 – «Форсаж 5»

Доминик за решеткой, но его сестра Мия и Брайан не собираются оставлять его там. Они устраивают засаду и освобождают гонщика. Но теперь они сами попадают под прицел властей и вынуждены скрываться. В Рио-де-Жанейро компания друзей против воли становится на пути местного криминального авторитета. Тем временем, по их следам идут лучшие спецагенты…

2013 – «Форсаж 6»

Помощь Доминика Торетто нужна спецагенту Люку Хоббсу. В Лондоне действует преступная банда профессиональных гонщиков. Доминик мог бы отказать, если бы не одно «но». В состав банды входит Летти – возлюбленная, которую он считал погибшей. Она жива и сблизилась с опасными преступниками. Доминик намерен выяснить, как это произошло.

2006 – «Тройной форсаж: Токийский дрифт»

Эта часть с иной атмосферой и новыми героями. Опасные гонки происходят на ночных улицах Токио. Мы знакомимся с Шоном, которому не дает покоя слава великого гонщика. Когда ему грозят тюрьмой, он отправляется к отцу в Японию. И именно здесь знакомится с опасным и завораживающим миром уличных гонок.

2015 – «Форсаж 7»

Действие происходит сразу после шестого фильма и «Токийского дрифта». Доминик, Брайан и остальные члены команды гонщиков помилованы. Они пытаются начать новую, спокойную жизнь. Но брат одного из преступников, которых они остановили, вынашивает план мести. И главные роли в новой зловещей гонке он отвел своим врагам.

2017 – «Форсаж 8»

Команда Доминика Торетто в очередной раз пытается начать новую жизнь. Сам гонщик женился на Летти и отправился в свадебное путешествие. Но и здесь прошлое настигнет его в виде таинственной незнакомки. Она показывает Доминику видео и говорит, что теперь он будет работать на нее. Гонщик и в самом деле сделает все, что она прикажет. Ну, или почти все…

Другие части

Франшиза включает также 2 короткометражки. Действие первой («Включай турбонаддув» – 2003) происходит между первой и второй частью. А вторая («Бандиты» – 2008) рассказывает о том, как встретились главные герои четвертого фильма.