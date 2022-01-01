Когда сводка новостей сообщает об очередной катастрофе, почему-то у человека есть иррациональная уверенность, что с ним или его близкими такого никогда не случится. На самом же деле трагическое стечение обстоятельств может поджидать буквально каждого.

Пять самых душераздирающих фильмов про аварии

Аварии на дороге, в воздухе, в воде или на производстве уносят жизни людей, техногенные катастрофы уничтожают природные ресурсы. Как справиться с последствиями таких событий и жить дальше? Фильмы на эту тему рассказывают душещипательные истории о людях, которые волей судьбы оказались в эпицентре событий, и о том, что помогало им выжить.

Глубоководный горизонт

Фильм основан на реальных событиях. Одиннадцать нефтяников, собираясь в очередную рабочую экспедицию, не подозревали, что не смогут вернуться домой. В 2010 году возле Луизианы из-за пренебрежения к технике безопасности произошел огромный взрыв, за которым последовал колоссальный разлив нефти, один из самых масштабных в истории Америки. Ребята оказались перед лицом техногенной катастрофы и без раздумий пожертвовали собой, чтобы спасти других.

Режиссер огромное внимание уделил достоверности фактов и реалистичности визуальных эффектов, чтобы повествование было документальным.

Вечность между нами

Райли и Крис – молодая и счастливая пара. Родители Райли хотят, чтобы девушка получила серьезное образование и пошла по их стопам в юридическую сферу, но героиня мечтает посвятить жизнь творчеству. Крис поддерживает любимую, и его отношение к ней позволяет девушке впервые ощутить себя комфортно. Когда Крис погибает в автомобильной катастрофе, Райли остается одинокой и безутешной, обвиняя себя в случившемся. Но спустя некоторое время она находит способ видеться с душой любимого, который застрял в промежутке между миром живых и мертвых. Девушка не понимает, что эти встречи не дают ей справиться с потерей и жить дальше.

Если я останусь

Мия – юная и беспечная девушка, которой всерьез нравится только музыка. У нее настоящий талант, и самый сложный выбор, который она могла представить, – заниматься дальше творчеством или оставить музыку ради любви всей своей жизни, Адама. Но одна семейная поездка, которая должна была стать беззаботным уик-эндом, меняет все.

На один день главная героиня оказывается между жизнью и смертью, и ее решение определит дальнейшую ее судьбу.

Затерянные во льдах

Овергорд, опытный летчик, терпит крушение над ледяной арктической пустыне, и теперь ему нужно любой ценой выжить в заснеженных просторах. Стараясь не отходить далеко от разбитого самолета, он пытается адаптироваться к беспощадным условиям. Прибывает вертолет спасателей, но Овергорду не суждено долго радоваться – экипаж разбивается у него на глазах из-за снежной бури. В кабине главный герой находит тяжело раненную женщину, а в ее багаже – карту. На бумаге отмечена база, куда можно дойти пешком. Овергорду предстоит сразиться с жестокой стихией, чтобы получить шанс выбраться из снежного плена.

Призраки бездны: Титаник

Джеймс Кэмерон вместе с учеными и актером Биллом Пакстоном вернулся на место крушения легендарного пассажирского лайнера. Благодаря современным технологиям режиссер получил возможность самостоятельно исследовать затонувшее судно. Он совершил несколько погружений, проведя долгие часы в глубинах океана, чтобы рассказать зрителям правдивую историю. Фильм повествует историю печально известного корабля и показывает редчайшие кадры, полученные во время подводной съемки.