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Фильмы про аварии

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Туннель. Опасно для жизни
Туннель. Опасно для жизни
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7.0
триллер
2020, Норвегия
Вечность между нами
Вечность между нами
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4.0
драма, фэнтези, мелодрама
2020, США
Ограбление с ограничениями
Ограбление с ограничениями
6.0
комедия
2019, Германия
Затерянные во льдах
Затерянные во льдах
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7.0
драма
2018, Исландия
Форсаж 8
Форсаж 8
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7.0
боевик, триллер, криминал
2017, США
Смертельные гонки 2050
Смертельные гонки 2050
3.0
фантастика, боевик, комедия
2017, США
Глубоководный горизонт
Глубоководный горизонт
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7.0
драма
2016, США
Верный
Верный
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6.0
драма
2016, Россия
Дальняя дорога
Дальняя дорога
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7.0
драма, мелодрама
2015, США
Миссия невыполнима: Племя изгоев
Миссия невыполнима: Племя изгоев
7.0
приключения, боевик, триллер
2015, США
Если я останусь
Если я останусь
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7.0
драма
2014, США
Еще один шанс
Еще один шанс
7.0
документальный, драма
2014, США
Мы еще здесь
Мы еще здесь
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5.0
ужасы
2014, США
Эдем. Райский остров
Эдем. Райский остров
4.0
триллер, драма
2014, Малайзия
Там, где есть счастье для меня
Там, где есть счастье для меня
0.0
мелодрама
2013, Россия
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
7.0
приключения, боевик, фантастика
2011, США
Дом на обочине
Дом на обочине
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7.0
драма
2010, Россия
Трансформеры: Месть падших
Трансформеры: Месть падших
8.0
фантастика, приключения, боевик
2009, США
12 раундов
12 раундов
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5.0
боевик
2009, США
Жизнь за гранью
Жизнь за гранью
6.0
триллер, драма, ужасы
2009, США
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Когда сводка новостей сообщает об очередной катастрофе, почему-то у человека есть иррациональная уверенность, что с ним или его близкими такого никогда не случится. На самом же деле трагическое стечение обстоятельств может поджидать буквально каждого.

Пять самых душераздирающих фильмов про аварии

Аварии на дороге, в воздухе, в воде или на производстве уносят жизни людей, техногенные катастрофы уничтожают природные ресурсы. Как справиться с последствиями таких событий и жить дальше? Фильмы на эту тему рассказывают душещипательные истории о людях, которые волей судьбы оказались в эпицентре событий, и о том, что помогало им выжить.

Глубоководный горизонт

Фильм основан на реальных событиях. Одиннадцать нефтяников, собираясь в очередную рабочую экспедицию, не подозревали, что не смогут вернуться домой. В 2010 году возле Луизианы из-за пренебрежения к технике безопасности произошел огромный взрыв, за которым последовал колоссальный разлив нефти, один из самых масштабных в истории Америки. Ребята оказались перед лицом техногенной катастрофы и без раздумий пожертвовали собой, чтобы спасти других.

Режиссер огромное внимание уделил достоверности фактов и реалистичности визуальных эффектов, чтобы повествование было документальным.

Вечность между нами

Райли и Крис – молодая и счастливая пара. Родители Райли хотят, чтобы девушка получила серьезное образование и пошла по их стопам в юридическую сферу, но героиня мечтает посвятить жизнь творчеству. Крис поддерживает любимую, и его отношение к ней позволяет девушке впервые ощутить себя комфортно. Когда Крис погибает в автомобильной катастрофе, Райли остается одинокой и безутешной, обвиняя себя в случившемся. Но спустя некоторое время она находит способ видеться с душой любимого, который застрял в промежутке между миром живых и мертвых. Девушка не понимает, что эти встречи не дают ей справиться с потерей и жить дальше.

Если я останусь

Мия – юная и беспечная девушка, которой всерьез нравится только музыка. У нее настоящий талант, и самый сложный выбор, который она могла представить, – заниматься дальше творчеством или оставить музыку ради любви всей своей жизни, Адама. Но одна семейная поездка, которая должна была стать беззаботным уик-эндом, меняет все.

На один день главная героиня оказывается между жизнью и смертью, и ее решение определит дальнейшую ее судьбу.

Затерянные во льдах

Овергорд, опытный летчик, терпит крушение над ледяной арктической пустыне, и теперь ему нужно любой ценой выжить в заснеженных просторах. Стараясь не отходить далеко от разбитого самолета, он пытается адаптироваться к беспощадным условиям. Прибывает вертолет спасателей, но Овергорду не суждено долго радоваться – экипаж разбивается у него на глазах из-за снежной бури. В кабине главный герой находит тяжело раненную женщину, а в ее багаже – карту. На бумаге отмечена база, куда можно дойти пешком. Овергорду предстоит сразиться с жестокой стихией, чтобы получить шанс выбраться из снежного плена.

Призраки бездны: Титаник

Джеймс Кэмерон вместе с учеными и актером Биллом Пакстоном вернулся на место крушения легендарного пассажирского лайнера. Благодаря современным технологиям режиссер получил возможность самостоятельно исследовать затонувшее судно. Он совершил несколько погружений, проведя долгие часы в глубинах океана, чтобы рассказать зрителям правдивую историю. Фильм повествует историю печально известного корабля и показывает редчайшие кадры, полученные во время подводной съемки.

У наблюдателя есть уникальная возможность посмотреть, как в действительности выглядит место происшествия, унесшего множество жизней.

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