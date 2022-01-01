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Фильмы про гонки

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Форсаж 9
Форсаж 9
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7.0
боевик, криминал
2021, США
На скорости
На скорости
0.0
спорт, комедия, драма
2020, Россия
Леди на драйве
Леди на драйве
5.0
спорт
2020, США
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
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8.0
биография, драма, спорт
2019, США
В погоне за ветром
В погоне за ветром
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6.0
спорт, биография, драма
2019, Австралия
Форсаж Диабло
Форсаж Диабло
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3.0
боевик
2019, Польша
Пчелка Майя и Кубок меда
Пчелка Майя и Кубок меда
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7.0
анимация, детский
2018, Австралия / Германия
Форсаж 8
Форсаж 8
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7.0
боевик, триллер, криминал
2017, США
Малыш на драйве
Малыш на драйве
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7.0
боевик, криминал, триллер
2017, США / Великобритания
Тачки 3
Тачки 3
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7.0
детский, анимация, приключения
2017, США
Гонка века
Гонка века
6.0
драма, приключения
2017, Великобритания
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
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6.0
боевик
2016, Норвегия
Грязь Лос-Анджелеса
Грязь Лос-Анджелеса
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6.0
боевик, драма, мелодрама, спорт
2016, США
Форсаж 7
Форсаж 7
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7.0
криминал, триллер, боевик
2015, США
Need for speed: Жажда скорости
Need for speed: Жажда скорости
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7.0
боевик, драма, триллер, криминал
2014, США
Скандинавский форсаж
Скандинавский форсаж
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6.0
боевик, комедия
2014, Норвегия
Пыль из-под колес
Пыль из-под колес
3.0
драма
2014, США
Форсаж 6
Форсаж 6
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7.0
боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
Гонка
Гонка
8.0
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
Драйв
Драйв
7.0
драма, боевик
2011, США
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Рев мощных двигателей, кастомные автомобили с красочным оформлением, бешеная скорость и атмосфера напряженного состязания – то, что привлекает любителей адреналина в фильмах о гонках.

Пять будоражащих фильмов про гонки

Гонщиков сравнивают с настоящими наркоманами: однажды попробовав пересечь финишную линию трека, уже не получится жить по-прежнему. Всем, кому посчастливилось окунуться в атмосферу риска, скорости, резких поворотов, понять важность каждой доли секунды, почувствовать, как колеса рвутся вперед, движимые силой турбированного мотора, уже не забыть этих ощущений. Фильмы о гонках – это яркие, зрелищные картины, которые показывают мир автомобильных соревнований изнутри и держат в напряжении до самого финала.

«Форсаж», 2001

На пустынных трассах орудует банда дерзких преступников, которые грабят дальнобойщиков. Брайан О’Коннор, молодой полицейский и большой любитель гонок, получает ответственное поручение. Он внедряется в команду Доминика Торетто, местного авторитета и известного в уличных кругах гонщика. Коп должен завоевать его доверие и выяснить, как Дом связан с грабителями. Брайан постепенно получает нужную информацию, но команда Торетто становится его семьей, где молодому человеку комфортно и хорошо.

Группа подозреваемых становится для него лучшими друзьями, а в сестру Доминика он влюбляется. Сможет ли агент выполнить свой долг или последует зову сердца?

«Прирожденный гонщик», 2011

Дэнни Крюгер – страстный обожатель гонок, который словно создан для того, чтобы сидеть за рулем скоростных автомобилей. Но однажды семнадцатилетний парень попадает в аварию. После столкновения с автомобилем полиции у героя начинаются проблемы. Правосудие отправляет Крюгера к отцу, чтобы тот занялся перевоспитанием трудного подростка, но отец Дэнни – бывший участник Nascar, полностью одобряющий увлечение сына.

Он принимает решение помочь Дэнни подготовиться к соревнованиям, где парень должен доказать всем свой профессионализм.

«Грязь Лос-Анджелеса», 2016

Главный герой, Тай Харгроув, живет в глухом поселке Алабамы с отцом-алкоголиком. Семья ведет нищенскую жизнь, но Тай не желает с этим мириться. У двадцатилетнего парня есть шанс исправить свою судьбу. Он прилежно трудится на предприятии своего дяди, а в свободные часы шаг за шагом идет к своей цели – участию в настоящих гонках. Лурви Уилсон, его друг и напарник, помогает парню собрать спорткар. Тай вызывает на гонку местного лидера Снейка. Дело оборачивается неожиданными событиями, когда девушка Снейка влюбляется в Харгроува.

Хватит ли начинающему амбициозному гонщику веры в свои силы, чтобы победить, несмотря на неприятности?

«Крутящий момент», 2003

Кэри Форд после полугода жизни в Таиланде возвращается в свой город. У него были причины уехать отсюда, но он оставил здесь одно незавершенное дело. Он собирается участвовать в ралли – и в первый же день попадает в заварушку с бандой своего давнего врага Трея.

Кроме того, за главным героем охотится группировка Джеймса, уверенного, что парень украл его мотоциклы, а спецслужбы подозревают Форда в торговле наркотиками.

«Итальянская гонщица», 2016

Семнадцатилетняя девушка Джулия с детства обожает автомобили – у членов семьи гонщиков это в крови. Она уже участвует в профессиональных чемпионатах, и эксперты пророчат ей большое будущее. Но ее отец и по совместительству наставник внезапно умирает, оставив Джулию с младшим братом, огромными долгами и проблемами. Если девушка не выиграет сложное соревнование с достойным призом, семья потеряет дом.

Джулия начинает упорно работать над собой, чтобы добиться победы.

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