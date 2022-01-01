Прокатчик UPI

Компания Universal Pictures International приступила к работе в январе 2007 года, а уже в марте был открыт её российский филиал Universal Pictures International Russia. Сама компания Universal Pictures International является кинопрокатным подразделением одной из ведущих студий в мире Universal Studios.

Universal Pictures International Russia занимается тем, что продвигает и выпускает в прокат фильмы производства Universal Studios на российском рынке. Помимо них она является дистрибьютором известных российских проектов, в числе которых «День выборов» и «Смешарики: Легенда о золотом драконе». Среди фильмов, показанных компанией в России, было много успешных и кассовых лент, например, «Варкрафт», «Стив Джобс», «Да здравствует Цезарь» и другие.