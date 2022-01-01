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Прокатчик UPI

О прокатчике

Компания Universal Pictures International приступила к работе в январе 2007 года, а уже в марте был открыт её российский филиал Universal Pictures International Russia. Сама компания Universal Pictures International является кинопрокатным подразделением одной из ведущих студий в мире Universal Studios.

Universal Pictures International Russia занимается тем, что продвигает и выпускает в прокат фильмы производства Universal Studios на российском рынке. Помимо них она является дистрибьютором известных российских проектов, в числе которых «День выборов» и «Смешарики: Легенда о золотом драконе». Среди фильмов, показанных компанией в России, было много успешных и кассовых лент, например, «Варкрафт», «Стив Джобс», «Да здравствует Цезарь» и другие.

Фильмы
Марджи Клаус
комедия , США
0.0
Лицо со шрамом
криминал, драма, триллер , США
0.0
Человек на шесть миллиардов долларов
фантастика, боевик , США
0.0
Гадкий я 4
приключения, анимация, комедия 2024, США
0.0
Властелин колец: Война рохирримов
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация 2024, Япония / США
0.0
Форсаж 10
Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
0.0
Цвет лиловый
Цвет лиловый
драма, мюзикл 2023, США
0.0
Оппенгеймер
Оппенгеймер
биография, драма, исторический 2023, США
0.0
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