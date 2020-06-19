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Лукас Блэк
Лукас Блэк
Lucas Black
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Лукас Блэк
Lucas Black
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Дата рождения
29 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Лукаса Блэка
Родился 29 ноября 1982 года. Декейтер, Алабама, США.
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Фильмография Лукаса Блэка
Форсаж 9
боевик, криминал
2021, США
7.0
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
42
спорт, драма, биография
2013, США
7.0
Земля обетованная
драма
2012, США
6.0
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триллер, мелодрама, драма
2009, США
7.0
Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер
2006, США / Германия
7.0
Морпехи
драма, военный, боевик, комедия
2005, Германия / США
7.0
В лучах славы
драма
2004, Германия / США
7.0
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Камео Вина Дизеля в «Токийском дрифте» спасло франшизу «Форсажа»
Ставка студии на актера подарила серии второе дыхание.
Написать
19 июня 2020 17:10
В фильме «Форсаж: Токийский дрифт» сыграл настоящий «король дрифта»
Он появляется в сцене тренировок Лукаса Блэка.
Написать
9 июня 2020 14:59
Бен Стиллер опроверг информацию о съемках в «Форсаже 9»
«Быстрые и яростные» отправятся в кинотеатры без знаменитого комика.
Написать
3 марта 2020 12:58
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