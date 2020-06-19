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Лукас Блэк

Lucas Black
Лукас Блэк
Лукас Блэк Lucas Black
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Дата рождения
29 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Лукаса Блэка

Родился 29 ноября 1982 года. Декейтер, Алабама, США.

Фильмография Лукаса Блэка
Форсаж 9
Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.0
Форсаж 8
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.0
42
42
спорт, драма, биография 2013, США
7.0
Земля обетованная
Земля обетованная
драма 2012, США
6.0
Двигайся ниже
Двигайся ниже
триллер, мелодрама, драма 2009, США
7.0
Тройной форсаж: Токийский дрифт
Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.0
Морпехи
Морпехи
драма, военный, боевик, комедия 2005, Германия / США
7.0
В лучах славы
В лучах славы
драма 2004, Германия / США
7.0
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Камео Вина Дизеля в «Токийском дрифте» спасло франшизу «Форсажа» Ставка студии на актера подарила серии второе дыхание. 
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19 июня 2020 17:10
В фильме «Форсаж: Токийский дрифт» сыграл настоящий «король дрифта» Он появляется в сцене тренировок Лукаса Блэка.
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9 июня 2020 14:59
Бен Стиллер опроверг информацию о съемках в «Форсаже 9» «Быстрые и яростные» отправятся в кинотеатры без знаменитого комика.
Написать
3 марта 2020 12:58
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