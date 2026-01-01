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Лукас Блэк
Lucas Black
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Лукас Блэк
Лукас Блэк
Lucas Black
Дата рождения
29 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Лукаса Блэка
Родился 29 ноября 1982 года. Декейтер, Алабама, США.
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Популярные фильмы
8.0
Отточенное лезвие
(1995)
7.6
Невоспетый герой
(2024)
7.5
42
(2013)
Фильмография Лукаса Блэка
7.6
Невоспетый герой
Unsung Hero
драма, семейный
2024, США
Смотреть трейлер
6.4
Форсаж 9
Fast & Furious 9
боевик, криминал
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.2
Форсаж 8
The Fate of the Furious
боевик, триллер, криминал
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Форсаж 7
Furious 7
криминал, триллер, боевик
2015, США
Смотреть трейлер
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
7.5
42
42
спорт, драма, биография
2013, США
Смотреть трейлер
6.6
Земля обетованная
Promised Land
драма
2012, США
Смотреть трейлер
5.6
Легион
Legion
ужасы, триллер, боевик
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Лукасе Блэке
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