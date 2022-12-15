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1
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.7
Оцените
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2
Леон
драма, триллер, криминал
1994, Франция
8.7
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3
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
8.6
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4
Джентльмены удачи
криминал, комедия
1971, СССР
8.6
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5
Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.6
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6
Брат 2
боевик, криминал
2000, США / Россия
8.6
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7
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.5
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8
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
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9
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
8.5
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10
Игра
криминал, приключения, триллер
1997, США
8.4
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11
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.4
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12
Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал
2011, США
8.3
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13
Дом Gucci
криминал, драма, триллер
2021, США
8.3
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14
Маска
фэнтези, криминал, комедия
1994, США
8.3
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15
Иллюзия обмана
криминал, триллер
2013, США
8.3
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16
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик
1979, СССР
8.2
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17
Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик
1988, США
8.2
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18
Семь
мистика, криминал, триллер
1995, США
8.2
Оцените
19
Отступники
криминал, драма, триллер
2006, США
8.2
Оцените
20
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма
2022, США / Великобритания
8.2
Оцените
21
Реквием по мечте
драма, криминал
2000, США
8.2
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22
Одиннадцать друзей Оушена
криминал, триллер
2001, США / Австралия
8.2
Оцените
23
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал
2018, Австрия
8.1
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24
Джокер
криминал, драма
2019, США
8.1
Оцените
25
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.1
Оцените
26
Мотылек
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
Оцените
27
Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер
2011, США
8.1
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28
Лицо со шрамом
драма, криминал
1983, США
8.1
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29
Васаби
приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
8.1
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30
Погребенный заживо
криминал, триллер
2010, Испания
8.1
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31
Невидимый гость
криминал, триллер, детектив
2017, Испания
8.1
Оцените
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32
Скорость
триллер, криминал, боевик
1994, США
8.0
Оцените
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33
Призрак
криминал, драма, триллер
2010, США
8.0
Оцените
34
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал
2017, США / Великобритания
8.0
Оцените
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35
Форсаж
триллер, боевик, криминал
2001, США / Германия
7.9
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36
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал
2019, США
7.9
Оцените
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37
Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик
2005, США
7.9
Оцените
38
Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный
2005, Россия
7.9
Оцените
39
Один дома
криминал, комедия, семейный
1990, США
7.9
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40
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.9
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41
Схватка
драма, криминал
1995, США
7.9
Оцените
42
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
Оцените
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43
Неизвестный
драма, криминал, триллер
2011, США
7.9
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44
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.9
Оцените
45
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.9
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46
Город тайн
криминал, драма, мистика
2020, Австралия / США
7.8
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47
Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.8
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48
Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер
2018, США
7.8
Оцените
49
Простая просьба
триллер, криминал, детектив
2018, США
7.8
Оцените
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50
На гребне волны
драма, приключения, биография, триллер, криминал
1991, США
7.8
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51
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал
2013, США
7.8
Оцените
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52
Американская история Х
криминал, драма
1998, США
7.8
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53
Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер
2017, США / Великобритания
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал
2003, США / Германия
7.8
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55
Легенда
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.8
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56
Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик
2001, США / Австралия
7.8
Оцените
57
Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик
2005, США
7.8
Оцените
58
Гангстер
криминал, драма
2007, США
7.8
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59
Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал
2021, США
7.8
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60
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.7
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61
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал
2017, США
7.7
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62
Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал
2005, США
7.7
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63
Форсаж 7
криминал, триллер, боевик
2015, США
7.7
Оцените
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64
Защитник
криминал
2011, США
7.7
Оцените
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65
Падение Лондона
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
7.7
Оцените
66
Паркер
криминал, триллер
2013, США
7.7
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67
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер
2009, США
7.7
Оцените
68
Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма
2015, Россия
7.7
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69
Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик
2012, Франция
7.7
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70
Убить Билла 2
боевик, драма, триллер, криминал
2004, США
7.7
Оцените
71
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография
2017, Великобритания / Польша
7.7
Оцените
72
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик
2017, США
7.7
Оцените
73
Статский советник
исторический, криминал, приключения
2005, Россия
7.7
Оцените
74
Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик
2014, США
7.7
Оцените
75
Самый пьяный округ в мире
драма, криминал
2012, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
76
Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика
2007, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
77
Красная жара
комедия, триллер, криминал, боевик
1988, США
7.6
Оцените
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78
Транс
триллер, криминал, драма
2013, Великобритания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Никто
боевик, триллер, криминал
2021, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
80
Пирамммида
драма, биография, криминал
2010, Россия
7.6
Оцените
81
Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
7.6
Оцените
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82
Любой ценой
криминал, драма
2016, США
7.5
Оцените
83
Синистер
криминал, ужасы
2012, США
7.5
Оцените
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84
Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама
2006, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
85
Форсаж 9
боевик, криминал
2021, США
7.5
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Смотреть за 1 рубль
86
Пила 4
криминал, ужасы, триллер
2007, США
7.5
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87
Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал
2010, США
7.5
Оцените
88
Альфа Дог
криминал, драма
2006, США
7.5
Оцените
89
Эластико
криминал, спорт, мелодрама
2016, Россия
7.5
Оцените
90
Рейд
боевик, триллер, криминал
2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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91
Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер
2006, США / Германия
7.5
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92
Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик
2007, США
7.5
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93
Пленницы
триллер, драма, криминал
2013, США
7.5
Оцените
94
22 пули. Бессмертный
криминал
2010, Франция
7.5
Оцените
95
Убить Билла
драма, комедия, криминал, триллер, боевик
2003, США
7.5
Оцените
96
1814
криминал, исторический, приключения
2007, Россия
7.5
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97
Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы
2014, США
7.5
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98
Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал
2014, США
7.5
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99
Сделано в Америке
триллер, криминал
2017, США
7.5
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100
Мачете
боевик, криминал, триллер
2010, США
7.5
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