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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал

Рейтинг фильмов в жанре криминал

Джентльмены
1 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Леон
2 Леон
драма, триллер, криминал 1994, Франция
8.7
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Достать ножи
3 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Джентльмены удачи
4 Джентльмены удачи
криминал, комедия 1971, СССР
8.6
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Бриллиантовая рука
5 Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал 1968, СССР
8.6
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Брат 2
6 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Не время умирать
7 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Шерлок Холмс
8 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Гнев человеческий
9 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Игра
10 Игра
криминал, приключения, триллер 1997, США
8.4
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Бэтмен
11 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Шерлок Холмс: Игра теней
12 Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
8.3
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Дом Gucci
13 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Маска
14 Маска
фэнтези, криминал, комедия 1994, США
8.3
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Иллюзия обмана
15 Иллюзия обмана
криминал, триллер 2013, США
8.3
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Место встречи изменить нельзя
16 Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик 1979, СССР
8.2
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Крепкий орешек
17 Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик 1988, США
8.2
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Семь
18 Семь
мистика, криминал, триллер 1995, США
8.2
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Отступники
19 Отступники
криминал, драма, триллер 2006, США
8.2
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Смерть на Ниле
20 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Реквием по мечте
21 Реквием по мечте
драма, криминал 2000, США
8.2
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Одиннадцать друзей Оушена
22 Одиннадцать друзей Оушена
криминал, триллер 2001, США / Австралия
8.2
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Отель Мумбаи: Противостояние
23 Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал 2018, Австрия
8.1
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Джокер
24 Джокер
криминал, драма 2019, США
8.1
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Плохие парни навсегда
25 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Мотылек
26 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Девушка с татуировкой дракона
27 Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер 2011, США
8.1
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Лицо со шрамом
28 Лицо со шрамом
драма, криминал 1983, США
8.1
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Васаби
29 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Погребенный заживо
30 Погребенный заживо
криминал, триллер 2010, Испания
8.1
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Невидимый гость
31 Невидимый гость
криминал, триллер, детектив 2017, Испания
8.1
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Скорость
32 Скорость
триллер, криминал, боевик 1994, США
8.0
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Призрак
33 Призрак
криминал, драма, триллер 2010, США
8.0
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
34 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Форсаж
35 Форсаж
триллер, боевик, криминал 2001, США / Германия
7.9
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Форсаж: Хоббс и Шоу
36 Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.9
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Бэтмен: начало
37 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Турецкий гамбит
38 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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Один дома
39 Один дома
криминал, комедия, семейный 1990, США
7.9
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Каникулы строгого режима
40 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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Схватка
41 Схватка
драма, криминал 1995, США
7.9
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Пила 6
42 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Неизвестный
43 Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.9
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
44 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Форсаж 8
45 Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.9
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Город тайн
46 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
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Форсаж 6
47 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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Великий уравнитель 2
48 Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.8
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Простая просьба
49 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
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На гребне волны
50 На гребне волны
драма, приключения, биография, триллер, криминал 1991, США
7.8
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Волк с Уолл-стрит
51 Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.8
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Американская история Х
52 Американская история Х
криминал, драма 1998, США
7.8
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Малыш на драйве
53 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Двойной форсаж
54 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Легенда
55 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Пароль
56 Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик 2001, США / Австралия
7.8
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Город грехов
57 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Гангстер
58 Гангстер
криминал, драма 2007, США
7.8
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Вестсайдская история
59 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Призрак в доспехах
60 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Выстрел в пустоту
61 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
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Разбогатей или сдохни
62 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Форсаж 7
63 Форсаж 7
криминал, триллер, боевик 2015, США
7.7
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Защитник
64 Защитник
криминал 2011, США
7.7
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Падение Лондона
65 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Паркер
66 Паркер
криминал, триллер 2013, США
7.7
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Ангелы и демоны
67 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Неуловимые: Последний герой
68 Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.7
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Заложница 2
69 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Убить Билла 2
70 Убить Билла 2
боевик, драма, триллер, криминал 2004, США
7.7
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Ван Гог. С любовью, Винсент
71 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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8 подруг Оушена
72 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
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Статский советник
73 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Великий уравнитель
74 Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик 2014, США
7.7
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Самый пьяный округ в мире
75 Самый пьяный округ в мире
драма, криминал 2012, США
7.6
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Прощай, детка, прощай
76 Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.6
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Красная жара
77 Красная жара
комедия, триллер, криминал, боевик 1988, США
7.6
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Транс
78 Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.6
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Никто
79 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
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Пирамммида
80 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Мертвец
81 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Любой ценой
82 Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.5
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Синистер
83 Синистер
криминал, ужасы 2012, США
7.5
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Дежа вю
84 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Форсаж 9
85 Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.5
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Пила 4
86 Пила 4
криминал, ужасы, триллер 2007, США
7.5
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Город воров
87 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Альфа Дог
88 Альфа Дог
криминал, драма 2006, США
7.5
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Эластико
89 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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Рейд
90 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
91 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Пристрели их
92 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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Пленницы
93 Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.5
Оцените
22 пули. Бессмертный
94 22 пули. Бессмертный
криминал 2010, Франция
7.5
Оцените
Убить Билла
95 Убить Билла
драма, комедия, криминал, триллер, боевик 2003, США
7.5
Оцените
1814
96 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
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Избави нас от лукавого
97 Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.5
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Need for speed: Жажда скорости
98 Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.5
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Сделано в Америке
99 Сделано в Америке
триллер, криминал 2017, США
7.5
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Мачете
100 Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.5
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