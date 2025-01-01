[Декард и его брат Оуэн спасают ребенка Дома посреди очень жестокой перестрелки на борту самолета Цифры; маленький мальчик в наушниках с шумоподавлением слушает Элвина и бурундуков. Декард наклоняется проверить, как он]
DS AllanАгент Хоббс, это оружие массового поражения четвертого класса. Ты понимаешь, что здесь стоит на кону?
HobbsДа, я прекрасно понимаю, что здесь на кону. Если «Розовые бабочки» обыграют моих «Красных драконов», значит мы проиграем чемпионат, а это значит, что у меня будет 20 маленьких девчонок, которые будут плакать. А это совсем нехорошо. Значит, мне придётся проводить много времени в мороженых и на концертах Тей Тей.
DS AllanТей Тей?
HobbsТейлор Свифт. Не может быть. Соберись, ладно?