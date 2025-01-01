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Киноафиша Фильмы Форсаж 8 Цитаты из фильма Форсаж 8

Цитаты из фильма Форсаж 8

Roman Pearce [Смотрит на Lamborghini Murcielago] Я влюблён.
Eric Reisner Опять нет-нет! Это миллионый шоу-кар. Главное — не привлекать внимания.
Roman Pearce Это обратная психология. Дом этого точно не заметит.
Eric Reisner Он неоново-оранжевый. Даже Международная космическая станция его заметит.
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[из трейлера]
Roman Pearce Почему по мне стреляют?
Tej Parker Не знаю. Может, потому что ты в оранжевом Ламбо.
Roman Pearce Заткнись, Теж!
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Deckard В другой жизни ты мог бы натворить дел.
Hobbs Со всем уважением, капитан, когда это закончится, мы найдём тебя и я так вложу тебе по зубам, что щётку для зубов ты будешь засовывать себе в зад, чтобы их чистить.
[Оба рассмеялись]
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Roman Pearce [после того, как он в одиночку застрелил несколько человек] Номер 11 — да ну на х#й!
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[из трейлера]
Hobbs Я отым##ю тебя, как индейский барабан.
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Mr. Nobody Благодаря вашей неудачной операции в Берлине, вы все попали в десятку самых разыскиваемых Интерполом.
Roman Pearce Десятка? Нормально!
Mr. Nobody Ну, не ты, Роман.
Roman Pearce Что значит?
Mr. Nobody Ты чуть не дотянул, ты номер одиннадцать. Так что...
Roman Pearce Я не дотянул? Это невозможно!
[Все посмеиваются]
Roman Pearce На каком месте они?
Eric Reisner [Показывает на Хоббса] Шестое.
Eric Reisner [Показывает на Летти] Восьмое.
Eric Reisner [Показывает на Тэя] Девятое.
Eric Reisner [Показывает на Рэмзи] Десятое.
Roman Pearce Она десятая? Невозможно, она точно не десятая.
Tej Parker О, она точно десятая.
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Deckard Ты правда думаешь, что сможешь одолеть меня в честном, по-настоящему старомодном кулачном бою?
Hobbs Слушай, я тебе скажу. Ты и я. Один на один. Никого вокруг. Я отолью тебе задницу, как индейский барабан.
Deckard Может, однажды и узнаем.
Hobbs Вот только лучше бы этот день никогда не наступал.
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Miller Хоббс! Я так долго этого ждал!
[Хоббс хватает нож в руку и вонзает его в него]
Hobbs Продолжай ждать, су###.
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[из трейлера]
Летти 'Ортиз' Торрето [Дом и Цифра взрывают дверь в базу команды и входят туда с оружием] Дом! Ты что, отвернёшься от семьи?
[Дом целует Цифру, Летти в шоке]
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Roman Pearce Это торпеда?
Hobbs За руль!
Roman Pearce Что?
[Хоббс выходит из машины, на ходу направляет торпеду в колонну грузовиков голыми руками]
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Cipher Лондон... Абу-Даби... Куба. Наши пути уже пересекались, Дом. Ты просто не знал об этом. Думаю, мне стоит напомнить, почему ты выбрал быть здесь.
[Дом направляет пистолет на Кайфэр]
Dominic Toretto У меня нет выбора!
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Dominic Toretto [после убийства Роудса, сломав ему шею] Это тебе за Елену.
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Cipher Одно могу гарантировать... никто к этому не готов.
[Удалённо взламывает и берёт под контроль сотни машин в Нью-Йорке]
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[первые реплики]
Plymouth Owner [по-испански] Мы меняем запчасти со Фордов... Плимутов и Кадиллаков. Мой дед купил его в 1957-м. Когда он умер, машина перешла к моему отцу. Потом к брату, а теперь ко мне.
Dominic Toretto [по-испански, Летти] Посмотри на это. Это мотор от лодки.
Letty Ни за что.
Plymouth Owner [по-испански] Что угодно, лишь бы он ехал.
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Magdalene Shaw Почему мне кажется, что вы сейчас предложите что-то очень хитрое, мистер Торрето?
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Magdalene Shaw У него есть такая штука, она видит всё. Типа... Называется, кажется, Чёртова Дырка или как-то так.
Deckard Это называется Божий глаз.
Magdalene Shaw Да, ну и хрен с ним.
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[Ламборгини Романа скользит по льду]
Tej Parker Что случилось, Роман? Забыл зимние шины?
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Hobbs Что будешь делать? Закроешь глаза на Третью мировую или возьмёшься за дело и спасёшь весь этот проклятый мир.
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Cipher [Декарду, который держит её на прицеле, но без патронов] В твоём плане есть только один изъян.
Deckard Какой?
Cipher Парашют есть только у одного из нас.
[прыгает из самолёта]
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Hobbs Почему ты всё время орушь?
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Hobbs Эй, усохший! Надо поймать подводную лодку. Залезай!
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Roman Pearce Это подарок. Настоящий подарок. Я знаю, что ты замышляешь. Мне нравится твоя борода. Ты Бланта — чёрный Санта.
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Magdalene Shaw Подожду, пока допью свой чай — а то я чёртовски хочу пить.
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Mr. Nobody Он всё ещё зелёный.
Hobbs Да, как свежий детский какаш#
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[Декард и его брат Оуэн спасают ребенка Дома посреди очень жестокой перестрелки на борту самолета Цифры; маленький мальчик в наушниках с шумоподавлением слушает Элвина и бурундуков. Декард наклоняется проверить, как он]
Deckard [игриво] Где эта улыбка? Вот она!
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DS Allan Агент Хоббс, это оружие массового поражения четвертого класса. Ты понимаешь, что здесь стоит на кону?
Hobbs Да, я прекрасно понимаю, что здесь на кону. Если «Розовые бабочки» обыграют моих «Красных драконов», значит мы проиграем чемпионат, а это значит, что у меня будет 20 маленьких девчонок, которые будут плакать. А это совсем нехорошо. Значит, мне придётся проводить много времени в мороженых и на концертах Тей Тей.
DS Allan Тей Тей?
Hobbs Тейлор Свифт. Не может быть. Соберись, ладно?
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