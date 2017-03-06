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Никогда не доверяй незнакомкам. А уж блондинкам в коротких шортах – тем более. Встретится вам такая красотка на улице, попросит помочь: мол, мотор барахлит, не посмотрите? И вы, конечно же, побежите девицу спасать… А в результате – бац! – и Третья Мировая Война. Потому что девушка та – вовсе не девушка, а известнейший хакер в мире. И в ее светлой головке зреет план мирового господства. Точнее, уже созрел. Просто исполнителя у неё пока не было. А теперь он есть…