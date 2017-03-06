Никогда не доверяй незнакомкам. А уж блондинкам в коротких шортах – тем более. Встретится вам такая красотка на улице, попросит помочь: мол, мотор барахлит, не посмотрите? И вы, конечно же, побежите девицу спасать… А в результате – бац! – и Третья Мировая Война. Потому что девушка та – вовсе не девушка, а известнейший хакер в мире. И в ее светлой головке зреет план мирового господства. Точнее, уже созрел. Просто исполнителя у неё пока не было. А теперь он есть…
Не забывайте просматривать вкладку "расписание"
Уточните, пожалуйста, кинотеатр, и мы сможем подсказать вам акции, которые в нем действуют.
Билеты уже в продаже в кассах кинотеатра.
Вы также можете приобрести билеты онлайн, предварительная продажа открыта.
Уточните, пожалуйста, кинотеатр.
Фильм очень зрелищный, интересный, много юморного юмора, но при всём уважении количество абсурда порой зашкаливает.
Самый угар: как в Нью-Йорке посреди города так просто вырубают по очереди всю охрану, никто не мешает проехать - город как будто вымер, машинами дистанционно управляет злодейка(ага, одна 30 одновременно и они никуда не врезаются???), автомобильный дождь верх абсурда, министр обороны отдаёт чемоданчик-да такие люди готовы жизнь отдать на благо своей страны! и внимание НИКАКИХ секретных служб, групп быстрого реагирования, полиции - герои просто спокойно уезжают, а прикол с тросами, ну весело же...
Въехали на базу, сделали всё что хотели и только когда уехали их начала преследовать целая колонна и стрелять по ним!
Бородатый слишком легко отделался.
Как красиво злодейка ушла из самолета, прям за секунду - и куда она дальше без денег, без теплой одежды? Не показали)))
Добрая хакерша из предыдущего фильма почти пол фильма вообще ничего не делает.
Эльза Патаки (Елена) восхитительна, как так-то?
Шарлиз Терон ужасна, как манекен.
Сказочная, зрелищная сказка!!
, все только с восьми практически!
Благодарим вас за вопрос.
Стоимость билета зависит от времени начала сеанса.
Уточните этот параметр, пожалуйста.
Вы можете забронировать билеты, позвонив по указанному в карточке кинотеатра номеру телефона. Приобрести билет можно также в кассах кинотеатра.
Плодотворной вам недели!
Уточните город и кинотеатр, пожалуйста.
Мы ответили вам на почту.
Рёв моторов, сотни потраченных литров бензина и истёртые косточки кулаков. Шестнадцать лет франшиза «Форсажа» (в русском дубляже) не покидает зрителей. Восьмая часть, ставшая новой трилогией, вновь даёт нам насладиться любимыми и так хорошо запомнившимися героями. Один миллион… два миллиона… три… Просмотры дебютного трейлера слишком быстро набирали просмотры, попутно набирая и без того огромный ажиотаж. Миллионы фанатов, дожидаясь долгожданной даты, ринулись в кинотеатры, дабы оставить свои кровные сбережения, накопленные давным-давно, специально для этого дня.
Франшиза «Форсажа» кажется вечной. Создатели не устают её снимать, а зрители не перестают ходить в кинотеатры. Первая часть в серии «The Fast and the Furious» (в оригинале) вышла в далеком 2001 году. За прошедшие шестнадцать лет кинофраншиза пережила всё, что только можно было. Разборки с уличными гангстерами, мафиози, наркодилерами и даже укрывание от бойцов ЦРУ… И это ведь даже не конец! Куча разбитых машин, сотня украденных миллионов и разрушений в различных краях земли… Но «Форсаж» не собирается останавливаться. Получив деньги от компании Universal, Вин Дизель с кампанией будут ворошить различные трассы дорог ещё долгое время.
Обозревать «Форсаж» с каждым годом всё труднее. Дело обстоит вовсе не в том, что писать особо не о чём, а в том, что писать нужно обо всём том же. Погони, взрывы, драки и полное отсутствие сюжета — ведь на самом деле, всё это повторяется с каждой частью. Чем отличается седьмая часть от новой восьмой? Разве что, наличием пары новых персонажей в главных ролях и разнообразными локациями. И знаете, новые персонажи в восьмой части — как свежий, и что более важно, чистый глоток воздуха, который, правда, был необходим. Скотт Иствуд, сын Клинта Иствуда, выступивший в роли помощника Мистера Никто… Никто Младший, долгое время считался заменой умершего Пола Уокера. Но как бы ни хотелось этого признавать (и, наверное, не хочется) — это не так. Никто Младший — «зелёный» и ещё неопытный оперативник секретных спецслужб, для команды является спасителем. Спаситель в том смысле, что если бы его не было — команда загнила и стухла в моральном плане.
Твой топик перекрывает доступ к кислороду.
«Форсажная пятёрка» не меняется вот уже шесть лет. Однотипные и повторяющиеся из года в год шутки Романа Пирса, «стёбы» Теджа над ним и воскресившаяся Летти Ортис, не понимающая, зачем ей надо всё это, но всё-таки надо. Потому что больше никак. Если в пятой части, когда частицы велосипеда, то есть наши герои, появились воедино, смотрелось свежо и по-настоящему классно, то каждая последующая часть лишь убивала этот интерес. Шестая часть порадовала вернувшейся Летти, но при этом семейная компания начинала утомлять. Седьмая привнесла хакерщу Рамзи, но напрочь отбила интерес наблюдать за остальными. Любознательность пропала абсолютно. Наблюдать за тем, что делают остальные, что у них происходит — это слишком скучно. Возможно, смотреть на то, как рушатся машины и то интересней. И наконец, восьмая. Унесла Уокера, но принесла Иствуда. Как оказалось, это решение получилось действительно правильным. Атмосфера в группе появилась та, которая веяла в пятой части. Участники группы взаимодействуют и что более важно, делают это хорошо и интересно. Роман Пирс, выдавливая из себя неудачные попытки юмора в прошлой части, в восьмой весело шутит. Подколы в сторону холодной России, или неопытности Никто Младшего реально действуют. Однако, помимо прежних героев, картину изредка разбавляют смачными и в то же время приятными камео, удовольствие от которых проявляется исключительно положительное. Неважно, что они появляются на доли минут — факт того, что они появились в столь прекрасных ролях радует.
Техническая составляющая — конёк «Форсажа». Пытаясь каким-нибудь образом удивить зрителей, авторы картины ломают мозг и себе и прекрасным законам физики. Начав от нереальных поездок с украденным сейфом, «Форсаж» не собирается останавливаться. Конечно, говорить о законах физики в таком фильме как этом нет смысла. «Форсаж» давно уже признано ценить за красочные экшн-сцены и нереальное безумие, которое творится с героями картины. Восьмая часть выводит кино на новый уровень. Количество погонь и драк отлично сняты, но, к сожалению, запоминаются они ненадолго. Хореография боёв поставлена бодро и энергично. На исполнение мастерского рукопашного боя хочется смотреть, учитывая то, что их здесь не так много и все они отличительны и неповторимы.
С чего начинался первый «Форсаж»? Фильм про уличных гонщиков, которые имеют проблемы с полицией. Небольшие перестрелки, украшающие картину, не были досадой. Что произошло в итоге? Каждая часть увеличивала накал страстей, доводя его до безумного. Сюжет — не то, чем может порадовать франшиза. Правда, интересная поначалу история про гоночных бандитов превратилась в супергеройский боевик, в котором гонки — дело второстепенное. Восьмая часть, которой можно смело пророчить звание самого клишированного фильма в серии, перечёркивает логику напрочь. Пафосные, и иногда до жути противные речи героев, попытки развивать персонажей и всю ситуацию в целом — то, что ждёт фильм уже давно. Однако, дешёвые приёмы, применяемые сценаристами фильма дают знать лишь то, что нужно им, а не нам. У героев есть враг и его нужно обезвредить. Единственными цельными сценами являются диалоги Хоббса и Шоу, которые продолжают выяснять отношения со времён прошлой части. Шутки, произносимые Деккардом смешные, а реакция Хоббса живая, что и делает эти сцены правдивыми и натуральными.
Она лучшая из киберпреступников.
Сайфер (Шарлиз Терон) — киберпреступница, шантажирующая Доминика в собственных целях. Шарлиз Терон, талантливая обладательница «Оскара», грамотно сыграла безжалостную и властвующую преступницу. Её равнодушием наслаждаешься. Сайфер плевать на всех, кроме своих кровных целей. Она не остановится ни перед чем и в удобный момент воткнёт нож в спину. Если это, конечно, понадобится. К сожалению, Сайфер было уделено мало времени, чтобы раскрыться во всей красе, но у неё ещё будет время, чтобы показать кто она — и на что способна.
Вердикт. От «Форсажа» ждёшь всё тех же гонок, перестрелок и драк. И здесь они есть. Красивые, масштабные, взрывные, но вопрос не в этом. А в том — не надоело ли зрителю смотреть на это всё? По большей части, «Форсаж» не меняется из года в год. Он лишь выдаёт красочную обертку. Не зная как удивить зрителя, режиссёр «Форсажа» пытается высасывать идеи из пальца и потому они выходят столь наиглупейшими. Восьмая часть показала, что серия иссекается и назревает вопрос: «А протянет ли девятая часть?». Как бы этого не хотелось, но, возможно, что да.
Семья превыше всего!
Приятного просмотра!
8/10 точно, саундтреки надо качнуть))
Несмотря на сумасшедший старт в прокате, эпопея про клан Торето не обошлась без категорически резких нападок вроде несоблюдения жанра, ухода от устоявшейся истории, изобилия компьютера.
Но…..душа радуется, ибо пара сотен негативных отзывов не в состоянии подорвать фанатский авторитет франшизы. И, как правильно заявил Вин Дизель в одном из интервью перед релизом пятой части: «История обязана развиваться и двигаться вперёд. Неинтересно смотреть пять фильмов исключительно про «стритрейсинг» и сногсшибательных девушек»
На данном этапе мы видим историю о нелегальных гонках перешедшую в ограбление военных баз мировых держав под прикрытием спецслужб. «Форсаж 8» переносит нас в знойную Гавану, где Доминик Торето (Вин Дизель) вынужден предать свои принципы и отступиться от своих, выполняя задания неуловимого киберпреступника Кипер (Шарлиз Терон). Хорошо или плохо, но в результате многочисленных разрушений и перестрелок, вся команда Доминика остается цела-целёхонька, и ванильный «хэппиэнд» переносит нас на крышу с барбекю ко вновь воссоединившейся семье.
Обилие сценарных, сюжетных и диалоговых недочетов здесь действительно поражает. Специальные сцены и шуточки, написанные дабы подчеркнуть и без того крутую крутизну и неуязвимость героев, порою до истерики смешны. Главный, но далеко не последний вопрос: как жестокий Декард Шоу ( Джейсон Стетхэм), весь предыдущий фильм рвавшийся уничтожить Торето и, на секундочку, последний виновный в смерти Хана, неожиданно становится другом, вливается в семью и даже спасает ..(нет спойлера)? Хоть это и понятно из диалогов, но слишком притянуто и высосано из пальца.
Неожиданным всплеском актёрской игры выделяется Летти (Мишель Родригес), повзрослевшая поднабравшаяся опыта за шестнадцать лет. Вот только оператор не давал нам полностью насладиться ею, уводя камеру в сторону в неподходящие моменты. Присутствует и небольшой кусочек, где весь мир становится свидетелем слёз Доминика. Да-да, он может плакать! И потрясающим подарком для фанатов стало появление одичалого Родса (Кристофер Хивью) из «Игры престолов» с его голодными глазами и неизменною рыжею бородою.
Однако, и к великому счастью, всё сказанное о недостатках позорно меркнет под натиском взрывного экшна, ежеминутно поражающего зрителя. Казалось бы, создатели использовали уже всё возможное: танки, Формулу 1, самолеты, сейфы, автобусы, но нет. С вакхической армией дистанционно упарвляемых зомби-машин, с погоней по льду при участии атомной подлодки и зубодробительными драками «Форсаж 8» с гордостью войдёт с десятку лучших экшнов текущего года.
Безусловно, есть пара моментов на которые хочется закрыть глаза: скользящий по льду Ламборджини на озере в Ленобласти , с последующим пробиванием замерзшей толщи крепким лбом Рамона Пирса (Тайриз Гибсон), и лихо увиливающий от ракеты Мустанг Доминика. Здесь ребят упрекать не стоит, ну не были они в Петербурге зимой, ничего не поделаешь.
Помимо использования географических мест Петербурга и области, российским фанатам греет душу нападение Торето на министра обороны нашей страны. Лишь остаётся надеяться на лояльность Сергея Шойгу к голливудскому кинематографу.
Итогом служит одно. Собираясь идти в кино, знай: тебя ждёт только мощный экшн и крутые тачки. Ищешь смысла для обретения жизненного кредо – пожалуйста, на «Молчание» Скорсезе или «Аустерлиц» Лозницы. А пока: никгда не выбирай цель, сидя в укрытии.
Фадей Ёлбов
Единственная радость в этом фильме -милейщий карапуз=)
Несмотря на сумасшедший старт в прокате, эпопея про клан Торето не обошлась без категорически резких нападок вроде несоблюдения жанра, ухода от устоявшейся истории, изобилия компьютера.
Но…..душа радуется, ибо пара сотен негативных отзывов не в состоянии подорвать фанатский авторитет франшизы. И, как правильно заявил Вин Дизель в одном из интервью перед релизом пятой части: «История обязана развиваться и двигаться вперёд. Неинтересно смотреть пять фильмов исключительно про «стритрейсинг» и сногсшибательных девушек»
На данном этапе мы видим историю о нелегальных гонках перешедшую в ограбление военных баз мировых держав под прикрытием спецслужб. «Форсаж 8» переносит нас в знойную Гавану, где Доминик Торето (Вин Дизель) вынужден предать свои принципы и отступиться от своих, выполняя задания неуловимого киберпреступника Сайфер (Шарлиз Терон). Хорошо или плохо, но в результате многочисленных разрушений и перестрелок, вся команда Доминика остается цела-целёхонька, и ванильный «хэппиэнд» переносит нас на крышу с барбекю ко вновь воссоединившейся семье.
Обилие сценарных, сюжетных и диалоговых недочетов здесь действительно поражает. Специальные сцены и шуточки, написанные дабы подчеркнуть и без того крутую крутизну и неуязвимость героев, порою до истерики смешны. Главный, но далеко не последний вопрос: как жестокий Декарт Шоу ( Джейсон Стетхэм), весь предыдущий фильм рвавшийся уничтожить Торето и, на секундочку, последний виновный в смерти Хана, неожиданно становится другом, вливается в семью и даже спасает ..(нет спойлера)? Хоть это и понятно из диалогов, но слишком притянуто и высосано из пальца.
Неожиданным всплеском актёрской игры выделяется Летти (Мишель Родригес), повзрослевшая поднабравшаяся опыта за шестнадцать лет. Вот только оператор не давал нам полностью насладиться ею, уводя камеру в сторону в неподходящие моменты. Присутствует и небольшой кусочек, где весь мир становится свидетелем слёз Доминика. Да-да, он может плакать! И потрясающим подарком для фанатов стало появление одичалого Родса (Кристофер Хивью) из «Игры престолов» с его голодными глазами и неизменною рыжею бородою.
Однако, и к великому счастью, всё сказанное о недостатках позорно меркнет под натиском взрывного экшна, ежеминутно поражающего зрителя. Казалось бы, создатели использовали уже всё возможное: танки, Формулу 1, самолеты, сейфы, автобусы, но нет. С вакхической армией дистанционно упарвляемых зомби-машин, с погоней по льду при участии атомной подлодки и зубодробительными драками «Форсаж 8» с гордостью войдёт с десятку лучших экшнов текущего года.
Безусловно, есть пара моментов на которые хочется закрыть глаза: скользящий по льду Ламборджини на озере в Ленобласти , с последующим пробиванием замерзшей толщи крепким лбом Рамона Пирса (Тайриз Гибсон), и лихо увиливающий от ракеты Мустанг Доминика. Здесь ребят упрекать не стоит, ну не были они в Петербурге зимой, ничего не поделаешь.
Помимо использования географических мест Петербурга и области, российским фанатам греет душу нападение Торето на министра обороны нашей страны. Лишь остаётся надеяться на лояльность Сергея Шойгу к голливудскому кинематографу.
Итогом служит одно. Собираясь идти в кино, знай: тебя ждёт только мощный экшн и крутые тачки. Ищешь смысла для обретения жизненного кредо – пожалуйста, на «Молчание» Скорсезе или «Аустерлиц» Лозницы.
А пока: никгда не выбирай цель, сидя в укрытии.
8 из 10
Авторизация по e-mail