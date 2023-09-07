Из России — на вершину Голливуда: история успеха Хелен Миррен

7 сентября в прокат выходит биографическая драма « Голда. Судный день » о Голде Меир, первой женщине — премьер-министре Израиля, которую сыграла Хелен Миррен. В преддверии премьеры вспоминаем, как складывался путь к славе одной из самых востребованных актрис современности.

Елена Васильевна Миронова

Именно так написано в свидетельстве о рождении Хелен Миррен. Дед актрисы — Петр Васильевич Миронов — работал военным инженером в Русском правительственном комитете в Лондоне, а после революции остался в Великобритании. Там его сын Василий познакомился с англичанкой Кэтлин Роджерс, девушкой из многодетной рабочей семьи, которая впоследствии стала его женой.

После смерти Петра Васильевича его сын сменил имя и стал Бэзилом Мирреном, а его дочь — Хелен.

Несмотря на то что актриса не говорит по-русски, она не раз подчеркивала любовь к русской литературе, в частности — к произведениям Достоевского, Тургенева и Чехова, а в 2010 году во время поездки в Москву встретилась со своими родственниками в России.

Хелен Миррен во время поездки в Россию

Театральная карьера Хелен Миррен

После окончания школы девочка, которая всегда интересовалась актерским искусством и с детства играла в спектаклях, поступила в драматический колледж в Лондоне, а затем прошла прослушивание в Национальный молодежный театр Великобритании. По ее собственному признанию, настоящим звездным часом и точкой отсчета карьеры для нее стала роль Клеопатры в спектакле «Антоний и Клеопатра», поставленном в знаменитом театре «Олд Вик». После этой роли актриса подписала договор с агентом Альбертом Паркером, много лет работавшим в Голливуде.

В конце 1960-х актриса присоединилась к знаменитой Королевской шекспировской труппе, где играла в спектаклях «Трагедии мстителя», «Ричард III», «Много шума из ничего», «Гамлет» и «Два веронца». А в 1972 году она начала работать со знаменитым режиссером Питером Бруком, со спектаклями которого гастролировала по всему миру.

Хелен с «Оскаром» (2002)

С театральных подмостков — на экраны

Первыми же работами в кино Миррен заявила о себе как яркая актриса, которая не боится сложных ролей и скандальных работ. Ее первое заметное появление на экране состоялось в 1973 году в сатирическом фильме Линдсея Андерсона « О, счастливчик! », где ее партнером по площадке стал легендарный Малкольм Макдауэлл . Спустя несколько лет Миррен вновь пересеклась с Макдауэллом на съемочной площадке — на этот раз в скандально известном эротическом пеплуме Тинто Брасса «Калигула», где сыграла роль Цезонии, последней жены римского императора.

В 1981 году актриса сыграла роль феи Морганы в экранизации легенд о короле Артуре « Экскалибур ». Во время работы над проектом Миррен познакомилась с Лиамом Нисоном , с которым у нее завязался четырехлетний роман (скрытные актеры рассказали о своих отношениях только в 2018 году на интервью у Грэма Нортона).

Очередной смелой работой в фильмографии актрисы стала главная роль в культовом фильме Питера Гринуэя « Повар, вор, его жена и ее любовник », которая выступила новым витком ее карьеры.

Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и ее любовник»

Не пренебрегала Миррен и телевидением: в 1991 году она сыграла роль инспектора полиции Джейн Теннисон в детективном сериале «Главный подозреваемый», который продержался на экранах до 2006 года. За эту роль Миррен несколько раз была номинирована на премии BAFTA и «Эмми» как лучшая телевизионная актриса.

Вместе с нарастающей популярностью и безоговорочным признанием Миррен вскоре обрела и личное счастье. В 1997 году она вышла замуж за режиссера « Адвоката дьявола » и « Рэя » Тэйлора Хэкфорда, с которым неразлучна и по сей день. Познакомились они еще в 1985 году на съемках фильма « Белые ночи », где сыграли также Михаил Барышников и Изабелла Росселлини .

Кадр из сериала «Главный подозреваемый»

«Королевские» роли и голливудская слава

В новом тысячелетии Миррен не раз исполняла роли королевских особ. В 2005 году она сыграла главную роль в нашумевшем мини-сериале « Елизавета I », а в 2006-м — уже роль Елизаветы II в биографическом фильме « Королева », рассказывающем о жизни британской королевы в течение нескольких месяцев после гибели принцессы Дианы. Фильм всколыхнул мир кино, и Миррен получила за свою работу премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Спутник» и Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале. А в 2013 году Миррен была удостоена престижной театральной награды — Премии Лоуренса Оливье — за роль Елизаветы II в спектакле Питера Моргана « Аудиенция ». В том же году актриса получила звезду на голливудской Аллее славы.

Кадр из фильма «Королева», за роль в котором Хелен Миррен получила «Оскар»

Миррен снимается не только в историческом и экспериментальном кино, но и в зрелищных триллерах и боевиках. В 2010 году вместе с Брюсом Уиллисом и Джоном Малковичем она снялась в комедийном боевике « РЭД », где предстала в образе агента MI6 в отставке, а в 2017 году присоединилась к франшизе « Форсаж » в роли Магдалины Шоу.

Кадр из фильма «РЭД»

Хелен Миррен сейчас

Актриса продолжает активно сниматься. Сейчас идет работа над биографическим фильмом нидерландского режиссера Антона Корбейна «Швейцария» о писательнице Патриции Хайсмит, создавшей цикл триллеров о Томе Рипли. Дата выхода фильма пока неизвестна.