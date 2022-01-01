В карьере Стэтхэма насчитывается несколько десятков отличных боевиков и крышесносных триллеров, заставляющих зрителя оставаться в напряжении с первой до последней секунды, а с недавних пор – еще и участие в крупнобюджетной «долгоиграющей» экшн-франшизе, «Форсаже».

Топ 5 лучших ролей Джейсона Стэтхэма в боевиках

«Адреналин», 2006 год, Чев Челиос

В фильме рассказывается о наемном убийце, которого зовут Чев Челиос. Он работает в Лос-Анджелесе на главу преступного синдиката Дона «Карлито» Карлоса. Босс заключает контракт с Чевом, наемник должен убрать босса мафии по имени Дон Ким. Карлито недоволен тем, что члены Триады вторглись в его бизнес, поэтому с помощью Челиоса он решает уничтожить главу мафии.

Чев выслеживает и убирает Дона Кима. В это же время, мелкий преступник Рики Верона решает пойти в сговор с Карлито. Члены Триады будут мстить за босса, поэтому Верона предложил убрать Челиоса и занять его место.

На следующее утро, когда Чев спит после убийства Кима, Верона с братом Алексом проникают в дом к Челиосу и накачивают его синтетическим наркотиком. Он подавляет адреналин в организме, и приводит к смерти. Теперь Челиосу предстоит постоянно поддерживать уровень адреналина в крови, чтобы выжить.

«Перевозчик», 2002 год, Фрэнк Мартин

В фильме рассказывается о Фрэнке, который перевозит грузы по заказам на своем BMW. Герой сам установил три правила: никаких имен, никогда не изменяй условия сделки, не открывай груз. Фрэнк постоянно перевозит грузы из одного пункта в другой, ему все равно что он возит, пока ему не приходится нарушить свои правила.

В одной из поездок, на машине лопается шина. Когда Фрэнк решает заменить колесо, он видит, что перевозимый груз начал шевелиться. Главный герой открывает сумку и видит связанную девушку, которую зовут Лаи Кваи. Фрэнку Мартину предстоит спасти девушку и помешать планам отца Лаи.

«Неудержимые», 2010 год, Ли Кристмас

В фильме рассказывается об элитных наемниках, которые готовы выполнить любое задание: спасти заложников, убрать диктатора. Отряд нанимает некий «Храм», который хочет убрать генерала Гарзы (правитель острова Вилены).

Когда неудержимые прибывают на остров, то понимают, что главная мишень вовсе не генерал, а Джеймс Монро, который когда-то работал в ЦРУ, а теперь руководит изготовлением наркотиков. В команде Неудержимых Джейсон Стэтхэм сыграл роль Ли Кристмаса бок о бок с другими знаменитыми актерами Голливуда.

«Сотовый», 2004 год, Итан Грир

Девушку по имени Джессика похищают, запирают на чердаке и разбивают ее телефон, чтобы она не смогла позвонить и попросить о помощи. Похищенная все же смогла соединить провода и случайно дозвониться до неизвестного ей парня по имени Райан Акерман. Парень не верит Джессике, но все же едет в полицию. Итан начинает пытать девушку, Райан слышит крики и решает помочь девушке, которая попала в беду.

«Форсаж 7», 2015 год, Деккард Шоу

После того, как члены команды во главе Доминика Торетто остановили преступную банду Оуэна Шоу, герои получают амнистию и могут вести спокойную жизнь в США. В это же время Деккард Шоу навещает своего брата Оуэна, который лежит в коме. Деккард очень зол, он намерен найти всех обидчиков младшего брата и отомстить им.