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Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом
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Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом

Джейсон Стэтхэм пришел на смену легендам боевиков 80-х и благодаря съемкам у Гая Ричи в культовом «Карты, деньги, два ствола» моментально взлетел на вершину славы как представитель «нового поколения» экшн-звезд.

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Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
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7.0
боевик, криминал
2019, США
Мег: Монстр глубины
Мег: Монстр глубины
7.0
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
Форсаж 8
Форсаж 8
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7.0
боевик, триллер, криминал
2017, США
Механик: Воскрешение
Механик: Воскрешение
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6.0
боевик, триллер, криминал
2016, США / Таиланд
Форсаж 7
Форсаж 7
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7.0
криминал, триллер, боевик
2015, США
Шпион
Шпион
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7.0
комедия
2015, США
Неудержимые 3
Неудержимые 3
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6.0
боевик
2014, США / Франция
Шальная карта
Шальная карта
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7.0
криминал, драма, триллер
2014, США
Паркер
Паркер
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7.0
криминал, триллер
2013, США
Эффект колибри
Эффект колибри
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7.0
триллер
2013, США
Последний рубеж
Последний рубеж
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7.0
боевик
2013, США
Неудержимые 2
Неудержимые 2
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7.0
приключения, триллер, боевик
2012, США
Механик
Механик
8.0
драма, боевик
2011, США
Профессионал
Профессионал
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7.0
боевик, триллер
2011, США / Австралия
Без компромиссов
Без компромиссов
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7.0
триллер
2011, Великобритания
Защитник
Защитник
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7.0
криминал
2011, США
Неудержимые
Неудержимые
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8.0
боевик
2010, США
13
13
7.0
драма, триллер
2010, США
Перевозчик 3
Перевозчик 3
7.0
боевик
2009, Франция
Адреналин 2: Высокое напряжение
Адреналин 2: Высокое напряжение
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6.0
боевик, криминал
2009, США
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В карьере Стэтхэма насчитывается несколько десятков отличных боевиков и крышесносных триллеров, заставляющих зрителя оставаться в напряжении с первой до последней секунды, а с недавних пор – еще и участие в крупнобюджетной «долгоиграющей» экшн-франшизе, «Форсаже».

Топ 5 лучших ролей Джейсона Стэтхэма в боевиках

«Адреналин», 2006 год, Чев Челиос

В фильме рассказывается о наемном убийце, которого зовут Чев Челиос. Он работает в Лос-Анджелесе на главу преступного синдиката Дона «Карлито» Карлоса. Босс заключает контракт с Чевом, наемник должен убрать босса мафии по имени Дон Ким. Карлито недоволен тем, что члены Триады вторглись в его бизнес, поэтому с помощью Челиоса он решает уничтожить главу мафии.

Чев выслеживает и убирает Дона Кима. В это же время, мелкий преступник Рики Верона решает пойти в сговор с Карлито. Члены Триады будут мстить за босса, поэтому Верона предложил убрать Челиоса и занять его место.

На следующее утро, когда Чев спит после убийства Кима, Верона с братом Алексом проникают в дом к Челиосу и накачивают его синтетическим наркотиком. Он подавляет адреналин в организме, и приводит к смерти. Теперь Челиосу предстоит постоянно поддерживать уровень адреналина в крови, чтобы выжить.

«Перевозчик», 2002 год, Фрэнк Мартин

В фильме рассказывается о Фрэнке, который перевозит грузы по заказам на своем BMW. Герой сам установил три правила: никаких имен, никогда не изменяй условия сделки, не открывай груз. Фрэнк постоянно перевозит грузы из одного пункта в другой, ему все равно что он возит, пока ему не приходится нарушить свои правила.

В одной из поездок, на машине лопается шина. Когда Фрэнк решает заменить колесо, он видит, что перевозимый груз начал шевелиться. Главный герой открывает сумку и видит связанную девушку, которую зовут Лаи Кваи. Фрэнку Мартину предстоит спасти девушку и помешать планам отца Лаи.

«Неудержимые», 2010 год, Ли Кристмас

В фильме рассказывается об элитных наемниках, которые готовы выполнить любое задание: спасти заложников, убрать диктатора. Отряд нанимает некий «Храм», который хочет убрать генерала Гарзы (правитель острова Вилены).

Когда неудержимые прибывают на остров, то понимают, что главная мишень вовсе не генерал, а Джеймс Монро, который когда-то работал в ЦРУ, а теперь руководит изготовлением наркотиков. В команде Неудержимых Джейсон Стэтхэм сыграл роль Ли Кристмаса бок о бок с другими знаменитыми актерами Голливуда.

«Сотовый», 2004 год, Итан Грир

Девушку по имени Джессика похищают, запирают на чердаке и разбивают ее телефон, чтобы она не смогла позвонить и попросить о помощи. Похищенная все же смогла соединить провода и случайно дозвониться до неизвестного ей парня по имени Райан Акерман. Парень не верит Джессике, но все же едет в полицию. Итан начинает пытать девушку, Райан слышит крики и решает помочь девушке, которая попала в беду.

«Форсаж 7», 2015 год, Деккард Шоу

После того, как члены команды во главе Доминика Торетто остановили преступную банду Оуэна Шоу, герои получают амнистию и могут вести спокойную жизнь в США. В это же время Деккард Шоу навещает своего брата Оуэна, который лежит в коме. Деккард очень зол, он намерен найти всех обидчиков младшего брата и отомстить им.

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