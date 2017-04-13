«Форсаж 8»: Рецензия Киноафиши

Пять тысяч лошадей под капотом

Никогда не доверяй незнакомкам. А уж блондинкам в коротких шортах – тем более. Встретится вам такая красотка на улице, попросит помочь: мол, мотор барахлит, не посмотрите? И вы, конечно же, побежите девицу спасать… А в результате – бац! – и Третья Мировая Война. Потому что девушка та – вовсе не девушка, а известнейший хакер в мире. И в ее светлой головке зреет план мирового господства. Точнее, уже созрел. Просто исполнителя у неё пока не было. А теперь он есть – это вы.

Шарлиз Терон в фильме «Форсаж-8»

Не верите? Спросите у Доминика (Вин Дизель). Его «знакомство» с Сайфер (Шарлиз Терон) завязалось именно так. Королева хакеров подловила его на улице и сделала предложение, от которого он отказаться не смог. Правда, рассказать об этом своей команде у него тоже не получилось. И Торетто своих друзей предал: стал сражаться по другую сторону баррикады. Ни Хоббс (Дуэйн Джонсон), ни Рамзи (Натали Эммануэль), ни даже профессиональный киллер Декарт (Джейсон Стэйтем) ему такого «фортеля» не простили. И только Летти (Мишель Родригес) еще чуть-чуть ему верит. Хотя, кажется, зря…

Вин Дизель в фильме «Форсаж-8»

Сказать, что «Форсаж-8» – один из самых ожидаемых релизов года, значит, не сказать ничего. Фильм еще не вышел в прокат, но уже умудрился побить один рекорд: его трейлер, появившийся в сети в декабре, собрал 139 миллионов просмотров всего за сутки. Так что интерес к непотопляемой франшизе огромен. Правда, некоторые скептики сильно сомневаются, что кассовые сборы «Форсажа-7» удастся повторить (общий сбор в мире тогда перевалил за $1.5 миллиарда), но то, что залы будут битком, уверены и они.

Дуэйн Джонсон в фильме «Форсаж-8»

Уверены в этом и те, кто фильм уже видел. Такой лихо закрученный аттракцион даже сложно представить. Кажется, еще ни в одном фильме не разбивалось столько четырехколесных друзей (кстати, бюджет «Форсажа-8» на $100 миллионов больше, чем у его предшественника). Но, как вы понимаете, дело-то не в количестве. Отнюдь. Дело в бесконечной череде придумок, которыми наполнена каждая драка, каждая гонка и каждый квест. И любая из этих придумок не является проходной или недоработанной. Например, если авторы придумывают «восстание машин», они выжимают из этого эпизода максимум, доводят ситуацию до абсурда, зовут на помощь не только экшен, но и иронию, фарс – и на экране начинается очередной апокалипсис. А уж если случается «дождь», то этот «ливень» полгорода под собой похоронит.

Натали Эммануэль в фильме «Форсаж-8»

Если же «злодейке» требуется угнать какое-либо средство передвижения, то тоже выбирается что-то уж совсем сумасшедшее (спойлеров не будет, не ждите). При этом авторы явно стараются не повторяться, не ходить проторенными тропами, не копировать ни другие хиты, ни самих себя. Результат поразителен: практически все экшен-моменты не имеют аналогов – они либо оригинальны полностью, либо хоть чем-то, но отличаются от общепринятых стандартных формул. И да, кстати: экшена в этот раз ну очень много. И много разных локаций, что тоже картине в плюс.

Джейсон Стэйтем в фильме «Форсаж-8»

Так что для своего жанра «Форсаж-8» без преувеличения бесподобен. Правда, не будем забывать одну маленькую, но вполне существенную мелочь: фильмы такого рода, как правило, с логикой не в ладах. И данный экземпляр вовсе не исключение. Чего стоит фраза о том, что «сепаратисты захватили в России военную базу, и русские никак не могут ее обратно отбить». Кстати, никаких попыток заполучить назад эту злосчастную военную базу Россия, в общем, не принимает. Ну, в самом деле, одной базой меньше, одной больше… Там всего-то несколько подводных лодок с ядерными боеголовками на борту. Делов-то!

Дуэйн Джонсон в фильме «Форсаж-8»

Можно придраться ещё вот к чему. Когда герои начинают «цепляться» друг к другу (юморить и подкалывать), то это «стреляет». Веришь и Доминику, когда тот заводит очередной монолог о ценности дружбы. А вот когда фильм скатывается в какие-то болтологические дебри о том, «что есть судьба, и какова на самом деле сущность человека», вот тогда «Форсаж» здорово провисает. Теряется темпо-ритм, с экрана льется в уши какая-то беспросветная околесица. По иронии судьбы, львиная доля подобных словес досталась великолепной Шарлиз Терон, которая (спасибо сценаристам!) выглядит довольно глупо.

Кадр из фильма «Форсаж-8»

Кстати, нужно ли говорить, что Шарлиз Терон – новичок в этой эпопее о взрывающихся и взлетающих к небу тачках? Впрочем, не она одна. Кроме неё «дебютируют» Скотт Иствуд (протеже г-на Никто) и Хелен Мирен в роли весьма экстравагантной леди. «Дебютирует» и режиссер Ф. Гэри Грей (у нас его знают как автора «Голоса улиц» и «Ограбления по-итальянски»). Тем не менее, актерский ансамбль и большая часть закадровой команды остались без изменений, так что стилистически новый «Форсаж» - законный наследник предыдущих фильмов франшизы. И один из лучших в своей категории. Вот правда. Что же касается 3D, то без него, в общем-то, можно и обойтись, хотя максимальный размер экрана желателен от слова «очень».

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 13 апреля 2017 г. Расписание и покупка билетов на фильм «Форсаж 8».