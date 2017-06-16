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Овердрайв, 2016

2016 / Франция
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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В стиле «Форсаж» только с ретро автомобилями.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Французский фильм «Овердрайв» снял Антонио Негрет. Одну из главных ролей исполнил Скотт Иствуд («Отряд самоубийц», «Дальняя дорога»), он же сын Клинта Иствуда. Также в картине снялись Ана де Армас («Парни со стволами», «Дочь Бога»), Клеменс Шик («Казино Рояль»), Симон Абкарян («Арарат», «Анжелика, маркиза ангелов») и другие.

В центре сюжета ленты «Овердрайв» окажутся двое братьев, которые любят воровать элитные машины. Эндрю и Гаррет отправляются на Юг Франции, где мечтают провернуть крупную авантюру. В их поле зрения попал автомобиль Bugatti Atlantic 1936 года. Однако афёра завершается полным провалом, в результате чего братья оказываются во власти важного криминального авторитета. Теперь они работают на него и должны совершить ещё более опасное преступление.

- Изначально в фильме «Овердрайв» могли сыграть Мэттью Гуд и Алекс Петтифер, затем их заменили Бен Барнс и Карл Урбан, однако и они не смогли сняться в картине

- В фильме мог сыграть Сэм Клафлин, но его место в итоге занял Скотт Иствуд

- Фильм «Овердрайв» французского производства, но снимался не только на французском, но также и на английском

- «Овердрайв» - это первый полнометражный фильм Антонио Негрета за последние 6 лет. Последним был «Транзит» в 2011 году

- Симон Абкарян и Клеменс Шик играли вместе в картине «Казино Рояль»

- В фильме «Овердрайв» можно увидеть автомобили таких брендов, как Bugatti, Ferrari, Lamborghini, BMW и Jaguar

Эндрю и Гаретт Фостеры – братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 июля 2017
Премьера онлайн 31 января 2018
Премьера в мире 16 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Антонио Негрет
Антонио Негрет
В ролях
Ана де Армас
Ана де Армас
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Клеменс Шик
Клеменс Шик
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Мусса Мааскри
Мусса Мааскри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Овердрайв 4 постера
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Овердрайв
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Наша рецензия
Эндрю (Скотт Иствуд) и Гарретт (Фредди Торп) не знают друг друга с пеленок, в детсадовском возрасте парни не дрались из-за машинок. Братья они только по отцу и познакомились уже в подростковом возрасте. Тем не менее крепкая связь между ними установилась. Они не просто родственники, встречающиеся по праздникам, у них семейный бизнес – ребята угоняют коллекционные авто и перепродают их на черном рынке. Все в их грязном ремесле строится исключительно на доверии и взаимовыручке. Но один…
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SKY 1 августа 2017, 23:59
Очень странное и слабое кино (
Похоже на форсаж и рекламу бмв. Пафосные речи выглядят очень глупо)
Не рекомендую
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