Овердрайв, 2016

- Изначально в фильме «Овердрайв» могли сыграть Мэттью Гуд и Алекс Петтифер, затем их заменили Бен Барнс и Карл Урбан, однако и они не смогли сняться в картине

- В фильме мог сыграть Сэм Клафлин, но его место в итоге занял Скотт Иствуд

- Фильм «Овердрайв» французского производства, но снимался не только на французском, но также и на английском

- «Овердрайв» - это первый полнометражный фильм Антонио Негрета за последние 6 лет. Последним был «Транзит» в 2011 году

- Симон Абкарян и Клеменс Шик играли вместе в картине «Казино Рояль»

- В фильме «Овердрайв» можно увидеть автомобили таких брендов, как Bugatti, Ferrari, Lamborghini, BMW и Jaguar