Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино

21 июля в мировой прокат выходит долгожданный биографический блокбастер Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Как всегда, режиссер-новатор планирует изменить представления зрителей о реализме и достоверности в кино, представив им абсолютно достоверную и не содержащую в себе ни одного кадра с использованием компьютерной графики историю об ученом, навсегда изменившем мир. В честь этого знаменательного события мы расскажем вам о том, как люди науки чаще всего предстают перед нами на экране.

Беспринципные исследователи

Природа таит в себе множество загадок, не все из которых могут быть раскрыты гуманными методами. Стремясь познать величайшие тайны окружающего мира, экранные ученые зачастую выходят за границу этики и вступают на территорию, где их действия не скованы законами морали. Персонажи этой группы далеко не всегда являются злодеями, но зачастую помешаны на теориях, затмевающих для них весь остальной мир. Например, одним из них является гениальный Роберт Форд («Мир Дикого Запада»), мечтавший даровать осознавшим себя роботам свободу и убившим ради этой цели бессчетное количество людей. К их числу также принадлежит и знаменитый доктор Франкенштейн («Франкенштейн»), стремившийся стать современным Прометеем и научиться создавать жизнь. Наконец, нельзя не упомянуть культового доктора Стрейнджлава («Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»), который участвовал в спасении человечества от ядерного апокалипсиса, но на деле был лишь безумцем, застрявшим в собственных навязчивых идеях.

Роберт Форд, «Мир Дикого Запада»

Злые гении

Сколь бы благородна ни была этика той или иной профессии, она не может уберечь душу человека от зла. Реальная история знала немало ученых, направивших свои знания против невинных людей. Ужасы XX века показали, что даже лучшие умы способны творить невообразимые преступления. Поэтому вовсе не удивительно, что в кино подобный образ также получил широкое распространение. Достаточно лишь вспомнить знаменитого Ганнибала Лектора («Молчание ягнят»), двуликого доктора Джекилла («Доктор Джекилл и мистер Хайд») или доктора Ноу («Доктор Ноу»), антагониста самого первого фильма о Джеймсе Бонде.

Доктор Ноу, первый злодей «Бондианы»

Мудрые советчики

Хотя зачастую ученые предстают на экране в неприглядном свете, многие фильмы напоминают нам, что на самом деле их профессия является благороднейшим ремеслом, неотделимым от жестких моральных устоев и незаурядной проницательности. Герои таких картин — мудрые наставники, уроки которых всегда оказываются тем самым барьером, что отделяют мир от погружения в хаос. К таким персонажам можно отнести всеми любимого профессора Дамблдора (франшиза «Гарри Поттер»), приемного отца Хеллбоя Тревора Бруттенхолма («Хеллбой: Герой из пекла») и Шона Мэгуйайра («Умница Уилл Хантинг»).

Шон Мэгуайр и Уилл Хантинг, «Умница Уилл Хантинг»

Гениальные социофобы

Деятельность ученого часто предполагает отречение от остального мира, погружение в предмет исследования и посвящение всего себя поиску ответов на тайны Вселенной. Слугам науки не всегда есть дело до внешнего мира, поэтому многие из них попросту утрачивают способность взаимодействовать с другими людьми. Шелдон Купер («Теория Большого взрыва») с самого детства считался по-настоящему гениальным человеком, но освоить базовые социальные навыки он сумел только благодаря помощи верных друзей, сопровождавших его на жизненном пути. Джон Нэш («Игры разума») также нашел общий язык с миром только после долгих лет борьбы с иллюзиями, навеянными его больным разумом, и попыток научиться видеть реальность такой, какая она есть. И конечно же, нельзя не упомянуть всеобщего любимчика, палеонтолога Росса Геллера («Друзья»), питавшего симпатию к красотке Рэйчел.

Джон Нэш, «Игры разума»

Бесстрашные первооткрыватели

Персонажи этой группы — супергерои без суперспособностей, рыцари науки, пробивающие путь к цели не только острым умом, но и кулаками. Они напоминают нам, что ученый не обязан быть скучным всезнайкой в халате, ведь никому не чужд дух настоящих приключений. Главным олицетворением подобного амплуа, безусловно, является культовый доктор Индиана Джонс (франшиза «Индиана Джонс»), недавно появившийся на больших экранах в последний раз. К числу бесстрашных первооткрывателей также относятся Роберт Невилл («Я — легенда»), отчаянно искавший лекарство для почти уничтоженного зомби-вирусом человечества, и доктор Алан Грант («Парк юрского периода»), не раз спасавший людей от разбушевавшихся кровожадных динозавров.

Индиана Джонс, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Супергерои и суперзлодеи с научной степенью

Пришла пора перейти от условных супергероев к настоящим персонажам кинокомиксов. Этот жанр подарил миру немало ярких персонажей, обладающих научной степенью. Фильмы Marvel, DC и других студий предлагают огромный набор разнообразных историй об ученых, по той или иной причине обретших невероятные силы и решивших использовать их для спасения людей или же для их порабощения: от Курта Коннорса («Новый Человек-паук») до Брюса Беннера («Мстители»), от Барри Аллена («Флэш») до мистера Фриза («Бэтмен и Робин»).

Брюс Беннер и Тони Старк, «Мстители»

Ученые в комедиях

Отдельного упоминания достойны персонажи, призванные не столько дать зрителям достоверные представления об ученых и тонкостях их профессии, сколько подарить аудитории несколько приятных моментов веселья. Сложные приборы и пробирки в руках таких героев превращаются в отличный инструмент для гэгов, а сложные теории — в повод для шутки. Рисуя их образ, сложно не заметить в нем сходство со знакомым всем россиянам инженером Александром Тимофеевым («Иван Васильевич меняет профессию») или любимым взрослыми и детьми всего мира Эмметом Брауном («Назад в будущее»). И конечно же, культовым доктором Зло («Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»), идеально спародировавшем антагониста первой части бондианы.

Доктор Зло с приспешниками, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»

Сексуальные ученые

Стереотипы и догмы со временем уходят в прошлое. Если раньше образ ученого был прочно ассоциирован с суровыми великовозрастными мужчинами в белых халатах, то сейчас вряд ли кого-то сможет удивить появление прекрасной женщины в подобном амплуа. А некоторые из таких героинь даже становятся весьма популярными среди широкой аудитории, поэтому и хороших примеров сексуальных исследовательниц в кино можно найти немало: достаточно вспомнить изящную Кэрол Маркус («Стартрек: Возмездие»), смелую Гвен Стейси («Новый Человек-паук») или же отважную Райан Стоун («Гравитация»).

Райан Стоун, «Гравитация»

Гики и нерды

Если в ХХ веке ученые чаще всего представали на экране отстраненными чудаками, грезящими о великих открытиях, то с развитием глобализации миру потребовалось изменить этот заезженный образ. Персонажи с научными степенями перестали быть добрыми или злыми изгоями и превратились в таких же простых любителей комиксов и партий D&D, совмещающих в себе страсть к сложным теоремам и популярной культуре. Подобные персонажи обрели невероятную популярность, поскольку они намного человечнее и ближе к юным зрителям, мечтающим посвятить себя изучению наук. Безусловно, самый значительный вклад в развитие этой тенденции сделал уже упомянутый сериал «Теория Большого взрыва», герои которого ищут ответы на сложнейшие загадки Вселенной, а после со спокойной душой играют в консоли и распаковывают коллекционные фигурки.

Герои «Теории Большого взрыва»

Реалистичные образы и исторические личности

Все описанные нами виды персонажей призваны так или иначе скрасить научную профессию, стилизовать ее, создать на ее основе яркий и запоминающийся образ. Но в кино нашлось место и более приземленным портретам великих ученых, раскрывающих истинную суть их работы и глубокую связь с судьбой всего человечество в целом. К фильмам, взявшим на себя такую непростую функцию, безусловно, относится скорый «Оппенгеймер», ведь Кристофер Нолан не раз говорил, что стремится показать процесс разработки атомной бомбы максимально приближенным к реальности. В число таких картин также входят упомянутые «Игры разума» и оскароносная «Игра в имитацию».