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Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона, 2015: актеры и роли
Avengers: Age of Ultron
Мстители: Эра Альтрона
2015 / США
Трейлер
7.7
Оцените
72
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Мстители: Эра Альтрона, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джосс Уидон
Joss Whedon
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Крис Эванс
Chris Evans
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Элизабет Олсен
Elizabeth Olsen
Аарон Тейлор-Джонсон
Aaron Taylor-Johnson
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Джеймс Спэйдер
James Spader
Пол Беттани
Paul Bettany
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Идрис Эльба
Idris Elba
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Энди Серкис
Andy Serkis
Энтони Маки
Anthony Mackie
Дон Чидл
Don Cheadle
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