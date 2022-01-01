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Мстители: Эра Альтрона Мстители: Эра Альтрона
Киноафиша Фильмы Мстители: Эра Альтрона Мстители: Эра Альтрона, 2015: актеры и роли
Avengers: Age of Ultron Мстители: Эра Альтрона 2015 / США
7.7 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Мстители: Эра Альтрона, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джосс Уидон Джосс Уидон Joss Whedon
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Коби Смолдерс Коби Смолдерс Cobie Smulders Элизабет Олсен Элизабет Олсен Elizabeth Olsen Аарон Тейлор-Джонсон Аарон Тейлор-Джонсон Aaron Taylor-Johnson Джереми Реннер Джереми Реннер Jeremy Renner Джеймс Спэйдер Джеймс Спэйдер James Spader Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Том Хиддлстон Том Хиддлстон Tom Hiddleston Хейли Этвелл Хейли Этвелл Hayley Atwell Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle
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