1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда... Сложные и противоречивые отношения этого «треугольника», наполненные то счастливыми моментами любви и радостью творчества, то остро драматическими поворотами событий и душевными терзаниями, в итоге приведут к трагической развязке – самоубийству поэта.