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Мстители: Эра Альтрона Мстители: Эра Альтрона
Киноафиша Фильмы Мстители: Эра Альтрона Отзывы о фильме «Мстители: Эра Альтрона»
Avengers: Age of Ultron Мстители: Эра Альтрона 2015 / США
7.7 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Мстители: Эра Альтрона»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тессеракт не в моде, в Асгарде всё спокойно, но скоро Мстители устроят новую бойню. «Г.И.Д.Р.А.» недобита, почти не виден «Щ.И.Т.», – прекрасный новый мир вот-вот по швам затрещит. Электронному мозгу понадобилось тело, и теперь на улицах новая тема: сегодня все говорят об Альтроне, потому что он самый крутой на районе. Он – чумовой научный проект: сверхмашина и сверхинтеллект. Он не боится ни танков, ни дуста, он надо всеми, – такой Заратустра. Харизматичный и четкий злодей, – в Южной Корее…

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Mix 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть была супер!✊ надеюсь серию не загубят, надеюсь режиссер останется прежним и мы будем снова в восторге✊ . Вообще я за то чтобы они не торопились... ведь я знаю что необходимо много времени, чтобы подготовить и заложить так сказать прочный фундамент в других фильмах с нашими супер героями, чтобы сложилась полная и цельная картинка, прежде чем они смогут собрать всех вместе для работы в Мстителях 2✊ так что ждемс✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scully 2 апреля 2015, 12:51
Да... Хотелось бы верить, что не загубят!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
ИИ, посчитавший людей угрозой? Серьёзно? Неужели смогут-таки сделать фильм ещё тупее первой части? Вкладывать деньги в реализацию настолько заезженного сюжета - это смело. Хотя что это я, даже пересними они Терминатора с актёрским составом Мстителей - всё равно миллиард кассовых сборов обеспечен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 00:13
ничего не понятно. кто, куда, зачем и почему. и еще, этот зеленый халк мог бы сам все разрулить! он же вообще не уязвим по ходу. короче, спецэффекты 10/10, сюжет 1/10.
15 октября 2015, 00:13 Ответить
5780 15 октября 2015, 00:13
Я ожидал увидеть нечто грандиозное, но сериал про мстителей(точнее та часть, где они воевали с ультором) оказался лучше фильма.



P.S. сериал называется "Мстители могучие герои земли".
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Роман 15 октября 2015, 00:18
У вас ошибка в описание к кинофильму, фильм идет не 2 часа 40 минут, а 2 часа и 12 минут
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Ольга 15 октября 2015, 00:18
блин. это же не урок русского языка✊
15 октября 2015, 00:18 Ответить
екатерина 15 октября 2015, 00:18
Ни о чем фильм. Просто нет сюжета. Диалоги несвязные. Кто куда пошел, зачем пришел, просто тупо какие-то действия, не направленные ни на что. В первой части они все люди, есть чувства, мотивы поступков, надежда на развитие. Во второй части надежды нет. Умерла, блин.
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Axel 15 октября 2015, 00:21
Да-а-а. Предыдущее сообщение просто блещет разумом. Уважаемый, научитесь писать на русском языке и расставлять знаки препинания. Если Вы позиционируете фильм для возраста 12-15 лет, то хотя бы пишите грамотнее!!!
15 октября 2015, 00:21 Ответить
MrRegan 15 октября 2015, 00:21
Я завтра иду сюда в кино на мстители и интересно нормально сняли
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Эра 15 октября 2015, 00:21
идём в воскресенье на IMAX 3D, такое зрелище надо смотреть в высоком качестве..
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Кирилл 15 октября 2015, 00:21
Фильм, конечно крут, но это мне кажется уже больше для детей 12-15 лет! Для взрослых больше спец эффекты пойдут! Очень много мельчишения при экшине. Не понятно иногда было что происходит на экране! Юмора много и он всегда в тему! Ставлю 5/10. Хотелось чего-то более....

А вообще рекомендую к просмотру! За спецэффекты 10/10 юмор 10/10.✊
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Tatvas 11 февраля 2016, 21:29
Жду с нетерпением, недавно пересмотрела все, людей икс, железного человека и мстителей, надеюсь - вторая сать станет только лучше :-)
11 февраля 2016, 21:29 Ответить
Шверценберг 15 февраля 2016, 11:36
Скайнет опять разбушевался !!
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
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