Наша рецензия

Тессеракт не в моде, в Асгарде всё спокойно, но скоро Мстители устроят новую бойню. «Г.И.Д.Р.А.» недобита, почти не виден «Щ.И.Т.», – прекрасный новый мир вот-вот по швам затрещит. Электронному мозгу понадобилось тело, и теперь на улицах новая тема: сегодня все говорят об Альтроне, потому что он самый крутой на районе. Он – чумовой научный проект: сверхмашина и сверхинтеллект. Он не боится ни танков, ни дуста, он надо всеми, – такой Заратустра. Харизматичный и четкий злодей, – в Южной Корее…