Эта коллекция фильмов предлагает зрителю погрузиться в мир роскоши, власти и сложных взаимоотношений среди богатых и влиятельных. От драматических сюжетов о разборках семейных империй до комедийных историй о жизни "на высоком полете", эти фильмы показывают, что значит быть человеком из мира богатства и власти. Исследуйте мир богатства, интриг и борьбы за власть в этих фильмах, которые предоставляют увлекательный взгляд на жизнь олигархов и тех, кто наслаждается всеми благами материального успеха.