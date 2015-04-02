Наша рецензия

Поклонникам Скорсезе и почитателям ДиКаприо история вокруг «Волка с Уолл-стрит» показалась самым настоящим оскорблением: получив пять номинаций на «Оскар», фильм не победил ни в одной. Между тем, свободный от пристрастий зритель понимает, что это досадное обстоятельство не делает работу менее достойной и удачной. Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» В начале фильме Джордан Белфорт – разбогатевший биржевой брокер – предстает перед камерой и…