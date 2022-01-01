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Фильмы по реальным событиям

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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
7.0
биография, спорт, драма
2019, Россия
Спасти Ленинград
Спасти Ленинград
5.0
драма, исторический
2019, Россия
Дикая лига
Дикая лига
6.0
спорт, исторический, драма
2019, Россия
Братство
Братство
5.0
военный, драма
2019, Россия
Так сказал Чарли
Так сказал Чарли
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма
2019, США
Джуди
Джуди
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Код «Красный»
Код «Красный»
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, детектив
2019, Великобритания
Одесса
Одесса
6.0
драма, комедия
2019, Россия
Амундсен
Амундсен
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография, приключения
2019, Норвегия
Идеальный пациент
Идеальный пациент
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6.0
триллер
2019, Швеция
Золотая перчатка
Золотая перчатка
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер, криминал
2019, Германия
Микеланджело. Бесконечность
Микеланджело. Бесконечность
7.0
документальный
2019, Италия / Ватикан
Призраки Шэрон Тейт
Призраки Шэрон Тейт
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер
2019, США
Паваротти
Паваротти
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8.0
документальный, биография, мюзикл
2019, США / Великобритания
Озеро диких гусей
Озеро диких гусей
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, криминал
2019, Китай / Франция
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2019, Италия
Дело Коллини
Дело Коллини
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, криминал, триллер
2019, Германия
Ленин. Неизбежность
Ленин. Неизбежность
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, исторический, биография
2019, Россия
Шахматист
Шахматист
7.0
драма, комедия, биография
2019, Франция
Ржев
Ржев
7.0
военный, драма
2019, Россия
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Просмотр фильмов, основанных на реальных событиях, оставляет совершенно особое ощущение — эти истории настолько диковинные, что их правдивость не хочется подвергать сомнению. Будь то рассказ о тайных сговорах в правительстве, история какого-нибудь неудачника, утершего всем нос своим успехом, или необычный режиссерский взгляд на неоднозначные эпизоды истории. Факты перемешиваются с вымыслом, и хотя достоверность нередко приносится в жертву зрелищности, эти фильмы вдохновляют, потрясают и напоминают о себе намного позже после просмотра.

После таких фильмов возникает желание взять телефон и погуглить, как все происходило в действительности. И тогда открывается новый мир. Реальность оказывается еще более ошеломляющей, и периодически возникает вопрос: как продюсеры могли отказаться от изображения ТАКИХ фактов? Такие поиски могут продолжаться несколько часов, после чего появляется твердая уверенность, что ваша интерпретация событий была бы гораздо интереснее.

На портале Киноафиша вы можете смотреть фильмы, основанные на реальных событиях, в хорошем качестве.

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