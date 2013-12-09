Русский
Poster of The Wolf of Wall Street
8.0
The Wolf of Wall Street - trailer in russian 3
Kinoafisha Films The Wolf of Wall Street
8.0

The Wolf of Wall Street

, 2013
The Wolf of Wall Street
USA / Drama, Crime / 18+
Poster of The Wolf of Wall Street
8.0
The Wolf of Wall Street - trailer in russian 3
The Wolf of Wall Street  trailer in russian 3

Synopsis

Based on the true story of Jordan Belfort, from his rise to a wealthy stock-broker living the high life to his fall involving crime, corruption and the federal government.

Cast

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Jonah Hill
Jonah Hill
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Margot Robbie
Margot Robbie
Jean Dujardin
Jean Dujardin
Gene Hackman
Gene Hackman
Director Martin Scorsese
Writer Terence Winter, Jordan Belfort
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2013
Online premiere 18 March 2014
World premiere 9 December 2013
Release date
22 April 2026 Russia Planeta Inform 18+
2 January 2014 Argentina
22 January 2014 Australia
5 February 2014 Azerbaijan
6 February 2014 Belarus
8 January 2014 Belgium
3 January 2014 Brazil
25 December 2013 Canada
2 January 2014 Chile
24 January 2014 Colombia
26 December 2013 Croatia
16 January 2014 Czechia
9 January 2014 Denmark
1 January 2014 Egypt
7 February 2014 Estonia
3 January 2014 Finland
25 December 2013 France
16 January 2014 Germany
17 January 2014 Great Britain
25 December 2013 Greece
13 February 2014 Hong Kong
26 December 2013 Hungary
26 December 2013 Iceland
25 December 2013 India
21 January 2014 Indonesia
17 January 2014 Ireland
2 January 2014 Israel
23 January 2014 Italy
31 January 2014 Japan
6 February 2014 Kazakhstan
9 January 2014 Kuwait
7 February 2014 Latvia
26 December 2013 Lebanon
21 February 2014 Lithuania
13 February 2014 Macao D
10 January 2014 Mexico C
9 January 2014 Netherlands
26 December 2013 New Zealand R18
26 December 2013 North Macedonia
31 January 2014 Norway
17 January 2014 Pakistan
23 January 2014 Peru
15 January 2014 Philippines
3 January 2014 Poland
9 January 2014 Portugal
10 January 2014 Romania
26 December 2013 Serbia
9 January 2014 Singapore
16 January 2014 Slovakia
27 December 2023 Slovenia
10 January 2014 South Africa
9 January 2014 South Korea
17 January 2014 Spain
10 January 2014 Sweden
23 January 2014 Switzerland 16
14 February 2014 Taiwan
30 January 2014 Thailand 18
3 January 2014 Turkey
25 December 2013 USA
6 February 2014 Ukraine
2 January 2014 Uruguay
31 January 2014 Venezuela
11 January 2014 Viet Nam
MPAA R
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $407,039,432
Production Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Appian Way
Also known as
The Wolf of Wall Street, El lobo de Wall Street, O Lobo de Wall Street, Vlk z Wall Street, Волк с Уолл-стрит, A Wall Street farkasa, Gorg-e Wall Street, Ha'ze'ev mi'Wall Street, Le loup de Wall Street, Lupul de pe Wall Street, Para Avcısı, Sói Già Phố Wall, Uoll-strit bo'risi, Uoll-strit canavarı, Volk z Wall Streeta, Volstrītas vilks, Volstryto vilkas, Vuk s Wall Streeta, Wall Streeti hunt, Wilk z Wall Street, Ο λύκος της Wall Street, Ο λύκος της Γουόλ Στριτ, Вовк з Волл-стріт, Вук са Вол стрита, Вълкът от Уолстрийт, Уолл-стрит қасқыры, 더 울프 오브 월 스트리트, ウルフ・オブ・ウォールストリート, 华尔街之狼, 華爾街之狼, 華爾街狼人

8.0
Rate 145 votes
8.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  281 In the Drama genre  119 In the Crime genre  36 In films of USA  193 In films of 2013  3

Quotes

Jordan Belfort Let me tell you something. There's no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man. And I choose rich every fuckin' time. Because, at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of the limo, wearing a $2000 suit and a $40,000 gold fuckin' watch.
