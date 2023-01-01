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Волк с Уолл-стрит
Награды и номинации фильма Волк с Уолл-стрит
The Wolf of Wall Street
Волк с Уолл-стрит
2013 / США
Смотреть трейлер
7.9
Оцените
138
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Волк с Уолл-стрит
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Оскар 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
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BAFTA 2014
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
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Лучший адаптированный сценарий
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