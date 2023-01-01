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Волк с Уолл-стрит Волк с Уолл-стрит
Киноафиша Фильмы Волк с Уолл-стрит Награды и номинации фильма Волк с Уолл-стрит
The Wolf of Wall Street Волк с Уолл-стрит 2013 / США
7.9 Оцените
138 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Награды и номинации фильма Волк с Уолл-стрит

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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