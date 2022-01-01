Американские банкиры – это особая каста, попасть в которую без связей или невероятных способностей практически невозможно. Воротилы с Уолл-стрит правят миром огромных денег и порой решают судьбу человечества. Вот только в погоне за состоянием они часто забывают о том, что должно быть важно на самом деле.

Пять лучших фильмов про банкиров

В фильмах подборки акулы финансового мира предстают в классическом образе. Жесткие, беспринципные, энергичные и часто готовые идти по головам – это люди, которые наживают огромные состояния, хотя и не всегда честным путем. На их пути встречаются истинные ценности, вот только не все герои смогут их рассмотреть и принять.

Уолл-стрит

Классическая лента, положившая начало циклу фильмов про биржевых маклеров, принесла известность режиссеру Оливеру Стоуну. А исполнитель главной роли Майкл Дуглас получил за нее заветный «Оскар». В центре сюжета история молодого, но амбициозного брокера. Бад готов на все, чтобы пробиться на вершину финансового олимпа. Он мечтает о встрече с легендарным Гордоном Гекко, который заработал состояние на бирже. И вскоре получает шанс начать сотрудничество со своим кумиром. Вот только Гекко не гнушается ничем, если речь заходит о деньгах.

И Баду придется решать, готов ли и он поступиться своими принципами.

Порочная страсть

Картина рассказывает о жизни миллиардера Роберта Миллера. Он нажил свое состояние не совсем честным путем, успешно выпутываясь из различных махинаций. Двойную жизнь он ведет и в семье, изменяя жене с молодой любовницей. В один момент весь тщательно построенный Робертом мир лжи может рухнуть. Любовница погибает во время аварии, а очередная подделка финансового отчета вот-вот всплывет наружу. Вскоре и члены семьи главного героя узнают о том, что он долгие годы их обманывал.

И взамен на молчание потребуют кое-чем поступиться.

Бойлерная

В центре повествования – история молодого парня, который зарабатывает на жизнь, управляя нелегальным казино. Сет мечтает об уважении отца, поэтому решает завязать с незаконной деятельностью. Он изучает азы брокерского дела и устраивается стажером в финансовую компанию. Вскоре молодой человек начинает понимать, как все устроено в фирме. Ее деятельность тоже не вполне законна. Акулы брокерского мира спекулируют на акциях, обманывая потенциальных инвесторов. Работой компании начинает интересоваться ФБР.

А Сету предлагают стать информатором. Но парень все глубже погружается в мир грязных денег.

В погоне за счастьем

В основу сюжета легли мемуары Криса Гарднера, который рассказывает о том, каким непростым для него был путь к успеху. В начале 80-х главный герой живет с женой и маленьким сыном. Все семейные сбережения он потратил на покупку медицинского оборудования, которое теперь не может продать в больницы. Жена устала от безденежья и отсутствия перспектив, поэтому решила развестись. Но сын Криса остался с ним. Мужчина пытается устроиться в брокерскую контору, однако для этого нужно пройти неоплачиваемую стажировку.

Денег у него не остается, поэтому он вместе с мальчиком частенько ночует на улице.

Хороший год

Фильм является экранизацией одноименного романа и знакомит зрителей с Максом. Беспринципный и энергичный биржевой трейдер живет в Лондоне и покоряет вершину за вершиной. Его карьера уверенно идет в гору, и вскоре главный герой может возглавить крупную брокерскую фирму. Но однажды он узнает о смерти своего дяди и о том, что в наследство ему досталось поместье с виноградниками. Макс надеется продать все как можно быстрее, чтобы вернуться в город. Вот только обстоятельства играют против него.