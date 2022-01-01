Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про банкиров
Киноафиша Подборки Фильмы про банкиров

Фильмы про банкиров

Все 20 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Банкир
Банкир
7.0
драма, биография
2020, США
Четверо против банка
Четверо против банка
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, криминал
2017, Германия
Игра на понижение
Игра на понижение
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2016, США
Чувство справедливости
Чувство справедливости
5.0
драма
2016, США
Волк с Уолл-стрит
Волк с Уолл-стрит
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, криминал
2013, США
Духless
Духless
7.0
драма
2012, Россия
Порочная страсть
Порочная страсть
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, триллер
2012, США
Космополис
Космополис
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма
2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
Капитал
Капитал
6.0
драма
2012, Франция
Уолл-стрит. Деньги не спят
Уолл-стрит. Деньги не спят
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, криминал
2010, США
Предел риска
Предел риска
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2010, США
Хороший год
Хороший год
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, мелодрама, комедия
2006, США
В погоне за счастьем
В погоне за счастьем
8.0
комедия, драма
2006, США
Хуже не бывает
Хуже не бывает
6.0
криминал, комедия
2003, США
Вердикт за деньги
Вердикт за деньги
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2003, США
Банк
Банк
6.0
триллер
2001, Австралия / Италия
Бойлерная
Бойлерная
7.0
триллер, драма, криминал
2000, США
Уолл-стрит
Уолл-стрит
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
1987, США
Поменяться местами
Поменяться местами
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1983, США
Эта замечательная жизнь
Эта замечательная жизнь
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, драма, фантастика
1946, США
Сбросить
Жанр
Все Драма Биография Комедия Криминал Триллер Мелодрама Семейный Фантастика
Страна
Все США Германия Россия Франция Канада Италия Португалия Австралия
Год
Все 1940-1949 1980-1989 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Американские банкиры – это особая каста, попасть в которую без связей или невероятных способностей практически невозможно. Воротилы с Уолл-стрит правят миром огромных денег и порой решают судьбу человечества. Вот только в погоне за состоянием они часто забывают о том, что должно быть важно на самом деле.

Пять лучших фильмов про банкиров

В фильмах подборки акулы финансового мира предстают в классическом образе. Жесткие, беспринципные, энергичные и часто готовые идти по головам – это люди, которые наживают огромные состояния, хотя и не всегда честным путем. На их пути встречаются истинные ценности, вот только не все герои смогут их рассмотреть и принять.

Уолл-стрит

Классическая лента, положившая начало циклу фильмов про биржевых маклеров, принесла известность режиссеру Оливеру Стоуну. А исполнитель главной роли Майкл Дуглас получил за нее заветный «Оскар». В центре сюжета история молодого, но амбициозного брокера. Бад готов на все, чтобы пробиться на вершину финансового олимпа. Он мечтает о встрече с легендарным Гордоном Гекко, который заработал состояние на бирже. И вскоре получает шанс начать сотрудничество со своим кумиром. Вот только Гекко не гнушается ничем, если речь заходит о деньгах.

И Баду придется решать, готов ли и он поступиться своими принципами.

Порочная страсть

Картина рассказывает о жизни миллиардера Роберта Миллера. Он нажил свое состояние не совсем честным путем, успешно выпутываясь из различных махинаций. Двойную жизнь он ведет и в семье, изменяя жене с молодой любовницей. В один момент весь тщательно построенный Робертом мир лжи может рухнуть. Любовница погибает во время аварии, а очередная подделка финансового отчета вот-вот всплывет наружу. Вскоре и члены семьи главного героя узнают о том, что он долгие годы их обманывал.

И взамен на молчание потребуют кое-чем поступиться.

Бойлерная

В центре повествования – история молодого парня, который зарабатывает на жизнь, управляя нелегальным казино. Сет мечтает об уважении отца, поэтому решает завязать с незаконной деятельностью. Он изучает азы брокерского дела и устраивается стажером в финансовую компанию. Вскоре молодой человек начинает понимать, как все устроено в фирме. Ее деятельность тоже не вполне законна. Акулы брокерского мира спекулируют на акциях, обманывая потенциальных инвесторов. Работой компании начинает интересоваться ФБР.

А Сету предлагают стать информатором. Но парень все глубже погружается в мир грязных денег.

В погоне за счастьем

В основу сюжета легли мемуары Криса Гарднера, который рассказывает о том, каким непростым для него был путь к успеху. В начале 80-х главный герой живет с женой и маленьким сыном. Все семейные сбережения он потратил на покупку медицинского оборудования, которое теперь не может продать в больницы. Жена устала от безденежья и отсутствия перспектив, поэтому решила развестись. Но сын Криса остался с ним. Мужчина пытается устроиться в брокерскую контору, однако для этого нужно пройти неоплачиваемую стажировку.

Денег у него не остается, поэтому он вместе с мальчиком частенько ночует на улице.

Хороший год

Фильм является экранизацией одноименного романа и знакомит зрителей с Максом. Беспринципный и энергичный биржевой трейдер живет в Лондоне и покоряет вершину за вершиной. Его карьера уверенно идет в гору, и вскоре главный герой может возглавить крупную брокерскую фирму. Но однажды он узнает о смерти своего дяди и о том, что в наследство ему досталось поместье с виноградниками. Макс надеется продать все как можно быстрее, чтобы вернуться в город. Вот только обстоятельства играют против него.

Ему придется задержаться в Провансе, чтобы понять, какие ценности действительно важны людям.

Выбор редакции
Плачь, детка, плачь: 5 романтических фильмов, которые доведут вас до слез
Плачь, детка, плачь: 5 романтических фильмов, которые доведут вас до слез
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши