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Фильмы про бизнес

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Вкус жизни
Вкус жизни
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, мелодрама
2021, Дания / Швеция
Банкиры
Банкиры
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6.0
драма
2021, Швейцария / Франция / Аргентина
COVID-19: Антивирус для Бизнеса
COVID-19: Антивирус для Бизнеса
0.0
документальный
2020, Россия
Ночная жизнь
Ночная жизнь
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5.0
мелодрама, комедия
2020, Германия
Хищники
Хищники
6.0
комедия
2020, Россия
Подсолнух
Подсолнух
2.0
драма
2020, Россия
Рождество в шоколаде
Рождество в шоколаде
5.0
мелодрама
2020, США
Гнездо
Гнездо
6.0
триллер
2019, США
Жадность
Жадность
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, комедия
2019, Великобритания
Капитал в XXI веке
Капитал в XXI веке
7.0
документальный
2019, Франция / Новая Зеландия
Куратор
Куратор
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, драма, криминал
2019, Россия
Махинаторы
Махинаторы
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, исторический
2019, Великобритания
До Нового года осталось…
До Нового года осталось…
Смотреть за 1 рубль
4.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Каникулы off-line 2
Каникулы off-line 2
Смотреть за 1 рубль
3.0
комедия
2019, Казахстан
Русский Бес
Русский Бес
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2018, Россия
Мальчишник в Европе
Мальчишник в Европе
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6.0
комедия
2018, Франция
Операция
Операция "Колибри"
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, Канада
Дрис ван Нотен
Дрис ван Нотен
7.0
биография, документальный
2018, Германия / Бельгия
Вествуд: панк, икона, активист
Вествуд: панк, икона, активист
6.0
документальный
2018, Великобритания
Мне по кайфу
Мне по кайфу
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2018, Франция
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Фильмы про бизнес и про выдающихся предпринимателей не оставляют равнодушными людей, которые увлекаются саморазвитием и стремятся к достижению профессиональных и жизненных целей. Самые мотивирующие и вдохновляющие истории успеха вы найдете в этой подборке.

Крупный бизнес – это сфера реальной человеческой жизни, граничащая с красивым, опасным и захватывающим миром голубого экрана. Именно здесь находят применение таланты, стремления, соперничество и азарт, которые давно потеряли актуальность в других областях современного мира. В бизнесе война соседствует с игрой, риск – с расчетом, а спорт – с красноречием, и именно здесь рождаются настоящие «герои нашего времени». Об этом рассказывают лучшие фильмы про бизнесменов.

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