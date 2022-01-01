Фильмы про бизнес и про выдающихся предпринимателей не оставляют равнодушными людей, которые увлекаются саморазвитием и стремятся к достижению профессиональных и жизненных целей. Самые мотивирующие и вдохновляющие истории успеха вы найдете в этой подборке.

Крупный бизнес – это сфера реальной человеческой жизни, граничащая с красивым, опасным и захватывающим миром голубого экрана. Именно здесь находят применение таланты, стремления, соперничество и азарт, которые давно потеряли актуальность в других областях современного мира. В бизнесе война соседствует с игрой, риск – с расчетом, а спорт – с красноречием, и именно здесь рождаются настоящие «герои нашего времени». Об этом рассказывают лучшие фильмы про бизнесменов.