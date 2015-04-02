Волк с Уолл-стрит
– История биржевого маклера Джордана Белфорта, в 1990 году угодившего на двадцать месяцев за решетку из-за отказа участвовать в грандиозной афере с ценными бумагами, вскрывшей всю коррумпированную сущность Уолл-Стрит и связь оплота делового мира с мафией. Вторым главным героем истории станет агент ФБР, пытающийся обратить Белфорта в информатора.
согласен. ❗️
upd:
3 часа как 10 мин...дайте уже ДиКаприо Оскара, он ведь не успокоится...
10/10 "Американская мечта" во всей красе со всем хорошим и плохим без прикрас...все реально как в жизни, видно, что к материалу "сладкая парочка" подошла со всей серьезностью...
ps все принципы американской экономики как на ладони...удивительно как не зацензурили ✊ , у нас вон боятся личико показать...вот и смотришь на цирк типа Сердюкова
pps по фильму Белфорт не так уж и плох получился, из него вполне бы вышел борец за идею, если бы на поворотах так не заносило (сцена в самолете просто 100/10, ребята жгли напалмом, повезло, что первый класс✊ )...лучшие продажи - в массы, чем не слоган ✊
Хронометраж всё же чувствуется, но пересматривать точно буду. Поганистость протагониста и компании нисколько не отвращает, наоборот, интересно смотреть, каково это ходить по краю и ловить кайф. Причем, идейная борьба за денежные знаки показана шикарно и с не меньшим драйвом, чем процесс освоения добытого.
Интересно, все свои фишки Джордан сам придумал или позаимствовал? Если так поразмыслить, то много чего ведь используется и насаждается и в наших компаниях, особенно если есть западные "консультанты". По части зомбирования сотрудников до состояния счастливых идиотов, к примеру. Не говоря уже о техниках продаж.
Я недавно была в таком офисе. Мартышки и львы у них не бегают, а котэ разгуливает свободно. На самокате можно поездить, разрешаются тапочки и босиком тоже можно. Кругом диванчики. Захотелось, работай лежа. Может они там тоже ширяются и оргии устраивают, а в обеденный перерыв у них очередь на дрочку в туалете. Не удивлюсь, если так, уж очень они там озабочены расслабленностью своих сотрудников.
Цитата (Foggy, 29/12/2013 - 16:01:13):
Может и дадут Лео Оскара. Глобус вот дали. Но как по мне, так МакКонахи за 10 минут присутствия в кадре уделывает всех вместе с ДиКаприо в придачу.
не согласен, да в трейлере его удачно перевели ✊ , но фишка в том, что ему нужно было сыграть всего лишь одну роль, а у ДиКаприо должен был быть процесс эволюции показан - дескать человек хотел - человек добился, или как из задрота стать королем...и хотя первая часть была скомкана достаточно (зато разжевана на примере наемной компании толстых фриков и качка на стероидах ✊ ), на второй так он отжег и получше махания руками и инструкции за столом сколько раз нужно спустить для того, чтобы перейти в состояние релаксации ✊ .
ps Если он без дублера делал кусок, когда разбил Феррари, за одну поездку от телефонного автомата до умирающего жирдяя я бы Оскара дал автоматом, сидя в жюри, это не считая уже упомянутого самолета, метания омаров в агентов фбр (за диалоги отдельное спасибо, лексика не подкачала), совращения мамаши и кучи прочего веселого отжига под возвышенным состоянием и без, чтобы не спойлерить, и при этом не скатиться в полное говно-человека (отдельные трухлявые критики так кипятком писали от фильма, ибо он не политкорректный и достаточно правдивый, показывает все до изнанки), это, я считаю, та еще задачка...просто надо видеть такое шоу ✊
Можно БЫЛО заработать денег. Сейчас нет, но периодами да. Как говорил один из каких то старых магнатов, - "у меня был друг, брокер в 80-х. Так вот он еле сводил концы с концами, но потом когда пошла "волна" и все росло 5-7 лет, он стал миллионером и думал что это его заслуга". Так что мальчики и девочки, наша волна первая была в 90-х, вторая с 2002 по 2007г. Теперь третья, не обязательно что будет при нашей жизни..✊
Кстати, надо впоследствии постараться перезаценить сабж в оригинале, ибо да, - столь сочных fuck-ов и экспрессий никакой дубляж, думаю, не заменит.
8.5/10
PS Очень позабавила сцена посадки главгероя в Феррари. Смеялся от души.
PPS Марго Робби прям сестра Эбби Корниш: обе такие симпатяшные.
какие они нафиг крутые...государственные содержанцы...вон на Набиуллину посмотришь, так все сексуальное желание пропадет (при том, что она больше на другой типаж ботанички смахивает, типа Медведева в юбке)...
Это все легко объяснимо: у американских аналогов (и это очень хорошо видно в фин. секторе, не зря у них там бык стоит на Wall-street, Скорсезе выдерживает темп и напор повествования в характерной менере "bully" на протяжении почти всего фильма, а то можно было бы легко скатиться в банальщину, и зритель расплылся бы по креслу, зевая) хотя бы глазки горят, и энтузиазм хлещет, что аж до уровня сектантства в процессе приобретения бабла из воздуха доходит...а у русских че? пришел сказал "дай денег дядя П на стройку в 5 раз больше, тк мой троюродный братик с твоей троюродной сестричкой 1 раз трахнулись в подъезде", и здравствуйте, миллиарды из налогов нарисованные (отличная, кстати, схема, дядя П, сомневаюсь, что можно запустить бизнес с такими показателями для личных доходов избранных лиц {читай, руководителей}, тк масштаб схемы с n-м кол-вом миллионов налогоплательщиков какбэ намекает; это тебе не изобрести онлайн-сервис для общения хомячков и потом продать акций этого сервиса идиотам с лишними деньгами, ему дядины П результаты и не снились ✊ )....пфффффф скукота ✊ ...вон праздник хоть себе устроили (точнее им устроил дядя П за гос. счет) на спортсменов вживую посмотрят убогие, порадуются немножко
В целом, вроде бы – очередная подачка для нищих. Деньги не главное в жизни, лучше жить в любви, чем… и прочее бла-бла-бла.
Но Скорцезе, сценой в метро, показывает свое отношение ко всему этому. Респект.
Хз не увидел я там отношения режиссера...по мне так это в чистом виде описание, прям как в истории "Жития" писали ✊ , в принципе достаточно объективная картинка конкретного индивидуума, который был небогат, с женой, мотивировавшей стать миллионером, и кучей притязаний и амбиций, потом дорвался до денег и связался с куклой, которая купилась на бумажки, отвернувшись, как только муж попал под суд и завяз а проблемах с наркотой...с другой стороны агент в метро, который считает, что ничем не хуже индивидуума, а еще была сценка,когда они поплыли спасать бумажки умершей тетки, ничуть не беспокоясь о метео-условиях, и супер-пупер яхта с вертолетом помахала ручкой...а потом жена с подружкой с матросами вытанцовывали...здесь нет оды богатству или бедности, чистое описание и наблюдение - тут вот так, а здесь иначе...оценки на усмотрение зрителя оставлены, я бы сказал...кто-то будет слюни пускать на образ жизни Белфорта, или ухмыляться "вот идиот-то все профукал, а я сижу в 13-комнатной квартире, с денежками за границей, и мне не нужны родственники чешской стриптизерши, чтобы вывезти мои ден. знаки"(сомневаюсь, что Скорсезе в его 70 с хвостиком и послужным списком из огромного кол-ва фильмов можно отнести к этой категории людей ✊ ), кому-то жалко станет целеустремленного молодого человека, единственной целью которого в жизни были значки с вертикально перечеркнутой S и власть, на них купленная...тут как всегда, мнений много, главное, что фильм хорош ✊
хы, объединенными усилиями мы нашли ляп ✊ , я полез проверять, тк четко помню, что в начале он на Феррари ехал, когда голова блондинки вверх-вниз двигалась ✊ , хвастался, что она у него белая была, а не красная...там четко видны лошадки были и спереди, и сзади, я не мог ошибиться...а потом промотал на похождения под таблетками и точно Countach белый...как так...продал что ли Белфорт Феррари ✊ , а Countach зверское старье, кажется, ее до моего рождения еще выпускали...те там минимум 10-летка получается...ну или 5-летка 100% ✊
Я тоже думаю пора✊
пффффф нафига вообще куда-то идти, качаешь web-dl (или что есть в наличии с качеством получше), подкатываешь кресло прямо перед плазмой 42ой на расстоянии пары метров (или какое у тя там тв), напротив ставишь маленькую мягкую табуреточку для нижних конечностей, рядом чуть справа столик с газировкой (или чем покрепче, кто употребляет), попкорн не советую, тк фильм интенсивный...а ну да мб еще нужно будет знание английского, но щаз почти все уже грамотные вроде ✊
[profit] наслаждаешься ✊
Похоже тем, что у нас хотели быть такими, но во первых разница 15 лет (уже не было так беззаботно весело в конце 90-х), во вторых, там на волну попадали иногда совсем молодые (от того они так весело и торчали). Вообщем и целом, можно только позавидовать Бэлфорту, сидя у себя в панельной двушки в Питере.✊
Да все равно как мелко было это все у нас, хоть и не патриотично так говорить✊ какос не тот, машины все больше 9тки были....
Я 10/10 поставилА :) так что фигня ваша теория!
У Вас, вероятно, хорошее чувство юмора✊
Наркота и бритые киски - никогда не выйдут из моды✊ это мы стареем..
Ди каприо только порадовал на высоте.
3/10
Телки, сиськи, драгс и рок-н-ролл.✊ ✊ ✊
На самом деле, голых теток и порнушные сцены могли бы сократить или вообще не показывать. Но без этого фильм бы не был таким смешным. Где-то прочла, что всё должно было выглядеть еще более откровенным, но из-за угрозы влететь в уровень порнофильма сцены с голыми телками и сексом сделали полайтовее.
Читала много не довольных ханженских выпадов в сторону того, что фильм пропагандирует наркотики, легкие деньги и т.п. Забавно, что любой сюжет, показанный на тему реалий нашей жизни подвергается критике и освистыванию в то время, как розовые сопли тоже порядком всех утомили. И геи, и наркота, и шлюхи, и вот тебе уже пропаганда. Я всецело ЗА, чтобы показывали именно реальную жизнь, но делали это не без юмора, как в данном фильме.
Вчера стала свидетелем того, откуда растут ноги, у ставших популярными тренингами по успеху, продажам, окучиванию и обдурачиванию людей. Америка же! Только отстали мы от них в этих вопросах лет на 15, ибо помню всю эту тему в начале 2000-х. Сетевуха и прочие финансовые пирамиды. "Продай мне эту ручку" - известный боян, которым дрючат манагеров на собеседованиях.
Думаю, у многих после просмотра будет стимул заработать много-много-много денег. Учитывая, что в нашем "честном" государстве такие вещи довольно легко прикрывать и крышевать. В общем, фильм -стимул и пособие для ворья. Правда, так легко, как лет 20 назад такие штуки не прокатят, ибо люди уже научены наЕ...ловом и не настолько легковерные.
Ну что еще сказать? Осталась раздосадована тем, что Макконахи оказалось так мало. Фактически, у него эпизодическая роль. Многие его не узнали из-за худобы +эта причесочка. Сцена из ресторана - угар. Хочется почаще его видеть в подобных ролях.
Так же, не оставил равнодушным напарник Ди Каприо - Донни. Отличная игра! Где-то прочла, что он снимался за совсем минимальный для актера гонорар, т.к. очень мечтал сняться у Скорцезе.
Упоротый Лео, скатывающийся вниз по лестнице в сторону своей Феррари-забавное зрелище.
Да, по поводу того, что женщины поставят не более 5, это, скорее к тем, кто живет первый день или верит в любовь до гробовой доски. Но, опять же, всех мужиков судить по одному богатенькому буратино с крышесносом от власти и бабла не очень правильно. Да и у всех отношения в семье разные
В общем, моё ИМХО 10/10. Надеюсь, Лео уже дадут Оскар. Он по праву его заслужил✊
Если еще не сходили, подумайте стоит ли... Я уже давно писала отзыв в теме Гэтсби. Мне совершенно фильм никак. Слиииишком затянутый, хотя декорации красивые. Но не люблю я такого рода фильмы, где поют-танцуют и всё вращается/превращается. Но лучше составить собственное мнение, а для этого, конечно же, посмотреть. Удивительно, что те, кто от него остался в восторге не мог поверить в то, что такой фильм может реально не понравиться. У меня было горькое ощущение того, что я какая-то не правильная❗️
Тему-Американская Мечта и способы ее достижения-конечно, новой в кинематографе уже никак не назовешь, но актуальность она не утратила
Лео- потрясающий актер, дайте уже чуваку Оскара✊
Да шоо вы говорите? Всегда смешно слушать вот таких Икспертов, которые считают себя гуру кино✊ А у Скорсезе всегда были отличные фильмы, между прочим
Братан - фиаско!✊
да, это, видимо, от недостатка информации о моей скромной персоне✊
называется, не к чему придраться. его смутил 87 год рождения, ибо это приговор. "сначала школу закончишь, а потом поговорим" (с)
✊ ахаах, прелесть, не видела еще ))
но фильм противный, скучный и бессмысленный!
не понятно к чему ведущий!
для широкого экрана слишком откровенный!
5 баллов из 10ти только из-за Ди Каприо!
