Волк с Уолл-стрит - дублированный трейлер 3
Волк с Уолл-стрит. Дублированный трейлер 3

Волк с Уолл-стрит. Дублированный трейлер 3

Дата публикации: 29 апреля 2022
Волк с Уолл-стрит – История биржевого маклера Джордана Белфорта, в 1990 году угодившего на двадцать месяцев за решетку из-за отказа участвовать в грандиозной афере с ценными бумагами, вскрывшей всю коррумпированную сущность Уолл-Стрит и связь оплота делового мира с мафией. Вторым главным героем истории станет агент ФБР, пытающийся обратить Белфорта в информатора.
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 28/09/2013 - 15:08:57):офигительнейший трейлер! Скорсезе, Дикаприо и загримированный МакКонахи - маст си!



согласен. ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
ДиКаприо - это как Де Ла Хойя в боксе, золотой мальчик то бишь Голливуда...на него все супер-роли с детства сыпятся, такое ощущение...как открыл его фильмографию, что ни фильм, то годный + иногда этапные работы в духе Титаника, Отступников и др...а в Рашке на февраль премьеру задвинули...ну будем надеяться web-dl в сети до февраля англ. появится ✊ , и нам покажут как зажигать с кучей бабла ✊ , а то унылые примеры типа Джобса нифига не пахнут "американской мечтой" во всей красе, и приходится снимать что-то в духе Pain & Gain ✊

upd:

3 часа как 10 мин...дайте уже ДиКаприо Оскара, он ведь не успокоится...

10/10 "Американская мечта" во всей красе со всем хорошим и плохим без прикрас...все реально как в жизни, видно, что к материалу "сладкая парочка" подошла со всей серьезностью...

ps все принципы американской экономики как на ладони...удивительно как не зацензурили ✊ , у нас вон боятся личико показать...вот и смотришь на цирк типа Сердюкова

pps по фильму Белфорт не так уж и плох получился, из него вполне бы вышел борец за идею, если бы на поворотах так не заносило (сцена в самолете просто 100/10, ребята жгли напалмом, повезло, что первый класс✊ )...лучшие продажи - в массы, чем не слоган ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ну что тут скажешь...праздник.

Хронометраж всё же чувствуется, но пересматривать точно буду. Поганистость протагониста и компании нисколько не отвращает, наоборот, интересно смотреть, каково это ходить по краю и ловить кайф. Причем, идейная борьба за денежные знаки показана шикарно и с не меньшим драйвом, чем процесс освоения добытого.

Интересно, все свои фишки Джордан сам придумал или позаимствовал? Если так поразмыслить, то много чего ведь используется и насаждается и в наших компаниях, особенно если есть западные "консультанты". По части зомбирования сотрудников до состояния счастливых идиотов, к примеру. Не говоря уже о техниках продаж.

Я недавно была в таком офисе. Мартышки и львы у них не бегают, а котэ разгуливает свободно. На самокате можно поездить, разрешаются тапочки и босиком тоже можно. Кругом диванчики. Захотелось, работай лежа. Может они там тоже ширяются и оргии устраивают, а в обеденный перерыв у них очередь на дрочку в туалете. Не удивлюсь, если так, уж очень они там озабочены расслабленностью своих сотрудников.



Цитата (Foggy, 29/12/2013 - 16:01:13):

Может и дадут Лео Оскара. Глобус вот дали. Но как по мне, так МакКонахи за 10 минут присутствия в кадре уделывает всех вместе с ДиКаприо в придачу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 13/01/2014 - 23:56:10):Может и дадут Лео Оскара. Глобус вот дали. Но как по мне, так МакКонахи за 10 минут присутствия в кадре уделывает всех вместе с ДиКаприо в придачу.

не согласен, да в трейлере его удачно перевели ✊ , но фишка в том, что ему нужно было сыграть всего лишь одну роль, а у ДиКаприо должен был быть процесс эволюции показан - дескать человек хотел - человек добился, или как из задрота стать королем...и хотя первая часть была скомкана достаточно (зато разжевана на примере наемной компании толстых фриков и качка на стероидах ✊ ), на второй так он отжег и получше махания руками и инструкции за столом сколько раз нужно спустить для того, чтобы перейти в состояние релаксации ✊ .

ps Если он без дублера делал кусок, когда разбил Феррари, за одну поездку от телефонного автомата до умирающего жирдяя я бы Оскара дал автоматом, сидя в жюри, это не считая уже упомянутого самолета, метания омаров в агентов фбр (за диалоги отдельное спасибо, лексика не подкачала), совращения мамаши и кучи прочего веселого отжига под возвышенным состоянием и без, чтобы не спойлерить, и при этом не скатиться в полное говно-человека (отдельные трухлявые критики так кипятком писали от фильма, ибо он не политкорректный и достаточно правдивый, показывает все до изнанки), это, я считаю, та еще задачка...просто надо видеть такое шоу ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 28/01/2014 - 08:01:36):

Можно БЫЛО заработать денег. Сейчас нет, но периодами да. Как говорил один из каких то старых магнатов, - "у меня был друг, брокер в 80-х. Так вот он еле сводил концы с концами, но потом когда пошла "волна" и все росло 5-7 лет, он стал миллионером и думал что это его заслуга". Так что мальчики и девочки, наша волна первая была в 90-х, вторая с 2002 по 2007г. Теперь третья, не обязательно что будет при нашей жизни..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
"Великого Гэтсби" я как-то сознательно проигнорировал, а вот эту работу Ди Каприо решил заценить в полной мере, ибо плюс сам Мартин, а он умеет рассказывать. И, действительно, за неслыханные 3 часа времени практически не смотришь по сторонам (такого легкого хронометража я как-то не припомню). Глубоких переживаний фильм, конечно, не вызывает, но то, как он живо и ярко поставлен вызывает только очередное уважение к Скорсезе. Можно, кстати, рекомендовать его как некое пособие для сегодняшних расплодившихся менеджеров по продажам и начинающих предпринимателей. Лента не таит в себе каких-либо особых сюрпризов, но наблюдать за ней, повторюсь, довольно интересно.

Кстати, надо впоследствии постараться перезаценить сабж в оригинале, ибо да, - столь сочных fuck-ов и экспрессий никакой дубляж, думаю, не заменит.



8.5/10



PS Очень позабавила сцена посадки главгероя в Феррари. Смеялся от души.

PPS Марго Робби прям сестра Эбби Корниш: обе такие симпатяшные.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
um007 2 апреля 2015, 12:51
Прекрасная работа Ди Каприо! Надо смотреть в связке с "Великим Гетсби". Тогда явно видно, что за почти сто лет Америка так ничему и не научилась. Деньги из воздуха, вот оно счастье! Да и что ждать от эмигрантов всех мастей и национальностей, преступников и бездельников, бежавших в новые земли за дармовой удачей? В фильме на первый взгляд много фривольностей. Но сравните все это с жизнью российских банкиров, корпативами крутых компаний. Так оно всё и есть. Только у наших фантазия победнее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
корпативами крутых компаний

какие они нафиг крутые...государственные содержанцы...вон на Набиуллину посмотришь, так все сексуальное желание пропадет (при том, что она больше на другой типаж ботанички смахивает, типа Медведева в юбке)...

Это все легко объяснимо: у американских аналогов (и это очень хорошо видно в фин. секторе, не зря у них там бык стоит на Wall-street, Скорсезе выдерживает темп и напор повествования в характерной менере "bully" на протяжении почти всего фильма, а то можно было бы легко скатиться в банальщину, и зритель расплылся бы по креслу, зевая) хотя бы глазки горят, и энтузиазм хлещет, что аж до уровня сектантства в процессе приобретения бабла из воздуха доходит...а у русских че? пришел сказал "дай денег дядя П на стройку в 5 раз больше, тк мой троюродный братик с твоей троюродной сестричкой 1 раз трахнулись в подъезде", и здравствуйте, миллиарды из налогов нарисованные (отличная, кстати, схема, дядя П, сомневаюсь, что можно запустить бизнес с такими показателями для личных доходов избранных лиц {читай, руководителей}, тк масштаб схемы с n-м кол-вом миллионов налогоплательщиков какбэ намекает; это тебе не изобрести онлайн-сервис для общения хомячков и потом продать акций этого сервиса идиотам с лишними деньгами, ему дядины П результаты и не снились ✊ )....пфффффф скукота ✊ ...вон праздник хоть себе устроили (точнее им устроил дядя П за гос. счет) на спортсменов вживую посмотрят убогие, порадуются немножко
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 06/02/2014 - 18:37:44):

В целом, вроде бы – очередная подачка для нищих. Деньги не главное в жизни, лучше жить в любви, чем… и прочее бла-бла-бла.

Но Скорцезе, сценой в метро, показывает свое отношение ко всему этому. Респект.

Хз не увидел я там отношения режиссера...по мне так это в чистом виде описание, прям как в истории "Жития" писали ✊ , в принципе достаточно объективная картинка конкретного индивидуума, который был небогат, с женой, мотивировавшей стать миллионером, и кучей притязаний и амбиций, потом дорвался до денег и связался с куклой, которая купилась на бумажки, отвернувшись, как только муж попал под суд и завяз а проблемах с наркотой...с другой стороны агент в метро, который считает, что ничем не хуже индивидуума, а еще была сценка,когда они поплыли спасать бумажки умершей тетки, ничуть не беспокоясь о метео-условиях, и супер-пупер яхта с вертолетом помахала ручкой...а потом жена с подружкой с матросами вытанцовывали...здесь нет оды богатству или бедности, чистое описание и наблюдение - тут вот так, а здесь иначе...оценки на усмотрение зрителя оставлены, я бы сказал...кто-то будет слюни пускать на образ жизни Белфорта, или ухмыляться "вот идиот-то все профукал, а я сижу в 13-комнатной квартире, с денежками за границей, и мне не нужны родственники чешской стриптизерши, чтобы вывезти мои ден. знаки"(сомневаюсь, что Скорсезе в его 70 с хвостиком и послужным списком из огромного кол-ва фильмов можно отнести к этой категории людей ✊ ), кому-то жалко станет целеустремленного молодого человека, единственной целью которого в жизни были значки с вертикально перечеркнутой S и власть, на них купленная...тут как всегда, мнений много, главное, что фильм хорош ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Скорсезе и Лео давно зарекомендовали свою связку, поэтому идти на фильм нужно без раздумий! Они шлак в прокат не катят)) Весьма откровенный фильм во всех отношениях. Конечно в современном мире так скорее всего офисные клерки и манагеры не развлекаются. Разве что их руководители узким кругом посещают публичные дома, но уж людьми в мишень не кидают и в туалетах не уединяются не по назначению. По большому счету, если откинуть все веселухи, то показаны человеческие недостатки (даже если не брать в расчет наркотики и чрезмерный разврат).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 07/02/2014 - 21:39:32):Это не Феррари, это Ламборгини Кунташ

хы, объединенными усилиями мы нашли ляп ✊ , я полез проверять, тк четко помню, что в начале он на Феррари ехал, когда голова блондинки вверх-вниз двигалась ✊ , хвастался, что она у него белая была, а не красная...там четко видны лошадки были и спереди, и сзади, я не мог ошибиться...а потом промотал на похождения под таблетками и точно Countach белый...как так...продал что ли Белфорт Феррари ✊ , а Countach зверское старье, кажется, ее до моего рождения еще выпускали...те там минимум 10-летка получается...ну или 5-летка 100% ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ахахах, обалденно! По радости и восторгу от фильма похоже на Джанго. И это и правда черная комедия, была уверенна драма/триллер, но слава богу после 12 лет рабства и того подобного глоток свежего воздуха, остроумия, отличнейшего юмора и НЕ жополизства, чем грешат жаждущие Оскара голливудодельцы. Дикаприо Оскара, Оскара! Я прям заклинаю, ну 5-я номинация! Отличный монтаж, сценарий, влюблена в эти 3 часа ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Миленько, медитативно, в духе "99 франков". Миленько, потому что жизненно, медитативно, потому что в некоторых сценах, таких как речи Ди Каприо у микрофона, напрочь отключается мозг минут на 10, а в духе "99 франков", потому что порно-весело-задорно. Вообще, если осмотреться вокруг себя, то можно увидеть, что многие люди так и живут, в меньших масштабах порой, но циклы включился-отработал-закинулся-занюхал-отключился и по новой с обязательными сценами с женой оооочень распространены.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм, тут со всеми соглашусь. Почти калька с Казино, все один в один. Но это вечный рассказ, украл\выпил\тюрьма. Можно только позавидовать таким людям, они поймали "волну", а волны они могут и не прийти вообще в течении жизни. Так что какос, шлюхи, тачки это антураж, люди эти реально сильные и харизматичные, иначе каждый из нас мог бы провернуть такой фокус, и я уверен 90% бы не остановила угроза тюрьмы. Ди , как всегда хорош, я тут совершенно не увидел, как его переиграл Мэтью (который судя по виду, забежал со съемок Далласского клуба ), совсем нет, глупости. Хоть тут во многом характер самого Лео, он страдает от тех же недугов.✊ Скорсезе - мастодонт, но начал повторятся. все таки 8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (galmarus, 08/02/2014 - 23:01:22):

Я тоже думаю пора✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А кстати по соседству, возможно даже бухал с Бэлфортом, Патрик Бэйтман✊ И даже оценивал его костюм, наверное руки не дошли у него, завалить Бэлфорта❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
FOX, для сравнения: я поставила 2/10 Гэтсби и 10/10 Волку...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 09/02/2014 - 22:53:18):А то сама пойду смотреть

пффффф нафига вообще куда-то идти, качаешь web-dl (или что есть в наличии с качеством получше), подкатываешь кресло прямо перед плазмой 42ой на расстоянии пары метров (или какое у тя там тв), напротив ставишь маленькую мягкую табуреточку для нижних конечностей, рядом чуть справа столик с газировкой (или чем покрепче, кто употребляет), попкорн не советую, тк фильм интенсивный...а ну да мб еще нужно будет знание английского, но щаз почти все уже грамотные вроде ✊

[profit] наслаждаешься ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/02/2014 - 01:57:41):

Похоже тем, что у нас хотели быть такими, но во первых разница 15 лет (уже не было так беззаботно весело в конце 90-х), во вторых, там на волну попадали иногда совсем молодые (от того они так весело и торчали). Вообщем и целом, можно только позавидовать Бэлфорту, сидя у себя в панельной двушки в Питере.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, женщинам и девушкам трудно смотреть будет этот фильм, они все будут сильно комплексовать. Они явно показывают, относительную важность существования женщин ✊ ✊ Поэтому любая девушка поставит не более 5 баллов, и это лишний раз доказывает мою мысль✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЕленаЕлена 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ну что тут скажешь, ярко, живо, пошло, откровенно ✊ , но КРУТО ✊ !!! Лео молодец ✊ 3 часа пролетели как один. Правда периодически волосы на голове начинали шевелиться от откровенности (секс, наркотики, шлюхи, нецензурная брань и тд) этого фильма ❗️ Теперь понимаю, почему где-то урезали, а где-то и вообще запретили его к прокату . Страх и ненависть в Ласвегасе нервно курят в сторонке Ну и пожалуй людям с устойчивыми моральными принципами, пуританским воспитанием и неустойчивой психикой, лучше не смотреть ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/02/2014 - 23:10:48):

Да все равно как мелко было это все у нас, хоть и не патриотично так говорить✊ какос не тот, машины все больше 9тки были....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 10/02/2014 - 22:46:53



Я 10/10 поставилА :) так что фигня ваша теория!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PiroJok, 11/02/2014 - 17:49:28):

У Вас, вероятно, хорошее чувство юмора✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
"Фу! Фильм об офисном планктоне!"- пишет офисный планктон. Зачем принимать так уж на свой счет? Фильм то о веселых приключениях раздолбая и его команды, это кстати комедия...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 14/02/2014 - 12:54:41):

Наркота и бритые киски - никогда не выйдут из моды✊ это мы стареем..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Так долго его ждал. И так быстро разочеровался =(((( . Отстой редкостный. 3 часа , берад. Наркота и бухло ✊ ✊ ✊ .



Ди каприо только порадовал на высоте.



3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Офигенный фильмак! ААААААА! Лео, я тебя обожаю! На протяжении трех часов держать зрителя в таком напряжении. Я лично очень впечатлилась.

Телки, сиськи, драгс и рок-н-ролл.✊ ✊ ✊

На самом деле, голых теток и порнушные сцены могли бы сократить или вообще не показывать. Но без этого фильм бы не был таким смешным. Где-то прочла, что всё должно было выглядеть еще более откровенным, но из-за угрозы влететь в уровень порнофильма сцены с голыми телками и сексом сделали полайтовее.

Читала много не довольных ханженских выпадов в сторону того, что фильм пропагандирует наркотики, легкие деньги и т.п. Забавно, что любой сюжет, показанный на тему реалий нашей жизни подвергается критике и освистыванию в то время, как розовые сопли тоже порядком всех утомили. И геи, и наркота, и шлюхи, и вот тебе уже пропаганда. Я всецело ЗА, чтобы показывали именно реальную жизнь, но делали это не без юмора, как в данном фильме.

Вчера стала свидетелем того, откуда растут ноги, у ставших популярными тренингами по успеху, продажам, окучиванию и обдурачиванию людей. Америка же! Только отстали мы от них в этих вопросах лет на 15, ибо помню всю эту тему в начале 2000-х. Сетевуха и прочие финансовые пирамиды. "Продай мне эту ручку" - известный боян, которым дрючат манагеров на собеседованиях.

Думаю, у многих после просмотра будет стимул заработать много-много-много денег. Учитывая, что в нашем "честном" государстве такие вещи довольно легко прикрывать и крышевать. В общем, фильм -стимул и пособие для ворья. Правда, так легко, как лет 20 назад такие штуки не прокатят, ибо люди уже научены наЕ...ловом и не настолько легковерные.

Ну что еще сказать? Осталась раздосадована тем, что Макконахи оказалось так мало. Фактически, у него эпизодическая роль. Многие его не узнали из-за худобы +эта причесочка. Сцена из ресторана - угар. Хочется почаще его видеть в подобных ролях.

Так же, не оставил равнодушным напарник Ди Каприо - Донни. Отличная игра! Где-то прочла, что он снимался за совсем минимальный для актера гонорар, т.к. очень мечтал сняться у Скорцезе.

Упоротый Лео, скатывающийся вниз по лестнице в сторону своей Феррари-забавное зрелище.

Да, по поводу того, что женщины поставят не более 5, это, скорее к тем, кто живет первый день или верит в любовь до гробовой доски. Но, опять же, всех мужиков судить по одному богатенькому буратино с крышесносом от власти и бабла не очень правильно. Да и у всех отношения в семье разные

В общем, моё ИМХО 10/10. Надеюсь, Лео уже дадут Оскар. Он по праву его заслужил✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 09/02/2014 - 22:53:18):я хочу почитать отзывы от тех ребят, которые не пищат восторженно от Гэтсби. Они более объективны, ИМХО. Народ, есть такие?

Если еще не сходили, подумайте стоит ли... Я уже давно писала отзыв в теме Гэтсби. Мне совершенно фильм никак. Слиииишком затянутый, хотя декорации красивые. Но не люблю я такого рода фильмы, где поют-танцуют и всё вращается/превращается. Но лучше составить собственное мнение, а для этого, конечно же, посмотреть. Удивительно, что те, кто от него остался в восторге не мог поверить в то, что такой фильм может реально не понравиться. У меня было горькое ощущение того, что я какая-то не правильная❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Фильм в целом не плох, даже поучителен, можно разбирать на цитаты

Тему-Американская Мечта и способы ее достижения-конечно, новой в кинематографе уже никак не назовешь, но актуальность она не утратила

Лео- потрясающий актер, дайте уже чуваку Оскара✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Galiina 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень похотливый. Жалею,что потратила 3 часа на него!!! Чем то похож на "Фортуна Вегаса". Посмотрите уже лучше его))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sheddesh, 20/02/2014 - 17:37:33):Тем, кто не знаком с шедеврами мирового кинематографа, простительно восхвалять этот порно комикс.



Да шоо вы говорите? Всегда смешно слушать вот таких Икспертов, которые считают себя гуру кино✊ А у Скорсезе всегда были отличные фильмы, между прочим
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sheddesh, 21/02/2014 - 19:54:11):

Братан - фиаско!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SamantaS 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм просто отвратительный! Какая в нем сверхзадача? О чем должен задуматься уходящий зритель? С таким же успехом можно просто порнуху показать. Нет главной мысли, которую режиссер хотел бы передать простым людям, доверившимся ему. Зачем человек заплатил деньги за билет? Чтобы посмотреть как с жиру бесятся богачи и им это сходит с рук? Не верю! Да если столько наркотиков употреблять и пить, то не реально так быстро завязать, как это показал режиссер. А в фильме главный герой как огурчик, завязал и глазом не успел моргнуть. Хотя даже бросить курить очень тяжело. Да и детей здоровых не может родится у такого наркомана и алкоголика. Финал фильма просто вообще отсутствует. Режиссер сам, как брокер в его фильме, украл у зрителя деньги за билет и обманул, показав нереальный исход событий.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 22/02/2014 - 23:19:15):хмм... хммм... а у нас теперь по возрасту о вкусах рассуждают? )))))

да, это, видимо, от недостатка информации о моей скромной персоне✊

называется, не к чему придраться. его смутил 87 год рождения, ибо это приговор. "сначала школу закончишь, а потом поговорим" (с)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
6.8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 06/03/2014 - 11:44:54





✊ ахаах, прелесть, не видела еще ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 29 октября 2015, 01:18
Оценка
Фильм отстойный. Фикалька сплошная!
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Андрей 10 сентября 2018, 16:40
Оценка
прекрасная актёрская игра всех актёров и потрясающая Ди Каприо!!!
но фильм противный, скучный и бессмысленный!
не понятно к чему ведущий!
для широкого экрана слишком откровенный!
5 баллов из 10ти только из-за Ди Каприо!
10 сентября 2018, 16:40 Ответить
User 2 апреля 2022, 17:34
Отвратительный, как такие фильмы допускают до показа в кинотеатрах???? Пошлый, вульгарный, развращающий, пропогандирующий наркоту, беспопядочный секс…, фу…
2 апреля 2022, 17:34 Ответить
User 18 июля 2022, 15:42
в ответ на сообщение Toporock от 2 апреля 2015, 12:51
Да, заткнись ты уже
18 июля 2022, 15:42 Ответить
8.0 Волк с Уолл-стрит
Волк с Уолл-стрит драма, криминал, 2013, США
