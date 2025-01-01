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Фильмы про офис

Все 25 Онлайн
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Кто убил BlackBerry?
Кто убил BlackBerry?
биография, комедия, драма 2023, Канада
7.0
Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью
Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью
боевик, комедия, фэнтези 2023, Япония
5.0
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
7.0
Любовь на поводке
Любовь на поводке
комедия, мелодрама 2022, Южная Корея
6.0
Мой любимый враг
Мой любимый враг
комедия, мелодрама 2021, США
7.0
Прости за беспокойство
Прости за беспокойство
фантастика 2018, США
6.0
Эксперимент «Офис» 2
Эксперимент «Офис» 2
ужасы, боевик, комедия 2017, США
6.0
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
6.0
Эксперимент «Офис»
Эксперимент «Офис»
ужасы, боевик, триллер 2016, США
6.0
Стажер
Стажер
комедия 2015, США
7.0
Кровососущие ублюдки
Кровососущие ублюдки
комедия, ужасы 2015, США
5.0
Волк с Уолл-стрит
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
8.0
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Невероятная жизнь Уолтера Митти
комедия 2013, США
7.0
Кадры
Кадры
комедия 2013, США
6.0
В компании мужчин
В компании мужчин
драма 2010, США
6.0
Предел риска
Предел риска
драма 2010, США
7.0
Экзамен
Экзамен
триллер 2009, Великобритания
7.0
Парковка
Парковка
ужасы, триллер 2007, США
6.0
Дьявол носит Prada
Дьявол носит Prada
комедия, драма 2006, США
7.0
В погоне за счастьем
В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
Самый главный босс
Самый главный босс
комедия 2006, Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
5.0
Корпоративка
Корпоративка
комедия, ужасы 2006, Великобритания / Германия / Венгрия
6.0
Страх и трепет
Страх и трепет
комедия 2003, Франция / Япония
6.0
Американский психопат
Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.0
Офисное пространство
Офисное пространство
криминал, комедия 1999, США
7.0
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Фильмы, действие которых происходит в офисной среде, часто отражают множество аспектов современной жизни, таких как социальные взаимодействия, влияние технологий на рабочую среду, стресс, борьбу за власть и конкуренцию, а также эмоциональные состояния сотрудников. Они позволяют зрителям увидеть отражение собственной рабочей реальности, часто затрагивая такие темы, как справедливость, солидарность, романтические взаимоотношения и борьба за успех. Такие фильмы обычно обладают комедийными элементами, которые позволяют зрителям расслабиться и часто поднимают настроение.

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