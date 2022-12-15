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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2010

Рейтинг фильмов 2010 года

Аватар: Специальная версия
1 Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Начало
2 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Рапунцель: Запутанная История
3 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Как приручить дракона
4 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Жизнь, как она есть
5 Жизнь, как она есть
комедия 2010, США
8.4
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Принц Персии: Пески времени
6 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
7 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Три богатыря и шамаханская царица
8 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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РЭД
9 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Брестская крепость
10 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Черный лебедь
11 Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.3
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Три метра над уровнем неба
12 Три метра над уровнем неба
драма 2010, Испания
8.2
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Помни меня
13 Помни меня
драма, мелодрама 2010, США
8.2
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Впритык
14 Впритык
комедия 2010, США
8.2
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Легенды ночных стражей
15 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Король говорит!
16 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Гадкий я
17 Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.1
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Рыцарь дня
18 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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О чем говорят мужчины
19 О чем говорят мужчины
комедия 2010, Россия
8.1
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Шрэк навсегда
20 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Команда А
21 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Три дня на побег
22 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
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Бурлеск
23 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Неудержимые
24 Неудержимые
боевик 2010, США
8.1
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Погребенный заживо
25 Погребенный заживо
криминал, триллер 2010, Испания
8.1
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Мегамозг
26 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Социальная сеть
27 Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.1
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Неадекватные люди
28 Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.1
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Железный человек 2
29 Железный человек 2
фантастика, боевик 2010, США
8.0
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Каратэ-пацан
30 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Дьявол
31 Дьявол
ужасы, триллер 2010, США
8.0
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Призрак
32 Призрак
криминал, драма, триллер 2010, США
8.0
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Ученик чародея
33 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
34 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Отличница легкого поведения
35 Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.9
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
36 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Меняющие реальность
37 Меняющие реальность
фантастика, мелодрама 2010, США
7.9
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Хроники Нарнии: Покоритель зари
38 Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения 2010, Великобритания
7.9
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Робин Гуд
39 Робин Гуд
боевик, драма 2010, США
7.9
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Я плюю на ваши могилы
40 Я плюю на ваши могилы
ужасы 2010, США
7.9
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Время ведьм
41 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
42 Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма 2010, США
7.9
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Паранормальное явление 2
43 Паранормальное явление 2
ужасы 2010, США
7.9
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Любовь в большом городе 2
44 Любовь в большом городе 2
комедия 2010, Россия
7.8
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Турист
45 Турист
драма, триллер 2010, США
7.8
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Поп
46 Поп
драма 2010, Россия
7.8
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Ёлки
47 Ёлки
комедия 2010, Россия
7.8
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Неуправляемый
48 Неуправляемый
триллер, драма, боевик 2010, США
7.8
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Меня зовут Кхан
49 Меня зовут Кхан
драма, мелодрама 2010, Индия
7.8
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Чудаки 3D
50 Чудаки 3D
документальный, комедия 2010, США
7.7
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Сумерки. Сага. Затмение
51 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
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Последняя песня
52 Последняя песня
драма 2010, США
7.7
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127 часов
53 127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.7
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Легенда острова Двид
54 Легенда острова Двид
приключения, семейный 2010, Россия
7.7
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Убежище
55 Убежище
триллер, ужасы 2010, США
7.7
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Прошлой ночью в Нью-Йорке
56 Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.7
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Боец
57 Боец
драма 2010, США
7.7
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Любовь и другие лекарства
58 Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия 2010, США
7.7
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Знакомство с Факерами 2
59 Знакомство с Факерами 2
комедия 2010, США
7.7
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13
60 13
драма, триллер 2010, США
7.7
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Бьютифул
61 Бьютифул
драма 2010, Испания / Мексика
7.7
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Норвежский лес
62 Норвежский лес
драма 2010, Япония
7.6
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Ранэвэйс
63 Ранэвэйс
драма, мюзикл 2010, США
7.6
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Железная хватка
64 Железная хватка
драма, вестерн 2010, США
7.6
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Выкрутасы
65 Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт 2010, Россия
7.6
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Сердцеед
66 Сердцеед
комедия 2010, Франция / Монако
7.6
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Шаг вперед 3
67 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
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Как выйти замуж за миллиардера
68 Как выйти замуж за миллиардера
комедия 2010, Великобритания
7.6
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Пирамммида
69 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Замерзшие
70 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Сатисфакция
71 Сатисфакция
драма 2010, Россия
7.5
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Алиса в стране чудес
72 Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.5
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День Святого Валентина
73 День Святого Валентина
комедия, мелодрама 2010, США
7.5
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Сезон охоты 3
74 Сезон охоты 3
детский, анимация 2010, США
7.5
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Доброе утро
75 Доброе утро
комедия 2010, США
7.5
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Детям до 16...
76 Детям до 16...
мелодрама 2010, Россия
7.5
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Книга Илая
77 Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.5
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Орел Девятого легиона
78 Орел Девятого легиона
драма 2010, США
7.5
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Рамона и Бизус
79 Рамона и Бизус
комедия, семейный 2010, США
7.5
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Хищники
80 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Город воров
81 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Артур и война двух миров
82 Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.5
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Месть пушистых
83 Месть пушистых
семейный, комедия 2010, США / ОАЭ
7.5
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Быстрее пули
84 Быстрее пули
боевик 2010, США
7.5
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22 пули. Бессмертный
85 22 пули. Бессмертный
криминал 2010, Франция
7.5
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Мармадюк
86 Мармадюк
семейный, комедия 2010, США
7.5
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Одноклассники
87 Одноклассники
комедия 2010, США
7.5
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Уличные танцы в 3D
88 Уличные танцы в 3D
драма 2010, Великобритания
7.5
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Ешь, молись, люби
89 Ешь, молись, люби
драма 2010, США
7.5
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Побег из Вегаса
90 Побег из Вегаса
комедия 2010, США
7.5
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Край
91 Край
драма 2010, Россия
7.5
Оцените
Кандагар
92 Кандагар
боевик, драма 2010, Россия
7.5
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Мачете
93 Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.5
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Письма к Джульетте
94 Письма к Джульетте
драма, мелодрама 2010, США
7.4
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Копы в глубоком запасе
95 Копы в глубоком запасе
комедия, боевик 2010, США
7.4
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Больше, чем друг
96 Больше, чем друг
мелодрама, комедия 2010, США
7.4
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Мальчики-налетчики
97 Мальчики-налетчики
боевик 2010, США
7.4
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Телохранитель
98 Телохранитель
мелодрама, криминал 2010, США / Великобритания
7.4
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Пила 7
99 Пила 7
ужасы 2010, США
7.4
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Киллеры
100 Киллеры
боевик, триллер, комедия 2010, США
7.4
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