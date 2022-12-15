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1
Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика
2010, США
8.8
Оцените
2
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.8
Оцените
3
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
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4
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.5
Оцените
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5
Жизнь, как она есть
комедия
2010, США
8.4
Оцените
6
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.4
Оцените
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7
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.4
Оцените
8
Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация
2010, Россия
8.3
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9
РЭД
комедия, боевик
2010, США
8.3
Оцените
10
Брестская крепость
драма, военный
2010, Россия / Беларусь
8.3
Оцените
11
Черный лебедь
драма, триллер
2010, США
8.3
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12
Три метра над уровнем неба
драма
2010, Испания
8.2
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13
Помни меня
драма, мелодрама
2010, США
8.2
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14
Впритык
комедия
2010, США
8.2
Оцените
15
Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
8.2
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16
Король говорит!
драма, исторический
2010, Великобритания / Австралия
8.2
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17
Гадкий я
семейный, анимация
2010, США
8.1
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18
Рыцарь дня
боевик, комедия
2010, США
8.1
Оцените
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19
О чем говорят мужчины
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
20
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
Оцените
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21
Команда А
боевик, триллер, военный
2010, США
8.1
Оцените
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22
Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма
2010, США
8.1
Оцените
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23
Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма
2010, США
8.1
Оцените
24
Неудержимые
боевик
2010, США
8.1
Оцените
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25
Погребенный заживо
криминал, триллер
2010, Испания
8.1
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26
Мегамозг
комедия, семейный, анимация
2010, США
8.1
Оцените
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27
Социальная сеть
исторический, драма
2010, США
8.1
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28
Неадекватные люди
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
29
Железный человек 2
фантастика, боевик
2010, США
8.0
Оцените
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30
Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик
2010, США
8.0
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31
Дьявол
ужасы, триллер
2010, США
8.0
Оцените
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32
Призрак
криминал, драма, триллер
2010, США
8.0
Оцените
33
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
8.0
Оцените
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34
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
8.0
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35
Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама
2010, США
7.9
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36
Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный
2010, Россия
7.9
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37
Меняющие реальность
фантастика, мелодрама
2010, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
38
Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения
2010, Великобритания
7.9
Оцените
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39
Робин Гуд
боевик, драма
2010, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
40
Я плюю на ваши могилы
ужасы
2010, США
7.9
Оцените
41
Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер
2010, США
7.9
Оцените
42
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма
2010, США
7.9
Оцените
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43
Паранормальное явление 2
ужасы
2010, США
7.9
Оцените
44
Любовь в большом городе 2
комедия
2010, Россия
7.8
Оцените
45
Турист
драма, триллер
2010, США
7.8
Оцените
46
Поп
драма
2010, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
47
Ёлки
комедия
2010, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
48
Неуправляемый
триллер, драма, боевик
2010, США
7.8
Оцените
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49
Меня зовут Кхан
драма, мелодрама
2010, Индия
7.8
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50
Чудаки 3D
документальный, комедия
2010, США
7.7
Оцените
51
Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези
2010, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Последняя песня
драма
2010, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
53
127 часов
драма
2010, США / Великобритания
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Легенда острова Двид
приключения, семейный
2010, Россия
7.7
Оцените
55
Убежище
триллер, ужасы
2010, США
7.7
Оцените
56
Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама
2010, США
7.7
Оцените
57
Боец
драма
2010, США
7.7
Оцените
58
Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия
2010, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
59
Знакомство с Факерами 2
комедия
2010, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
60
13
драма, триллер
2010, США
7.7
Оцените
61
Бьютифул
драма
2010, Испания / Мексика
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
62
Норвежский лес
драма
2010, Япония
7.6
Оцените
63
Ранэвэйс
драма, мюзикл
2010, США
7.6
Оцените
64
Железная хватка
драма, вестерн
2010, США
7.6
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65
Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт
2010, Россия
7.6
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66
Сердцеед
комедия
2010, Франция / Монако
7.6
Оцените
67
Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама
2010, США
7.6
Оцените
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68
Как выйти замуж за миллиардера
комедия
2010, Великобритания
7.6
Оцените
69
Пирамммида
драма, биография, криминал
2010, Россия
7.6
Оцените
70
Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик
2010, США
7.5
Оцените
71
Сатисфакция
драма
2010, Россия
7.5
Оцените
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72
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.5
Оцените
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73
День Святого Валентина
комедия, мелодрама
2010, США
7.5
Оцените
74
Сезон охоты 3
детский, анимация
2010, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
75
Доброе утро
комедия
2010, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
76
Детям до 16...
мелодрама
2010, Россия
7.5
Оцените
77
Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик
2010, США
7.5
Оцените
78
Орел Девятого легиона
драма
2010, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Рамона и Бизус
комедия, семейный
2010, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
80
Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика
2010, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
81
Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал
2010, США
7.5
Оцените
82
Артур и война двух миров
сказка, анимация
2010, Франция
7.5
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83
Месть пушистых
семейный, комедия
2010, США / ОАЭ
7.5
Оцените
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84
Быстрее пули
боевик
2010, США
7.5
Оцените
85
22 пули. Бессмертный
криминал
2010, Франция
7.5
Оцените
86
Мармадюк
семейный, комедия
2010, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
87
Одноклассники
комедия
2010, США
7.5
Оцените
88
Уличные танцы в 3D
драма
2010, Великобритания
7.5
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Смотреть за 1 рубль
89
Ешь, молись, люби
драма
2010, США
7.5
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90
Побег из Вегаса
комедия
2010, США
7.5
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91
Край
драма
2010, Россия
7.5
Оцените
92
Кандагар
боевик, драма
2010, Россия
7.5
Оцените
93
Мачете
боевик, криминал, триллер
2010, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
94
Письма к Джульетте
драма, мелодрама
2010, США
7.4
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95
Копы в глубоком запасе
комедия, боевик
2010, США
7.4
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96
Больше, чем друг
мелодрама, комедия
2010, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
97
Мальчики-налетчики
боевик
2010, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
98
Телохранитель
мелодрама, криминал
2010, США / Великобритания
7.4
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99
Пила 7
ужасы
2010, США
7.4
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100
Киллеры
боевик, триллер, комедия
2010, США
7.4
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