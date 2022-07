1 Once (More) Upon a Time Гарри Грегсон-Уильямс 1:59

2 Rumpelstiltskin Гарри Грегсон-Уильямс 3:32

3 Same Day, Every Day Гарри Грегсон-Уильямс 3:33

4 Shrek Signs the Deal Гарри Грегсон-Уильямс 3:38

5 Rumpel's Kingdom Гарри Грегсон-Уильямс 4:23

6 The Exit Clause Гарри Грегсон-Уильямс 2:38

7 Ogre Resistance Гарри Грегсон-Уильямс 1:52

8 "Din Din!" Гарри Грегсон-Уильямс 0:30

9 Rumpel's Announcement Гарри Грегсон-Уильямс 3:20

10 Planning the Attack Гарри Грегсон-Уильямс 2:12

11 Fiona Doesn't Love Me Гарри Грегсон-Уильямс 3:19

12 Deal of a Lifetime Гарри Грегсон-Уильямс 3:05

13 The Main Event Гарри Грегсон-Уильямс 1:52

14 Rumpel's Defeat Гарри Грегсон-Уильямс 2:23

15 His Day Is Up Гарри Грегсон-Уильямс 2:46