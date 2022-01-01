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Шрэк навсегда Шрэк навсегда
Киноафиша Фильмы Шрэк навсегда Шрэк навсегда, 2010: актеры и роли
Shrek Forever After Шрэк навсегда 2010 / США
8.1 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Шрэк навсегда, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Митчелл Майк Митчелл Mike Mitchell
В ролях
Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz Майк Майерс Майк Майерс Mike Myers Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Джейн Линч Джейн Линч Jane Lynch Ларри Кинг Ларри Кинг Larry King
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