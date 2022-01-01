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Шрэк навсегда
Шрэк навсегда, 2010: актеры и роли
Shrek Forever After
Шрэк навсегда
2010 / США
Трейлер
8.1
Оцените
108
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Шрэк навсегда, 2010: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Митчелл
Mike Mitchell
В ролях
Камерон Диаз
Cameron Diaz
Майк Майерс
Mike Myers
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Джон Клиз
John Cleese
Джейн Линч
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