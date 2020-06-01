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Майк Митчелл
Майк Митчелл
Mike Mitchell
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Майк Митчелл
Mike Mitchell
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Дата рождения
1 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Майк Митчелл
Родился в 1970 году. Оклахома-Сити, США.
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Фильмография Майк Митчелл
ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный
2018, США / Австралия / Дания
7.0
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.0
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.0
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.0
Высший пилотаж
семейный, приключения, боевик, комедия
2005, США
6.0
Пережить Рождество
комедия
2004, США
6.0
Мужчина по вызову
комедия, мелодрама
1999, США
6.0
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В основу ляжет вышедшая в прошлом году книга-бестселлер.
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1 июня 2020 13:43
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