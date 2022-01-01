Как смотреть все части «Шрека» в хронологическом порядке

2001, «Шрек»

На болотистой окраине сказочного государства Дюлок живет здоровенный зеленый огр. Он даже не особо выделяется среди местных жителей. Ведь все они — персонажи самых разнообразных европейских легенд и сказок. Шреку все легенды приписывают агрессивность и людоедство — но он спокойный и равнодушный к человечине представитель своего племени. И радостно пугает охотников, явившихся по его душу. Но вскоре мирному существованию большого зеленого парня приходит конец: правитель Дюлока лорд Фаркуад считает необыкновенных жителей своих земель «нечистью» (себя он, что интересно, вымышленной личностью не считает!). И несчастные герои сказаний отправляются в ссылку. А куда? На болота к Шреку!

Огр решает выяснить, что за дурь взбрела в голову этому персонажу, и отправляется выяснить это в компании жутко болтливого Осла, спасенного им от солдат. Оказывается, дурь приняла масштабы мании величия: властолюбивый коротышка захотел стать… ну, хорошо, что не владычицей морскою, но королем. А для этого ему позарез необходимо жениться на принцессе. Он уже поглядел в Волшебное Зеркало и провел кастинг среди местных «первых девушек»!

2004, «Шрек 2»

Огр и его возлюбленная наслаждаются медовым месяцем, когда им приходит приглашение в Тридевятое королевство от родителей Фионы: тем не терпится принять молодоженов в гостях. Шрек не жаждет поездки — он отлично представляет реакцию людей на свою наружность, но жена уговаривает его, и они отправляются в путь.

Королева Лилиан дипломатично принимает мужа дочери, но король Гарольд явно недоволен. Когда-то Фея, хозяйка зельеварного завода, помогла ему самому заполучить в жены принцессу. И теперь волшебница считает, что ее крестница Фиона должна была выйти за ее сына, принца Чарминга, таков был ее уговор с Гарольдом. Она шантажом принуждает короля избавиться от зеленого чудовища.

Гарольд ночью — словно не король, а какой-то мелкий наркодилер — прибывает в таверну «Ядовитое яблочко», где за барной стойкой трудится уродливая сестрица Золушки. Она и советует отчаявшемуся величеству подходящего киллера — Кота в сапогах…

2007, «Шрек Третий»

Возвращенный в свой изначальный лягушачий вид Гарольд при смерти, Шрек и Фиона должны унаследовать Тридевятое королевство, но на престол претендует поклявшийся отомстить за смерть матери Чарминг. А огр не желает быть королем: он убежден, что это совершенно не соответствует его представлениям о счастье. Умирающий правитель успевает сообщить ему об еще одном своем наследнике — Арти Пендрагоне, учащемся в магической школе-интернате...

2010, «Шрек навсегда»

Огр стал местной звездой — на его болото ежедневно являются экскурсии, каждый крестьянин стремится обзавестись его автографом. Шрек впадает в личностный кризис: рутинная жизнь становится для него невыносимой. Он уже плохо контролирует эмоции — на празднике в честь дня рождения тройняшек он вдрызг разносит праздничный торт, что завершается, и совершенно неудивительно, бурной семейной ссорой.

В отчаянии Шрек совершает большую глупость — заключает контракт с магом Румпельштильцхеном. Суть соглашения: огр отдает колдуну один день жизни, а сам 24 часа время «живет для себя». Сделка совершена — и зеленый попадает в иную реальность. Но оказывается, что он отдал паршивцу свой день рождения! И по истечении суток исчезнет — ведь в том, своем, мире он никогда не рождался! Что же делать?!

Выход 5 полнометражной части приключений огра запланирован на сентябрь 2022 года.