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Киноафиша Дистрибьютеры Централ Партнершип

Прокатчик Централ Партнершип

О прокатчике

Кинокомпания «Централ Партнершип» была основана в 1996 году. Первые 4 года своей деятельности занималась исключительно дистрибуцией в сфере телевидения. В настоящий момент в круг её деятельности входят: кинопрокат, DVD- и видео-дистрибуция, кинопроизводство. «Централ Партнершип» включает в себя управляющую компанию, студию «Централ Партнершип Продакшн» и «Централ Партнершип Sales House».

«Централ Партнершип» является одним из безусловных лидеров в сфере проката. С 2009 года компания заключила договор об официальном сотрудничестве с Paramount Pictures, а с 2012-го такое же соглашение действует со студией Summit Entertainment. В 2014 году компания входит в «Газпром-медиа Холдинг».

Среди фильмов, произведённых «Централ Партнершип» можно выделить такие, как «Тарас Бульба», «Бой с тенью», «Волкодав из рода Серых Псов», а также сериал «Мастер и Маргарита». А благодаря компании, в прокат попали картины «Иллюзия обмана», «Боги Египта» и «Последний охотник на ведьм». Также в собственности «Централ Партнершип» имеется библиотека фильмов и сериалов. Большие кассовые сборы фильмов, выпущенных компанией, делают её одной из успешных на отечественном кинорынке.

Фильмы
The Smurfs Musical
мюзикл 2024, США
0.0
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация 2023, США
0.0
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация 2023, США
0.0
Иван Грозный
ужасы, триллер 2023, Россия
0.0
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик 2023, США
0.0
Сердце пармы
Сердце пармы
исторический, драма 2022, Россия
0.0
Хочу замуж
Хочу замуж
комедия 2022, Россия
0.0
Метро 2033
фантастика 2022, Россия
0.0
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