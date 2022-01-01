Прокатчик Централ Партнершип

Кинокомпания «Централ Партнершип» была основана в 1996 году. Первые 4 года своей деятельности занималась исключительно дистрибуцией в сфере телевидения. В настоящий момент в круг её деятельности входят: кинопрокат, DVD- и видео-дистрибуция, кинопроизводство. «Централ Партнершип» включает в себя управляющую компанию, студию «Централ Партнершип Продакшн» и «Централ Партнершип Sales House».

«Централ Партнершип» является одним из безусловных лидеров в сфере проката. С 2009 года компания заключила договор об официальном сотрудничестве с Paramount Pictures, а с 2012-го такое же соглашение действует со студией Summit Entertainment. В 2014 году компания входит в «Газпром-медиа Холдинг».

Среди фильмов, произведённых «Централ Партнершип» можно выделить такие, как «Тарас Бульба», «Бой с тенью», «Волкодав из рода Серых Псов», а также сериал «Мастер и Маргарита». А благодаря компании, в прокат попали картины «Иллюзия обмана», «Боги Египта» и «Последний охотник на ведьм». Также в собственности «Централ Партнершип» имеется библиотека фильмов и сериалов. Большие кассовые сборы фильмов, выпущенных компанией, делают её одной из успешных на отечественном кинорынке.