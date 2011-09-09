Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Блокбастер 3D
3.8
Блокбастер 3D - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Блокбастер 3D
3.8

Блокбастер 3D

, 2011
Box Office 3D: Il film dei film
Италия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Блокбастер 3D
3.8
Блокбастер 3D - дублированный трейлер
Блокбастер 3D  дублированный трейлер

О фильме

Что будет если все самые громкие фильмы последних лет собрать в один фильм? Да еще и в 3D? Правильно! Получится фильм БЛОКБАСТЕР 3D!

Вы встретитесь с профессором Козлонгом — специалистом по символам, которому предстоит раскрыть похищение из Лувра самой бездарной картины «Старый пьяница». Вместе с Лиз Саламандер, девушкой с татуировкой дракона на мягком месте, ему предстоит проникнуть в секреты церкви Тухлого яйца и раскрыть код старого пьяницы. Вы также встретитесь с Минимусом — командующим легионами Рима, который вышел за хлебом а вернулся через шесть лет, за которые жена успела родить ему троих детей.

Вы побываете на планете Виагратар, чьи плоды помогают усилить во сто крат мужскую силу, станете свидетелем тихой войнушки на борту подводной лодки стреляющей вместо торпед вантусом, отправитесь на последнее задание вместе со спецагентом 070, станете жертвой вампира на съемках фильма СЦУМЕРКИ, увидите как познакомятся Харри Сфоттер, Ронц Спизли и Фродоло из футбольной команды Средиземья и узнаете, наконец, кто же замочил последнего крестного отца!

В ролях

Эцио Греджо
Маурицио Маттиоли
Энзо Сальви
Антонелло Фассари
Бьяджо Иццо
Анна Фальчи
Режиссер Эцио Греджо
Сценарист Фаусто Брицци, Марко Мартани, Руди Де Люка, Эцио Греджо
Композитор Aldo De Scalzi, Bruno Di Giorgi, Pivio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 9 сентября 2011
Дата выхода
9 августа 2012 Россия Top Film Distribution
9 августа 2012 Беларусь
9 сентября 2011 Италия
9 августа 2012 Казахстан
9 августа 2012 Украина
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $3 974 349
Производство Wolf Pictures, Mondo Home Entertainment, Talents Factory
Другие названия
Box Office 3D: Il film dei film, Box Office 3D: The Filmest of Films, Блокбастер, Блокбастер 3D

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Блокбастер 3D - дублированный трейлер
Блокбастер 3D Дублированный трейлер
Блокбастер 3D - тизер
Блокбастер 3D Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Блокбастер 3D

Облачно... 2: Месть ГМО
Облачно... 2: Месть ГМО семейный, анимация, комедия
2013, США
6.0
Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
7.0
Локдаун по-итальянски
Локдаун по-итальянски комедия
2020, Италия
2.0
Дикари комедия
1995, Италия
4.0
Рождество на 5 звезд
Рождество на 5 звезд комедия
2018, Италия
4.0
Невероятные приключения итальянцев в Америке
Невероятные приключения итальянцев в Америке комедия
2013, Италия
5.0
Да здравствует Италия!
Да здравствует Италия! комедия
2012, Италия
6.0
Мэрилин и я
Мэрилин и я комедия
2009, Италия
5.0
Шестой элемент
Шестой элемент фантастика, комедия
2000, Канада / Германия
3.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше