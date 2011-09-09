Что будет если все самые громкие фильмы последних лет собрать в один фильм? Да еще и в 3D? Правильно! Получится фильм БЛОКБАСТЕР 3D!

Вы встретитесь с профессором Козлонгом — специалистом по символам, которому предстоит раскрыть похищение из Лувра самой бездарной картины «Старый пьяница». Вместе с Лиз Саламандер, девушкой с татуировкой дракона на мягком месте, ему предстоит проникнуть в секреты церкви Тухлого яйца и раскрыть код старого пьяницы. Вы также встретитесь с Минимусом — командующим легионами Рима, который вышел за хлебом а вернулся через шесть лет, за которые жена успела родить ему троих детей.

Вы побываете на планете Виагратар, чьи плоды помогают усилить во сто крат мужскую силу, станете свидетелем тихой войнушки на борту подводной лодки стреляющей вместо торпед вантусом, отправитесь на последнее задание вместе со спецагентом 070, станете жертвой вампира на съемках фильма СЦУМЕРКИ, увидите как познакомятся Харри Сфоттер, Ронц Спизли и Фродоло из футбольной команды Средиземья и узнаете, наконец, кто же замочил последнего крестного отца!