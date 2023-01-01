Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тельма и Луиза Тельма и Луиза
Киноафиша Фильмы Тельма и Луиза Фильмы похожие на Тельма и Луиза
Thelma And Louise Тельма и Луиза 1991 / США / Франция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Тельма и Луиза

Вся информация о фильме
Глория
Глория
комедия, драма 2013, Чили / Испания
7.0
Эрин Брокович
Эрин Брокович
драма, биография 2000, США
6.0
Темная сторона Солнца
Темная сторона Солнца
мелодрама, драма 1997, США / Канада / Югославия
8.0
Солдат Джейн
Солдат Джейн
драма, боевик 1997, США
7.0
Белый шквал
Белый шквал
драма, приключения 1996, США
7.0
Мертвец идет
Мертвец идет
драма, криминал 1995, США / Великобритания
7.0
Калифорния
Калифорния
триллер, драма, криминал 1993, США
6.0
Филадельфия
Филадельфия
драма 1993, США
7.0
1492: Завоевание рая
1492: Завоевание рая
драма, приключения, биография, исторический 1992, Франция / Великобритания / Испания
6.0
Там, где течет река
Там, где течет река
драма, биография 1992, США
8.0
Жареные зеленые помидоры
Жареные зеленые помидоры
комедия, драма 1991, США
8.0
Привидение
Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия 1990, США
8.0
Шофер Мисс Дэйзи
Шофер Мисс Дэйзи
комедия, драма 1989, США
7.0
Черный дождь
Черный дождь
криминал, драма, триллер, боевик 1989, США
6.0
Стальные магнолии
Стальные магнолии
драма, комедия, мелодрама 1989, США
7.0
Опасные связи
Опасные связи
мелодрама, спектакль 1988, США / Великобритания
8.0
Иствикские ведьмы
Иствикские ведьмы
ужасы, комедия, триллер, фэнтези 1987, США
7.0
Роковое влечение
Роковое влечение
драма, триллер, мелодрама 1987, США
6.0
Тутси
Тутси
мюзикл, семейный, комедия, мелодрама 1982, США
8.0
Дуэлянты
Дуэлянты
приключения, боевик, военный, драма 1977, Великобритания
7.0
Совокупность лжи
Совокупность лжи
драма 2008, США
7.0
Советник
Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.0
Последняя дуэль
Последняя дуэль
драма 2021, США
7.0
Дом Gucci
Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше