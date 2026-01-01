Оповещения от Киноафиши
1
Тельма и Луиза
Награды и номинации фильма Тельма и Луиза
Награды и номинации фильма Тельма и Луиза 1991
Оскар 1992
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Best Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
