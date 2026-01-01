Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Тельма и Луиза Награды и номинации фильма Тельма и Луиза

Награды и номинации фильма Тельма и Луиза 1991

Оскар 1992 Оскар 1992
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Best Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992 MTV Movie & TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
