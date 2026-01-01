Шофер Мисс Дэйзи
7.3

Шофер Мисс Дэйзи

, 1989
Driving Miss Daisy
США / комедия, драма / 18+
Причины посмотреть

О фильме

Экранизация пьесы Алфреда Ури

Состоятельная пожилая южанка нанимает чернокожего водителя, который становится вскоре ее ближайшим другом и советчиком.

В ролях

Морган Фриман
Джессика Тэнди
Дэн Эйкройд
Пэтти ЛюПон
Эстер Ролли
Jo Ann Havrilla
Режиссер Брюс Бересфорд
Сценарист Альфред Ури
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 11 декабря 1989
Дата выхода
13 декабря 1989 Россия 12+
15 марта 1990 Австралия
8 марта 1990 Аргентина
25 апреля 1990 Бельгия
13 декабря 1989 Бразилия
23 февраля 1990 Великобритания
13 декабря 1990 Венгрия
22 марта 1990 Германия
6 апреля 1990 Греция
27 апреля 1990 Дания
8 марта 1990 Израиль
23 марта 1990 Ирландия
14 марта 1990 Испания A
13 июня 1990 Италия
13 декабря 1989 Казахстан
6 апреля 1990 Нидерланды
9 марта 1990 Португалия
26 января 1990 США
24 марта 1990 Тайвань
27 апреля 1990 Турция
13 декабря 1989 Украина
27 апреля 1990 Финляндия
13 июня 1990 Франция
6 апреля 1990 Швеция
12 мая 1990 Южная Корея
12 мая 1990 Япония G

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $145 793 296
Производство Warner Bros., The Zanuck Company, Allied Filmmakers
Другие названия
Driving Miss Daisy, Miss Daisy und ihr Chauffeur, El chofer y la señora Daisy, Miss Daisy et son chauffeur, Paseando a Miss Daisy, Řidič slečny Daisy, Šofer gospođice Daisy, Šofér slečny Daisy, Шофер мисс Дэйзи, A spasso con Daisy, Bayan Daisy ve Şoförü, Conduciendo a Miss Daisy, Conduzindo Miss Daisy, Ha-Na'hug Shel Miss Daisy, I er tjänst, Miss Daisy, Lái Xe Cho Cô Daisy, Miss Daisy, Miss Daisy sofőrje, På tur med Miss Daisy, På väg med miss Daisy, Palveluksessanne, Miss Daisy, Ponios Deizes vairuotojas, Ranandegi bara-ye khanom-e daisy, Šofer gospodične Daisy, Șoferul doamnei Daisy, Sõidutades miss Daisyt, Tot passejant Miss Daisy, Vozeći gospođicu Daisy, Wożąc panią Daisy, Ο σοφέρ της κυρίας Daisy, Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι, Водій міс Дейзі, Возејќи ја госпоѓица Дејзи, Возећи госпођицу Дејзи/Vozeći gospođicu Dejzi, Да возиш мис Дейзи, ドライビングMISSデイジー, 为戴茜小姐开车, 溫馨接送情

Рейтинг фильма

7.3 IMDb
Цитаты

Daisy Werthan Хоук?
Hoke Colburn Да, мэм.
Daisy Werthan Ты — мой лучший друг.
Hoke Colburn Нет, говорите, мисс Дейзи.
Daisy Werthan Нет, правда, ты им...
[Берёт Хоука за руку]
Daisy Werthan Ты.
Hoke Colburn Да, мэм.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
