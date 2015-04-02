Двум нью-йоркским полицейским попадает в руки безжалостный убийца, принадлежащий к японской мафии-якудза. Партнерам предстоит эскортировать преступника в Осаку, где его ждет суд. Но на японской земле злодею удается скрыться. Герои вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказываются втянутыми в кровавую войну гангстерских кланов.
|22 сентября 1989
|Россия
|18+
|18 января 1990
|Австралия
|1 ноября 1989
|Австрия
|19 октября 1989
|Аргентина
|6 декабря 1989
|Бельгия
|25 января 1990
|Бразилия
|26 января 1990
|Великобритания
|11 января 1990
|Венгрия
|14 декабря 1989
|Германия
|28 ноября 1989
|Гонконг
|26 января 1990
|Греция
|26 января 1990
|Дания
|26 января 1990
|Ирландия
|4 декабря 1989
|Испания
|31 октября 1989
|Италия
|22 сентября 1989
|Казахстан
|22 сентября 1989
|Канада
|21 декабря 1989
|Мексика
|12 января 1990
|Нидерланды
|12 января 1990
|Португалия
|22 сентября 1989
|США
|20 января 1990
|Таиланд
|21 октября 1989
|Тайвань
|18 мая 1990
|Турция
|22 сентября 1989
|Украина
|4 января 1990
|Уругвай
|20 февраля 1990
|Филиппины
|26 января 1990
|Финляндия
|6 декабря 1989
|Франция
|9 декабря 1989
|Швейцария
|26 января 1990
|Швеция
|26 января 1990
|Южная Корея