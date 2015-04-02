6.6
6.6

Черный дождь

, 1989
Black Rain
США / криминал, драма, триллер, боевик / 18+
О фильме

Двум нью-йоркским полицейским попадает в руки безжалостный убийца, принадлежащий к японской мафии-якудза. Партнерам предстоит эскортировать преступника в Осаку, где его ждет суд. Но на японской земле злодею удается скрыться. Герои вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказываются втянутыми в кровавую войну гангстерских кланов.

В ролях

Майкл Дуглас
Энди Гарсия
Кейт Кэпшоу
Юсаку Мацуда
Сигурэ Кояма
Кэн Такакура
Режиссер Ридли Скотт
Сценарист Крэйг Болотин, Уоррен Льюис
Композитор Ханс Циммер
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 2 июля 1991
Премьера в мире 22 сентября 1989
Дата выхода
22 сентября 1989 Россия 18+
18 января 1990 Австралия
1 ноября 1989 Австрия
19 октября 1989 Аргентина
6 декабря 1989 Бельгия
25 января 1990 Бразилия
26 января 1990 Великобритания
11 января 1990 Венгрия
14 декабря 1989 Германия
28 ноября 1989 Гонконг
26 января 1990 Греция
26 января 1990 Дания
26 января 1990 Ирландия
4 декабря 1989 Испания
31 октября 1989 Италия
22 сентября 1989 Казахстан
22 сентября 1989 Канада
21 декабря 1989 Мексика
12 января 1990 Нидерланды
12 января 1990 Португалия
22 сентября 1989 США
20 января 1990 Таиланд
21 октября 1989 Тайвань
18 мая 1990 Турция
22 сентября 1989 Украина
4 января 1990 Уругвай
20 февраля 1990 Филиппины
26 января 1990 Финляндия
6 декабря 1989 Франция
9 декабря 1989 Швейцария
26 января 1990 Швеция
26 января 1990 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $134 212 055
Производство Paramount Pictures, Jaffe-Lansing, Pegasus Film Partners
Другие названия
Black Rain, Lluvia negra, Chuva Negra, Musta sade, Black Rain - Pioggia sporca, Čierny dážď, Crna kiša, Črni dež, Czarny deszcz, Fekete eső, Geshem Shahor, Gloante si cenusa la Osaka, Juodasis lietus, Kafti vrohi, Kara Yağmur, Mưa Máu, Must vihm, Pluie noire, Svart regn, Καυτή βροχή, Црна киша, Черен дъжд, Чёрный дождь, Чорний дощ, ब्लैक रेन, ブラック・レイン, 黑雨

6.6
6.6 IMDb
Цитаты

Nick Conklin Только бы в этом здании оказался японец, который, черт возьми, говорит по-английски.
Matsumoto Masahiro [подслушивая] Помощник инспектора Мацумото Масахиро, отдел уголовного розыска префектуры Осака. И я, черт возьми, говорю по-английски.

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Два часа, а по ощущениям так все четыре...Япония показана интересно, настоящий иной мир, явно враждебный к штатам и похоже, что навсегда. Дуглас… Читать дальше…
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
